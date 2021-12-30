«Загадаю счастье для дочки»: телеведущая Лера Кудрявцева об итогах года, семейной идиллии и тайнах

Фото: Из личного архива Леры Кудрявцевой

На телеканале НТВ завершился второй сезон музыкального шоу «Суперстар. Возвращение», членом жюри которого была телеведущая Лера Кудрявцева. О звездных секретах, юбилейном годе и женской мудрости Лера откровенно рассказала «Вечерке».

— Лера, встретили на съемках кого-то из своих кумиров юности?

— Конечно! Половина из них и являются кумирами моей юности, в частности Витя Салтыков. В конце 1980-х я была фанаткой групп «Электроклуб» и «Форум», которые тогда слушали все. Песни Анастасии я знаю и пою наизусть в караоке, также и Алену Апину… Конец 1980-х — начало 1990-х — время моей юности, поэтому я не могу этих артистов не знать и не любить.

— От чего сегодня зависит успех артиста?

— Я росла на песнях, где были текст и мелодия, и это должно было быть красиво. А сейчас у молодых совсем другой вкус, и музыка какая-то мимолетная, однодневная. Многое строится на хайпе. Мне кажется, настоящая музыка — это, безусловно, вокал, мелодия, подача, артистизм. Так было всегда и будет во все времена, просто сейчас мы живем в каком-то переходном периоде. И если говорить о том, что сейчас является мерилом успеха, то я отвечу, что это хайп.

— Журналист Вадим Такменев сказал про вас: «Она знает про наших звезд все и даже больше». Как вам живется со всей этой информацией?

— Так и живется, это моя профессия. Спасибо моей памяти, я половины уже и непомню (смеется), обычно забываю плохое. Мне можно рассказывать все истории и секреты мира. Я их действительно знаю много и ни одного не выдала. Хотя они мне дико мешают, потому что у меня после «Секрета на миллион» иногда может кардинально меняться мнение как в положительную сторону, так и в отрицательную.

Это довольно часто случается. И порой я думаю: «Господи, ну зачем я это знаю? Как же я теперь буду смотреть фильмы с ним...». Мне кажется, сейчас настолько открыта и доступна вся информация, что это стало губительно для всех артистов.

Раньше была какая-то загадка для нас, зрителей, мы смотрели на них по телевизору и восхищались, не зная ничего об их жизни. Потому они были для нас недосягаемыми звездами, небожителями. А сейчас звезды стали обычными людьми, со своими проблемами и тараканами в голове, которым к тому же можно открыто написать всякую гадость и таким образом самоутвердиться.

— Насколько удачным выдался для вас этот юбилейный год (19 мая Лере Кудрявцевой исполнилось 50 лет. — «МВ»)?

— Год был для меня очень сложным. В январе я месяц пролежала с коронавирусом, после упала дома на ровном месте и в трех местах сломала крестец. После коронавируса у меня начались «ковидные хвосты»: зрение упало, нервная система полетела полностью, накрыли депрессии. Потом наверстывала все по работе, записывали очень много программ подряд, так что расслабиться было некогда. Вот только осенью слетала на недельку в Майями, просто поняла, что мне нужен отдых.

— Поделитесь секретом, как быть всегда такой молодой и энергичной, как вы?

— Спасибо, конечно, за комплимент, но, честно говоря, я вообще ничего не делаю. Говорю людям: «Все, что вы видите на картинке — это грим и фотошоп, все остальное неправда». Я далеко не энергичный человек. На работе — да, безусловно, но когда я прихожу домой, все, сил у меня нет, настроения нет, меня не трогайте, мама отдыхает. Что касается внешности, я не хожу к косметологам, ничего не делаю, единственное, что я очень люблю — массажи. Я дико ленивая в том, что касается себя. А для того чтобы у меня случилась перезагрузка, мне просто нужно остаться одной и хорошо выспаться.

Фото: instagram/leratv

— Какими женскими мудростями вы овладели за годы брака (Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. — «МВ»)?

— Не могу сказать, что брак — это работа, просто нужно найти своего человека. И стараться быть мудрой, спокойной, некатегоричной. Главное, мы на берегу с Игорем договорились, что никогда, даже в порывах ссоры, мы не должны друг друга обижать, унижать, оскорблять. Потому что ссора пройдет, мы помиримся, а эти неприятные моменты в голове останутся. И, слава богу, у нас это получается.

— Рождение дочки Маши сильно изменило ваши взгляды на что-либо?

— На все, что касается детей. Я стала совершенно иначе к ним относиться. И к Машке своей у меня любовь прямо до скрежета зубов, все в жизни сейчас для нее. Я такая не очень нормальная мать, трясусь над ребенком, всего боюсь. У Маши сопли, у меня чуть не истерика. Мне уже все говорят: «Лера, успокойся, это дети, они часто болеют». Для меня сейчас главное, чтобы от моей безграничной любви не было плохо ребенку, чтобы он не вырос эгоистом.

— Сыну Жану и внуку Леве удается уделять время?

— Сын у меня уже взрослый, сам глава семейства. Жан работает со мной на канале НТВ, поэтому вижу я его практически каждый день. С внуком не так часто видимся. Лева ходит в садик, но периодически к нам приезжает, они с удовольствием играют с Машей. В этом плане мы очень дружная семья.

— Насколько сын творческая личность, в чем себя нашел, чем увлекается?

— Думаю, Жан никогда не был творческим человеком, он у меня скорее технарь — программист, компьютерщик. К творчеству и артистическому миру никогда не тяготел, по характеру тоже одиночка, очень закрытый, с детства не любит фотографироваться, не любит, чтобы я про него рассказывала.

— Как готовитесь к встрече Нового года, какие надежды возлагаете?

— Ой, у меня мечты глобальные — чтобы этот кошмар, который во всем мире происходит уже почти два года, скорее закончился и мы скорее победили коронавирус. Чтобы мы смогли вернуться к прежней жизни, не в страхе, а в счастье и любви — к себе, к природе, к окружающим. Мне кажется, это основная энергия в нашей жизни и самое важное сейчас. А личные мечты связаны в основном с ребенком — вырастить Машку, поднять и в жизнь отпустить.

Фото: instagram/leratv

ДОСЬЕ

Лера Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске (Казахская ССР). Окончила культпросветучилище в родном городе и актерское отделение факультета эстрады ГИТИС в Москве. На телевидении работает с 1995 года. Вела программы «Партийная зона», «Испытание верности», «Клуб бывших жен» и другие. Сейчас ведет шоу «Секрет на миллион», «Звезды сошлись».

Натуральная блондинка

Лера красит волосы, но и ее настоящий цвет волос — светлый. А вот цвет глаз телеведущей меняется в зависимости от выбранных ею контактных линз. На самом деле глаза у телеведущей карие.

Назвала сына в честь актера

Сын телеведущей Жан Ленюк родился от брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Лера назвала его в честь своего любимого голливудского актера ЖанКлода Ван Дамма. Причиной развода с Сергеем стали его регулярные измены.

Спорт не полюбила

Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, однако сама она к спорту никак не относится. «Хотя в свое время я и хореографией занималась, и фигурным катанием, и в зал регулярно ходила, но после того как в спине образовалась грыжа — все, спорт для меня закончился. Я не получаю удовольствия от подобного времяпровождения», — поделилась с «МВ» телеведущая.

Экс-возлюбленная Сергея Лазарева

Одним из самых ярких романов телеведущей был роман с певцом Сергеем Лазаревым. Отношения продлились пять лет. Но до свадьбы так и не дошло: пара разошлась из-за слишком разных взглядов на жизнь и совместное будущее.

Девочка из подтанцовки

До того как пойти работать на телевидение, Лера Кудрявцева участвовала на подтанцовках у звезды 1990-х Богдана Титомира.

Бабушка Лера

20 мая 2018 года сын телеведущей Жан подарил ей внука Льва. Лера признается, что она до сих пор не может привыкнуть к статусу бабушки. «Я считаю себя нетипичной бабушкой. Я не вяжу, не заставляю внука постоянно есть. Я скорее работающая молодая мама. Внук к нам часто приезжает, они с Машей много общаются, играют», — рассказала Кудрявцева журналистам.

Стройная сладкоежка

Параметры Леры Кудрявцевой близки к 90х60х90. Она никогда не была полной. При этом Лера обожает сладости и ни в чем себе не отказывает.