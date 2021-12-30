Георгий Домолаев: Я не думал, что совершаю что-то героическое

Фото: Из личного архива Георгия Домолаева

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, задержавший стрелка в МФЦ «Рязанский», не считает себя героем. Об этом он прямо говорит во время беседы с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Георгий, о вашем подвиге уже написано немало. Но хотелось бы услышать из первых уст: о чем вы думали и что чувствовали, когда в здание МФЦ «Рязанский» ворвался преступник с пистолетом в руках?

— Это было обычное дежурство. Я находился в левом крыле здания, где расположен центр «Мои документы». Внезапно взвыла сигнализация, послышались какие-то хлопки... Я выбежал в коридор, сразу заметил подозрительного гражданина. Нервно озираясь, он торопился к выходу. В тот момент оружия у него в руках не было. Но я сразу понял, что это и есть виновник переполоха. Побежал за ним. Мы выскочили на улицу, я его догнал, потребовал остановиться. Он не среагировал. Пришлось сбить с ног. Только тогда я увидел, что на поясе у него — нож и пистолет.

— Злоумышленник пытался воспользоваться оружием против вас?

— Я ему не дал. Скрутил, как учили — за считаные секунды. А нож и пистолет отбросил в сторону.

— Неадекватный человек, возбужденный, нервный, с оружием... Вам страшно не было?

— Я даже не успел подумать, страшно мне или нет. Надо было все делать четко и быстро, потому что вокруг было много людей, они были в опасности. И мне помогали. Пока я боролся с преступником, кто-то из посетителей вызывал полицию. Какой-то мужчина помогал мне держать вырывающегося стрелка. А тут и коллеги на помощь подоспели — оперативная группа. Они надели на преступника наручники, угомонили.

— Говорят, что очень часто геройство приходится проявлять там, где раньше кто-то допустил ошибку...

— Это, наверное, не тот случай. Я не думал, что совершаю что-то героическое. Это просто моя работа.