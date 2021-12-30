В московском Комитете ветеринарии подвели итоги работы за 2021 год

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В преддверии Нового года принято подводить итоги и делиться своими главными достижениями за год. В столичном Комитете ветеринарии тоже решили не отходить от этой традиции и рассказать, что было сделано в 2021 году.

— Столичные ветеринарные специалисты отвечают за здоровье как животных, так и людей. Они оказывают необходимую помощь четвероногим пациентам, проводят профилактические мероприятия, направленные на недопущение возникновения и распространения опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных. Также под их контролем находится безопасность продуктов животного и растительного происхождения на перерабатывающих предприятиях, рынках и ярмарках Москвы. Каждый день сотрудники государственной ветеринарной службы проводят тысячи экспертиз, по итогам которых принимаются решения попадет ли продукция на прилавки, — отметил председатель Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Лечение четвероногих пациентов

В Москве работают 26 государственных ветеринарных ветклиник. В этом году специалисты провели более 375 тысяч приемов.

Самые частые пациенты столичных ветеринаров — кошки и собаки, редкие и экзотические питомцы также популярны у москвичей. На прием приносят шиншилл, енотов, сурикатов, песцов, рептилий и земноводных во всем их разнообразии.

Записаться на прием к ветеринару можно онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону: +7(495) 612-04-25.

Помощь питомцам на дому

Москвичи могут вызвать ветеринара на дом для вакцинации животных, чипирования, оформления ветеринарных сопроводительных документов, а также в экстренных случаях, когда питомцу нужна скорая ветеринарная помощь. В этом году более 3,5 тысяч владельцев домашних животных воспользовались услугой вызова специалиста на дом. Вызвать ветеринара на дом можно онлайн на портале mos.ru или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы», в экстренных случаях необходимо звонить по телефону: +7(495) 612-04-25.

Вакцинация — залог здоровья

Единственный способ защитить своего четвероногого друга от опасных вирусных заболеваний — это вакцинация. Вакцинировать питомца против бешенства в Москве можно бесплатно в любой госветклинике. Также для удобства москвичей в шаговой доступности в этом году было организовано более 2 тысяч временных прививочных пунктов, в том числе и на выгульных площадках. Всего против бешенства в Москве было вакцинировано более 450 тысяч домашних животных.

Помимо этого, в 2021 году в ходе мероприятий по профилактике бешенства среди диких животных на особо охраняемых природных и зеленых территориях Москвы было разложено более 55 тысяч доз вакцины.

Профилактические мероприятия

Ветеринарные специалисты госветслужбы не только лечат домашних питомцев, но и проводят профилактические мероприятия на территории столицы в отношении сельскохозяйственных животных. В режиме постоянного мониторинга проводятся лабораторные исследования биоматериала крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз и свиней на ряд опасных болезней. В 2021 году проведено более 138 тысяч исследований проб биоматериала, около 35 тысяч вакцинаций и более 9 тысяч исследований пищевой продукции и кормов.

Кроме того, в число важных профилактических мероприятий входит дезинфекция. Сотрудники Мосветстанции обрабатывают против опасных инфекционных болезней зоопарки, цирки, котокафе и другие учреждения, где содержатся животные. В 2021 году они провели порядка более 800 таких обработок на общей площади более 360 тысяч м2.

Следим за безопасностью: проверка продуктов

Весь год ветсанэксперты обеспечивали на рынках и ярмарках столицы реализацию безопасной в ветеринарном отношении пищевой продукции. За год специалисты провели более 2 миллионов экспертиз продукции животного и растительного происхождения. Благодаря их работе к реализации не было допущено более 10 тонн овощей и фруктов и более 5 тонн мыса и рыбы.