Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Владимир Ресин: Построенные храмы простоят века

Армен Мурадян

Общество
Владимир Ресин: Построенные храмы простоят века
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы РФ, член Комитета Госдумы по транспорту и строительству, советник мэра Москвы Владимир Ресин рассказал «Вечерней Москве», как меняется Москва и как в столице реализуется программа строительства православных храмов.

— Владимир Иосифович, чем отличается современная Москва от города прошлых лет?

— Когда твой город, который стал для тебя родным, меняется на глазах — это совершенно особое ощущение. Мне Москва всегда казалась величественной, городом больших возможностей, больших амбиций. То, что я стал частью ее градостроительной истории — огромная честь. Мне нравится, как в городе сочетаются история и новаторство. Причем в новых элементах прослеживается уважение к старым образцам, как, например, единообразие вывесок и оформления в центре.

С тех пор, как к Москве присоединились новые территории, открылась масса перспектив. Создание новых микрорайонов по принципу комплексного развития — когда и рабочие места, и места досуга, и жилые дома находятся в одном месте — стало поворотным моментом в новейшей истории города.

Спальные районы не ругает сейчас только ленивый, забывая о том, что свою функцию на тот момент они выполняли отлично. Да, наука о строительстве, росте и развитии городов тогда еще не достигла современного уровня. Многие уроки пришлось выучить на собственном опыте. Сегодня мы и знаем больше, и возможностей больше стало. Москва и сейчас самый красивый и благоустроенный город России, а в перспективе она может стать еще лучше и дружелюбнее к своим жителям.

— Какой вам запомнилась Москва времен Хрущева, Брежнева и Горбачева?

— Хрущев запустил на полные обороты возведение массового жилья. Строительная машина в столице работала на пределе возможностей. Москва при Хрущеве строила от Кремля до МКАД. На всем Садовом кольце рыли тоннели и возводили эстакады.

Брежнев особо строительством Москвы не занимался. С его именем не связано ни одного крупного проекта, хотя руководил этот лидер страной почти двадцать лет.

В 1965–1970-е годы город наращивал по 5,3 миллиона квадратных метров жилой площади ежегодно. В следующей пятилетке эта цифра начала уменьшаться. К концу правления Брежнева и сменивших его генеральных секретарей город строил по три миллиона. А когда к власти пришел Михаил Горбачев, эта стабильная цифра начала убывать, в 1989 году достигла минимума — 2,7 миллиона квадратных метров. Развал Союза поставил Москву, как и другие российские города, на грань выживания. Мы сохранили стройкомплекс — он как тогда, так и сейчас остается локомотивом экономики мегаполиса. За 20 лет построили треть всего объема жилья в Москве. Были годы, когда сдавали по 5 миллионов квадратов жилья в год. Еще тогда мы понимали необходимость решения квартирного вопроса для москвичей.

А сегодня Москва демонстрирует новый качественный рывок по всем направлениям. Причем несмотря на пандемию. Например, метростроители уже ввели в 2021 году 12 новых станций метрополитена, не считая реконструкции. А что касается недвижимости и жилья, то еще до сентября город перевыполнил годовой план по общему вводу. Побит рекорд 1965 года по вводу жилья. Построено 6,5 миллиона квадратных метров жилого фонда. Москва вообще бьет рекорды в различных международных рейтингах.

Владимир Ресин: Построенные храмы простоят века Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

— Сегодня Москва занимает одно из первых мест в рейтинге туристических мегаполисов, чья это заслуга?

— Столица в лидерах благодаря четкому следованию курса правительства Москвы, команды мэра Сергея Собянина. Поставили цель создать комфортный, красивый, туристически привлекательный город и уверенно к ней идем. Цель эта комплексная, состоит из множества факторов. Тут и наследие ЮНЕСКО, и создание ярких общественных пространств, благоустройство парков и озеленение бульваров, и градостроительное преображение столицы.

— Какие успехи в этом году у Программы строительства православных храмов?

— В 2021 году мы уже сдали в эксплуатацию 8 новых храмов, на подходе еще 2, в последних числах декабря сдадим. Так что взятую ранее планку «10 храмов в год» мы удерживаем. Более того, уже запланировано на 2022 год освящение порядка двадцати новых храмовых комплексов, ведь из-за пандемии Русская православная церковь, чтобы соблюсти все нормы, перенесла чин великого освящения десяти храмов. Большое освящение — великий праздник, и его проводят при стечении народа.

На территории Москвы построено 99 храмовых комплексов, из которых 90 сдано в эксплуатацию, остальные готовятся к вводу. И возведен еще один уникальный по красоте храм на Филевском бульваре. Так что можно сказать, что и здесь экватор пройден от первоначально заявленных 200 храмов. А если считать те храмы, что построены, но в них еще предстоит выполнить отделку и благоукрашение, то возведено уже 107.

Я говорю только о новых столичных храмах. А есть и те, которые сегодня реставрируются в столице. 43 храма строятся, и еще на 15 площадках строители готовятся к началу работ. В проектировании еще 36 храмов. Каждый из этих проектов индивидуален. Это новое слово в архитектуре Москвы, да и всей России. Возведенные по этим проектам храмы простоят еще не одну сотню лет. По ним будущие поколения будут рассуждать о столичной школе церковного зодчества.

ДОСЬЕ

Владимир Ресин — российский политик. В 2001–2011 годах — первый заммэра Москвы, руководитель столичного Комплекса градостроительной политики и строительства. С 28 сентября по 21 октября 2010 года временно исполнял обязанности мэра Москвы. С конца января 2012 года — советник патриарха Кирилла и куратор программы по возведению в Москве 200 новых храмов.

Читайте также:
Строительство Церковь Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Все мнения
О проекте