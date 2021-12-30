Амур женился, растит двойню: как поживает самый знаменитый тигр России

Тигр Амур в следующем году готовится отметить свое десятилетие. Сейчас он живет в сафари-парке Приморского края: для него создали почти природные условия / Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

По восточному календарю 2022-й — год Тигра. «Вечерка» узнала, как дела у самого знаменитого тигра России — Амура, что дружил с козлом Тимуром. Поведал об этом директор сафари-парка «Приморский» Дмитрий Мезенцев.

— Добрый день, Дмитрий Николаевич! Как дела у Амура?

— Амур в порядке. Здоров и весел. Живет в почти природных условиях: у него, конечно, есть логово для сна, деревянный домик, вольер для кормления и огромная огороженная лесистая территория. Детишки у него подрастают, двойня, от той же самой тигрицы Уссури, на которой мы его «женили» в первый раз.

— Как назвали малышей?

— Еще никак. Маленькие они пока, всего-то пять месяцев с небольшим. Живут с матерью на лесистой территории в огромном вольере. Учатся охотиться. Каждый вторник — живая добыча: козы, бараны, кролики. Собственно, Тимур тоже в свое время попал к Амуру в вольер как потенциальная добыча. Но когда тигр хотел его задрать, оказал сопротивление, рога показал.

А достойного противника даже тигр уважает… Козел некоторое время действительно жил на одной территории с тигром, они играли. После того как Амур, не рассчитав силы, нанес рогатому травму — толкнул лапой, повредил позвоночник, — козла мы отсадили. Вылечили, он потом жил у нас в особых условиях: все персональное — вольер, личный ветеринар, породистая коза в жены… Но век животных недолог, сейчас козла уже нет в живых.

— Почему все-таки Амур не задрал Тимура, как вы думаете?

— Чем больше я изучаю этих прекрасных краснокнижных кошек, тем больше удивляюсь: как мало мы о них знаем! И до Тимура, и после Амур не брезговал охотиться, занимается этим и по сей день.

— Папа тоже учит сыновей охотиться на козлов?

— Нет, что вы! Самцов надо держать отдельно от самочек с детьми. В природе тигры встречаются только в брачный период, а детей мать потом воспитывает сама.

— Свой первый выводок Уссури воспитывать не захотела. Ветеринары выхаживали… Выжил только один детеныш из двух и уехал в зоопарк в Арабских Эмиратах. Новые дети Амура тоже поедут за границу?

— У нас теперь есть сафари-парк в Подмосковье, не исключено, что, когда дети Амура подрастут, мы направим их туда.

КСТАТИ

В детстве Амура считали девочкой Амурочкой. Что он кот, а не кошка, ветеринары разобрались несколько месяцев спустя. День рождения у Амура 2 апреля 2012 года.