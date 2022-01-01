Новолуние, разрывные энергии и ретроградная Венера: главные астрологические события января

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Самое значимое с точки зрения астрологии событие января наступившего 2022 года — это ретроградная Венера, а вслед за ней 14-го числа в ретроградное движение уйдет Меркурий. Астролог Юлия Урусэль предупреждает: лучше в это время не выходить замуж и не покупать бытовую технику. Что еще готовят нам звезды — в прогнозе астролога для «Вечерней Москвы».

Уже 2 января нас всех ждет новолуние — день важный, но критический. Юлия Урусэль отмечает — в этот день нужно следить за своим самочувствием, а еще это отличное время, чтобы мечтать и проводить ритуалы.

Весь январь — с 1-го по 29-е число — нас ждет ретроградная Венера. Это неблагоприятный период для свадеб, серьезных косметических процедур и начала романтических отношений.

В канун старого Нового года — 14 января — ретродвижение начнет Меркурий. Это важное время, которое возвращает нас к старым идеям, связям и делам, которые мы когда-то не доделали или забросили, говорит Юлия Урусэль. Но одновременно с этим это и период поломки техники, неверных диагнозов, зависания дел, недопонимания между людьми, необдуманных финансовых решений и повышенной аварийности в транспорте и в быту. В то же время Меркурий уже начал тормозить 29 декабря, а это значит, что уже в самом начале 2022 года начинают формироваться события, которые мы будем «разруливать» в период ретроградного движения небесных тел.

В середине месяца — 18 января — нас ждет трансформационное полнолуние. В это время энергии будут разрывными, а загаданные в этот день желания с большой вероятностью исполнятся. Однако сам по себе этот день критический, он может быть очень конфликтным и аварийным, предупреждает астролог:

— Полнолуние обостряет то, на что мы закрываем глаза в повседневной жизни. Через внешние события полнолуние обязательно вытащит внутренние блоки, с которыми вы никак не хотите расстаться.

В целом же январь будет крайне нестабильным. Не спешите в январе приступать к реализации новых грандиозных проектов или смены работы, подчеркивает Юлия Урусэль. Январь — не время для начинаний.