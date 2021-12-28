Владимир Ресин: Построенные храмы простоят века

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы РФ, член Комитета Госдумы по транспорту и строительству, советник мэра Москвы Владимир Ресин рассказал «Вечерней Москве», как меняется Москва и как в столице реализуется программа строительства православных храмов.

— Владимир Иосифович, чем отличается современная Москва от города прошлых лет?

— Когда твой город, который стал для тебя родным, меняется на глазах — это совершенно особое ощущение. Мне Москва всегда казалась величественной, городом больших возможностей, больших амбиций. То, что я стал частью ее градостроительной истории — огромная честь. Мне нравится, как в городе сочетаются история и новаторство. Причем в новых элементах прослеживается уважение к старым образцам, как, например, единообразие вывесок и оформления в центре.

С тех пор, как к Москве присоединились новые территории, открылась масса перспектив. Создание новых микрорайонов по принципу комплексного развития — когда и рабочие места, и места досуга, и жилые дома находятся в одном месте — стало поворотным моментом в новейшей истории города.

Спальные районы не ругает сейчас только ленивый, забывая о том, что свою функцию на тот момент они выполняли отлично. Да, наука о строительстве, росте и развитии городов тогда еще не достигла современного уровня. Многие уроки пришлось выучить на собственном опыте. Сегодня мы и знаем больше, и возможностей больше стало. Москва и сейчас самый красивый и благоустроенный город России, а в перспективе она может стать еще лучше и дружелюбнее к своим жителям.

— Какой вам запомнилась Москва времен Хрущева, Брежнева и Горбачева?

— Хрущев запустил на полные обороты возведение массового жилья. Строительная машина в столице работала на пределе возможностей. Москва при Хрущеве строила от Кремля до МКАД. На всем Садовом кольце рыли тоннели и возводили эстакады.

Брежнев особо строительством Москвы не занимался. С его именем не связано ни одного крупного проекта, хотя руководил этот лидер страной почти двадцать лет.

В 1965–1970-е годы город наращивал по 5,3 миллиона квадратных метров жилой площади ежегодно. В следующей пятилетке эта цифра начала уменьшаться. К концу правления Брежнева и сменивших его генеральных секретарей город строил по три миллиона. А когда к власти пришел Михаил Горбачев, эта стабильная цифра начала убывать, в 1989 году достигла минимума — 2,7 миллиона квадратных метров. Развал Союза поставил Москву, как и другие российские города, на грань выживания. Мы сохранили стройкомплекс — он как тогда, так и сейчас остается локомотивом экономики мегаполиса. За 20 лет построили треть всего объема жилья в Москве. Были годы, когда сдавали по 5 миллионов квадратов жилья в год. Еще тогда мы понимали необходимость решения квартирного вопроса для москвичей.

А сегодня Москва демонстрирует новый качественный рывок по всем направлениям. Причем несмотря на пандемию. Например, метростроители уже ввели в 2021 году 12 новых станций метрополитена, не считая реконструкции. А что касается недвижимости и жилья, то еще до сентября город перевыполнил годовой план по общему вводу. Побит рекорд 1965 года по вводу жилья. Построено 6,5 миллиона квадратных метров жилого фонда. Москва вообще бьет рекорды в различных международных рейтингах.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

— Сегодня Москва занимает одно из первых мест в рейтинге туристических мегаполисов, чья это заслуга?

— Столица в лидерах благодаря четкому следованию курса правительства Москвы, команды мэра Сергея Собянина. Поставили цель создать комфортный, красивый, туристически привлекательный город и уверенно к ней идем. Цель эта комплексная, состоит из множества факторов. Тут и наследие ЮНЕСКО, и создание ярких общественных пространств, благоустройство парков и озеленение бульваров, и градостроительное преображение столицы.

— Какие успехи в этом году у Программы строительства православных храмов?

— В 2021 году мы уже сдали в эксплуатацию 8 новых храмов, на подходе еще 2, в последних числах декабря сдадим. Так что взятую ранее планку «10 храмов в год» мы удерживаем. Более того, уже запланировано на 2022 год освящение порядка двадцати новых храмовых комплексов, ведь из-за пандемии Русская православная церковь, чтобы соблюсти все нормы, перенесла чин великого освящения десяти храмов. Большое освящение — великий праздник, и его проводят при стечении народа.

На территории Москвы построено 99 храмовых комплексов, из которых 90 сдано в эксплуатацию, остальные готовятся к вводу. И возведен еще один уникальный по красоте храм на Филевском бульваре. Так что можно сказать, что и здесь экватор пройден от первоначально заявленных 200 храмов. А если считать те храмы, что построены, но в них еще предстоит выполнить отделку и благоукрашение, то возведено уже 107.

Я говорю только о новых столичных храмах. А есть и те, которые сегодня реставрируются в столице. 43 храма строятся, и еще на 15 площадках строители готовятся к началу работ. В проектировании еще 36 храмов. Каждый из этих проектов индивидуален. Это новое слово в архитектуре Москвы, да и всей России. Возведенные по этим проектам храмы простоят еще не одну сотню лет. По ним будущие поколения будут рассуждать о столичной школе церковного зодчества.

ДОСЬЕ

Владимир Ресин — российский политик. В 2001–2011 годах — первый заммэра Москвы, руководитель столичного Комплекса градостроительной политики и строительства. С 28 сентября по 21 октября 2010 года временно исполнял обязанности мэра Москвы. С конца января 2012 года — советник патриарха Кирилла и куратор программы по возведению в Москве 200 новых храмов.