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«МегаФон» воссоздал Уинстона Черчилля с помощью нейросетей

Михаил Петров

Общество
«МегаФон» воссоздал Уинстона Черчилля с помощью нейросетей
ФОТО: public domain

«МегаФон» и Nlogic создали виртуального Черчилля. Бот легендарного англичанина создан на основе его трудов: нейросеть, которая лежит в основе технологии, обучили по книгам политика. Бот был разработан для редакции РБК, сегодня издание опубликовало с ним интервью.

Для создания цифровой личности премьер-министра Великобритании использовалась семантическая модель на базе сиамских сетей и архитектуры BERT, обученных на десятках книг политика. Ответы формулируются на основе различных высказываний знаменитого англичанина. Так, например, «виртуальный» Черчилль убежден, что разумное и экономное ведение хозяйства — как личного, так и общенационального — пойдет экономике на пользу, и что молодежь «должна упорно и настойчиво трудиться».

По мнению разработчиков, эта технология позволит изменить принципы работы поисковых систем. За ней — большое будущее. Текущая модель поиска, как считают эксперты, устарела. На смену ей придут боты. Они смогут быстро обработать любой запрос: самостоятельно отберут нужные результаты сразу из нескольких источников, а затем составят из них связный текст так, как это бы сделал настоящий живой ассистент.

— Когда мы услышали про идею интервью с Уинстоном Черчиллем, мы поняли, что можем ее реализовать, опираясь на наш опыт работы с нейронными сетями, — рассказал директор по правовым вопросам МегаФона Сергей Переверзев. — Компания не первый год использует работающих на основе нейронных сетей ботов в решениях для бизнеса. Они помогают оптимизировать внутренние процессы и освобождают сотрудников от рутинной работы.

Действительно, похожие технологии компания уже активно применяет. На основе нейросети и технологии оптического распознавания символов работает, например, сервис «Цифровой юрист». Сотрудник вносит вводные данные в чат, бот берет информацию из запроса, дополняет ее данными из корпоративной базы поставщиков и в ответ присылает готовый черновик договора, который иногда даже не нужно корректировать. Таким образом, время на подготовку типового договора сокращается с 30 до 2–5 минут.

Виртуальная реальность Мегафон
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