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Топ-5 известных картин с комментариями столичных экспертов охраны труда

Марьяна Шевцова

Общество
Топ-5 известных картин с комментариями столичных экспертов охраны труда
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Накануне зимних каникул, когда у москвичей наверняка появится время и желание посетить картинные галереи, эксперты Московского городского центра условий и охраны труда предлагают вспомнить известные полотна и посмотреть на работы лучших художников этого направления с точки зрения безопасности.

Александр Дейнека. Текстильщицы. 1927 год

Акварель «Текстильщицы» была подготовительным эскизом одноименной картины Дейнеки и хранится в Пушкинском музее. Полотно посвящено важной для советского искусства теме — взаимодействию человека и машины.

— Для производственных предприятий существуют специальные требования безопасности. Например, перед началом работ каждый сотрудник должен привести в порядок свою спецодежду и надеть сменную обувь. Выходить в цех в легкой обуви (тапочках, сандалиях, босоножках) запрещается из-за риска травм. На картине обувь на ткачихах отсутствует, а это грубейшее нарушение, — рассказал директор Московского городского центра условий и охраны труда Юрия Овчинникова.

Виктор Попков. Новый дом готов. 1961 год

Картина передает искреннее восхищение автора грандиозным масштабом строек, воспевает энергию труда и молодости.

— При очистке остекления зданий существует несколько опасных производственных факторов. Поэтому выполнять такие работы необходимо с дополнительными мерами безопасности, чего мы не видим, поэтому вынуждены отметить серьезные нарушения с точки зрения охраны труда, — объяснил Юрий Овчинников.

Юрий Пименов. Даёшь тяжелую индустрию! 1927 год

Картина – результат творческой командировки на завод «Серп и молот» для выставки к первому юбилею Октябрьской революции. Сюжет с группой сталеваров на фоне коллажа из станков и печей принесла Юрию Пименову славу ведущего специалиста по производственной теме в советской живописи.

— Выполнять такую работу, как на картине, можно лишь в специальной одежде, предназначенной для защиты от вредных и опасных производственных факторов: мелких брызг расплавленного металла, металлической окалины, кратковременного контакта с пламенем, — предостерег Юрий Овчинников. — Здесь сталевары одеты не полностью и стандарты безопасности труда нарушены,

Мария Васильева. С удоя. 1961 год

Тема созидательного сельского труда на полотне казанской художницы Васильевой передает неповторимую атмосферу лета и сложных условий, в которых работали многие женщины, выполняя план по удою.

По Трудовому кодексу при переносе тяжелых вещей до 2 раз в час и чередовании этого труда с другой работой женщина может поднимать до 10 кг. При постоянной работе с тяжестями максимально допустимая норма для женщин — 7 кг, — сообщил Юрий Овчинников. — Очевидно, что молочные алюминиевые фляги (они выпускались объемом 20 или 40 л) в руках доярок гораздо тяжелее, а потому здесь явное нарушение требований по охране труда».

Юрий Пименов. Свадьба на завтрашней улице. 1962 год

Одна из самых узнаваемых картин о Москве — «Свадьба на завтрашней улице». Для многих любителей живописи она олицетворяет жизнь каждого человека, который имел отношение к московским новостройкам в 1950–1960 гг.

— При виде этой картины сразу возникает вопрос: как молодожены попали на стройку? Ведь допуск на строительную площадку посторонних лиц, да еще и без средств защиты, запрещается, а территория объекта обязательно должна ограждаться, — отметил Юрий Овчинников.

Справка

Московский городской центр условий и охраны труда — единственное учреждение в структуре исполнительной власти, предоставляющее профессиональные услуги по охране труда для государственных и коммерческих организаций столицы. В их числе — обучение и проверка знаний по охране труда, проведение специальной оценки условий труда и многое другое.

С момента создания в 1997 году на базе центра обучено около 7 тысяч специалистов, реализовано около 200 проектов городского уровня и проведено 7,8 тысячи бесплатных семинаров.

По всем вопросам, связанным с оценкой условий труда и обучением на базе Московского городского центра условий и охраны труда, можно обращаться по телефону: +7 (499) 2370219 или e-mail: mcot@social.mos.ru

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