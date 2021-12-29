Более 3 тысяч москвичей приняли участие в ЗОЖ-марафоне «Игры нашего детства»

Фото: Центр московского долголетия

В центрах московского долголетия завершился ЗОЖ-марафон «Игры нашего детства», стартовавший в ноябре. В мероприятии приняли участие более 3 тысяч человек.

Марафон начался с онлайн-флешмоба, в ходе которого каждый желающий мог разместить в социальных сетях пост с душевными историями о себе и своих закадычных друзьях, детские фотографии и видео о любимых играх. Многие делились правилами замечательных, но забытых сегодня активностей, как, например, «Лапта», «Вышибалы», «Городки», «Казаки-разбойники». В проект включились сотрудники центров московского долголетия и территориальных центров социального обслуживания, которые помогали участникам создавать публикации, делиться ими в своих социальных сетях и вовлекать в инициативу друзей и знакомых.

— В канун уходящего года команда центров постаралась создать особенное душевное настроение активистам клубных пространств, обратившись к их счастливым моментам жизни. Флешмоб дал возможность москвичам поделиться с окружающими приятными эмоциями. Мы были поражены, настолько глубоки, выразительны и трогательны воспоминания участников. Определить победителей было очень непросто, — рассказала Елена Громова, директор ГБУ «Московские социальные центры».

В итоге было выделено 46 человек, чьи публикации привлекли к себе внимание большого числа пользователей.

Кроме флешмоба воспоминаний о детских забавах, участникам марафона было предложено разгадать онлайн-кроссворд на портале «Я Дома» или в центрах московского долголетия. Дух соревнования, возможность играть в режиме онлайн — все это погрузило в атмосферу маленького приключения. В ЦМД «Московский», например, собралась целая группа активистов, которые захотели проверить свою эрудицию, соревнуясь друг с другом на скорость и точность.

Завершился марафон единым игровым днём, который прошёл в 21 городском клубном пространстве. Лидеры и представители десятков самоорганизованных клубов с азартом участвовали в настоящих детских активностях. «Море волнуется», «Казаки-разбойники», «Испорченный телефон», «Морской бой», «Колечко-колечко», «Городки», «Вышибалы» — подвижные и захватывающие игры 60-90-х годов XX века стали итогом ЗОЖ-марафона.

Фото: Центр московского долголетия

В ЦМД «Бибирево» креативно сыграли в «Море волнуется», изображая музыкальные инструменты. В ЦМД «Некрасовка» игру «Я садовником родился» адаптировали под тематику проекта «Центры московского долголетия». «Ручеек» в ЦМД «Марьина Роща» объединил участников разных клубов. Сообщества «Заряд энергии» и «Танцплощадка» в ЦМД «Ломоносовский» боролись за первенство в игре «Морской бой». А в ЦМД «Северный» сразились в «Классики».

— Сотрудники центров московского долголетия сделали настоящий подарок для своих посетителей. Мы очень рады, что мероприятие откликнулось в сердцах участников клубов и их родных. Будем использовать этот опыт для дальнейших проектов, — прокомментировала Елена Громова.

ЗОЖ-марафон подтвердил, что в любом возрасте люди с радостью играют и получают от этого огромный заряд бодрости и сил.

По итогам мероприятия победителями стали Галина Александрова, Ирина Ананьева, Вера Антонова, Наталья Бошняк, Наталья Гвоздева, Галина Григорьянц, Ольга Деркач, Владислав Доброславский, Иван Завялик, Галина Иванова, Вячеслав Капасин, Геннадий Коростелёв, Вера Костылева, Галина Краснова, Лариса Любина, Елена Минкевич, Светлана Мощеева, Любовь Печникова, Елена Поспелова, Людмила Саранская, Павел Смирнов, Оксана Смолина, Людмила Хан, Ольга Царькова, Леонид Чудновский, Светлана Шамина, Ираида Шабаева, Ирина Швец, Галина Шестова, Надежда Юдина.

Дополнительными призами были отмечены Юло Ахвен, Надежда Шавыкина, Елена Богатова, Светлана Гиляровская, Ольга Миронова, Лиана Иосебадзе, Ирина Силаева, Ольга Корчагина, Ольга Голицына, Гульнара Салахетдинова, блогер Бабуся Ягуся и Совет ветеранов Замоскворечья.

Напомним, сейчас в городе действует 21 Центр московского долголетия (ранее — Мой социальный центр). Здесь столичным жителям старшего возраста еженедельно предлагают на выбор более 120 мероприятий и активностей самой разной направленности — ЗОЖ, спорт, творчество, досуг, развитие. Они представлены в «Календаре активностей», который размещается на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения, на портале «Я Дома» и в социальных сетях Центров московского долголетия. Для участия в офлайн-мероприятиях необходимо иметь QR-код. Узнать подробнее о любом центре, клубах и мероприятиях можно по телефону справочной службы Департамента: 8(495)870-44-44.