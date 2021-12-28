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На YouTube-канале «Московского долголетия» состоится премьера третьего фильма из цикла «Москва долголетняя»

Марьяна Шевцова

Общество
На YouTube-канале «Московского долголетия» состоится премьера третьего фильма из цикла «Москва долголетняя»
Фото: Пресс-служба «Московского долголетия»

На YouTube-канале «Московского долголетия» 28 декабря в 11:00 состоится премьера третьего завершающего фильма из цикла авторских видеоэкскурсий «Москва долголетняя». Посмотреть кино можно по ссылке: https://youtu.be/lgmz_VsCPJQ

Трилогия посвящена известным долгожителям столицы, среди которых деятели искусств, ученые, архитекторы и писатели. Героями третьего фильма стали Корней Чуковский, поэт, публицист, литературный критик, переводчик и журналист; Фаина Раневская, актриса, народная артистка СССР; Аполлинарий Васнецов, художник, искусствовед, историк, москвовед и Сергей Образцов, актер, режиссер театра кукол, публицист, театральный деятель.

Авторы экскурсии — участники «Московского долголетия», выпускники Серебряного университета по направлению «Экскурсоведение» Сергей Жильцов, Вероника Россаль, Наталия Чиркова, Маргарита Чуканова. При подготовке к съемкам фильма москвичи старшего возраста подбирали интересные исторические факты, побывали в памятных местах, где проходили важные этапы жизни и творчества героев, изучили архивные материалы и документальные фильмы о них.

Корней Чуковский является долгожителем среди российских писателей и поэтов. Он прожил 87 лет и всю жизнь занимался любимым делом — изучал литературу, писал стихи, сказки, переводил книги известных зарубежных писателей на русский язык. Последние 30 лет писатель жил в Переделкине, где побывала съемочная группа и пообщалась с Павлом Крючковым, хранителем Дома-музея Корнея Чуковского. В фильме он поделится интересными фактами биографии писателя. Например, что до последних дней жизни он не переставал заниматься любимым делом. Когда его забрали в больницу, вслед отправили чемодан с бумагами, и палата стала рабочим кабинетом. Несмотря на возраст Корней Чуковский ежегодно приглашал детей на праздник «Прощание с летом». В доме писателя собирались десятки малышей, а плата за вход была 10 шишек.

— При подготовке фильма мы хотели найти ответ на вопрос: был ли Корней Чуковский счастливым человеком, ведь на его долю помимо успеха выпало немало испытаний. Ответ нам дал сам писатель, который говорил, что стихи для детей можно и нужно писать, когда ты абсолютно счастлив, как бывают дети в раннем возрасте. Для меня Корней Чуковский — это уникальный, искренний человек, который подарил нам прекрасные произведения, на которых будет расти еще не одно поколение, — говорит участница проекта Вероника Россаль.

В сюжете об известной актрисе Фаине Раневской экскурсовод Сергей Жильцов расскажет, с чего начинался ее творческий путь, который растянулся на шесть десятилетий. За это время Фаина Георгиевна исполнила десятки ролей в театре и около 30 в кино. Последний раз на сцену актриса вышла в возрасте 86 лет в легендарной постановке «Дальше — тишина…» в роли Люси Купер в театре имени Моссовета. Премьера этого спектакля состоялась, когда Фаине Георгиевне было 73 года.

Третьим героем фильма стал художник и ученый, историк и москвовед Аполлинарий Васнецов — младший брат знаменитого живописца Виктора Васнецова. Его творения находятся в лучших музеях России, но самый большой дар он преподнес Москве — работы второй половины его жизни целиком посвящены любимому городу. Аполлинарий Михайлович получил известность не только как художник, но и ученый, исследователь, историк, изучавший столицу допетровских времен. Одна из самых богатых коллекций его творчества хранится в Музее Москвы. О вкладе художника в развитие музея в фильме расскажет его хранитель Ксения Лапина.

— Аполлинарий Михайлович очень важная фигура для Музея Москвы. Он принимал непосредственное участие в формирования коллекции. В раннее советское время музей дал заказ художнику нарисовать пейзажи города допетровской эпохи. Созданные полотна — это не плод воображения, а результат кропотливой научной исследовательской работы. Он изучал карты, планы и историю Москвы, принимал участие в археологических раскопках, — говорит Елена Лапина.

Завершится фильм рассказом о жизни и работе Сергея Образцова, актера, режиссера театра кукол, театрального деятеля, Героя Социалистического труда, народного артиста СССР, лауреата Ленинской и Сталинской премии, кавалера трех орденов Ленина. Зрители побывают в театре кукол имени С.В. Образцова и Доме-музее режиссера.

Экскурсовод музея-театра Людмила Лобозина отметила, что Сергей Владимирович прожил долгую (92 года) жизнь, которую посвятил творчеству.

— Сергей Образцов работал не только как постановщик, но и создатель кукол. Не зря его кабинет находился на четвертом этаже, рядом с мастерскими. Каждый день он начинал именно там, — говорит Людмила Лобозина.

Как отмечают современники режиссера, он не чувствовал возраста и работал почти до последнего дня, а уходя из театра сказал: «Все, прощаюсь! Пусть будут удачливы все дети! Ведь в них — единственный смысл…».

Экскурсоводы проекта рассказали, что герои фильма — это люди, которые вдохновляют, дарят веру в себя и мотивируют никогда не останавливаться на достигнутом и любить жизнь.

Партнерами проекта стали «Музей Москвы», Дом-музей К.И.Чуковского, Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова, Мемориальный музей-квартира С. В. Образцова, сотрудники которых помогали участникам в подготовке материалов экскурсии и съемках фильма.

Напомним, что премьера первого фильма из цикла видеоэкскурсий «Москва долголетняя» состоялась 15 октября. Героями стали — архитектор и реставратор Петр Барановский, архитектор Иван Жолтовский, танцовщик и хореограф Игорь Моисеев, артист театра и кино Владимир Зельдин. Смотрите первый фильм из цикла по ссылке.

Второй фильм вышел 26 ноября, в нем участники «Московского долголетия» прошли по маршрутам таких известных людей как ученый-искусствовед, директор и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ирина Антонова; поэтесса, писательница, киносценарист и радиоведущая Агния Барто; инженер-изобретатель, архитектор, ученый Владимир Шухов, а также историк и краевед Сигурд Шмидт. Смотрите фильм по ссылке.

Справка: в осенне-зимний период в «Московском долголетии» на улице проходят занятия по направлению «Пеший лекторий» — познавательные экскурсии по достопримечательностям столицы с профессиональными экскурсоводами. Подать заявку и выбрать занятия проекта можно по телефонам территориальных центров социального обслуживания столицы или mos.ru/age. Посещать активности на улице могут представители старшего поколения, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции или переболевшие в течение последних шести месяцев, а также получившие QR-код.

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