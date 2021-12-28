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Утки накормлены, станки заправлены

Андрей Казаков

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Общество
Утки накормлены, станки заправлены
Фото: Виталий Савельев / РИА Новости

Что спрашивали москвичи у нашего «Справочного бюро» ровно 40 лет назад? Смотрим номер от 28 декабря 1981 года.

Первым делом — работа

Читательница «ВМ» И. Морозова спрашивала: «Как будут работать предприятия службы быта в предновогодние и новогодние праздники?» В Управлении бытового обслуживания населения ответили следующим образом: «30 декабря все диспетчерские пункты, участки по уборке квартир, протирке стекол и натирке полов объединения «Заря» работают до 21 часа. 31 декабря все парикмахерские открыты до 22 часов, а предприятия бытового обслуживания населения принимают по режиму обычного рабочего дня. 1 января москвичей будут обслуживать 2–3 парикмахерские в каждом районе, 10 фотосалонов и пунктов проката, мастерская по ремонту обуви, механик по ремонту холодильников, телефонная справочная служба, участки по доставке подарков и поздравлений, 25 справочных бюро вокзалов и на площадях Москвы, бюро обслуживания «Мосгорсправки» — «05». 2 января все предприятия службы быта работают по режиму обычного рабочего дня». В 1980-х годах о праздничных каникулах не было и речи.

Зимующие в столице

Житель Ф. Сергеев заметил, что на городских прудах много уток. «Почему они не улетели? Что будет, когда замерзнут пруды? Нужно ли пернатых подкармливать?». Вопрос передали в городское общество охраны природы, где сообщили, что есть утки, зимующие в городе. «При замерзании прудов птицы группируются в большие колонии на теплых полыньях Москвы-реки. Подкормка птиц организуется общественниками за счет отходов из различных столовых, а также службой треста «Горгидроремонт». Однако этого бывает недостаточно, поэтому подкормка уток разрешается».

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