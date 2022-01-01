Спад энергии, удача и отложенные дела: что ждет каждый знак зодиака в январе

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Январь 2022 года заложит крепкий фундамент для исполнения заветных желаний. Самое время доделать старые дела, пересмотреть отношения с окружающими, увидеть многое совсем в другом свете. Что ждет каждый знак зодиака в этом месяце, «Вечерней Москве» рассказала астролог Юлия Урусэль.

Овен

Январь для многих Овнов, скорее всего, будет насыщенным и успешным. В период с 5-е по 18-е число Овны получат предложение, которое, на первый взгляд, покажется им интересным и выгодным. Но поспешность и самоуверенность при принятии решения могут привести к серьезной ошибке. Поэтому Овнам стоит взвесить все «за» и «против», прежде чем подписывать документы и заключать договоры. С 20 по 31 января — благоприятный период для завершения текущих проектов или запуска тех, которые были ранее заморожены. Овны будут полны энергии и не упустят шанс улучшить свое финансовое положение, проявить таланты и в выгодном свете показать результаты работы начальству и потенциальным партнерам.

Телец

Вероятно, в начале года большинство Тельцов ждет непростой период. Им придется решать неожиданные проблемы, улаживать конфликты, возникшие на ровном месте, и доказывать свою точку зрения партнерам и коллегам. Первая половина месяца — особенно сложное время для Тельцов. Вся их энергия уйдет на ведение текущих дел и общение. Из-за постоянной занятости Тельцы, возможно, будут вынуждены отложить начала новых проектов и в целом существенно откорректировать свои планы. С 5 по 14 января — не самый лучший период для поездок и переговоров. Желательно в этот период отказаться от активных действий. До конца месяца Тельцам стоит больше концентрировать свои усилия на отдыхе, здоровье и завершении текущих дел.

Близнецы

С 1 по 20 января Близнецы, вероятнее всего, окажутся перед выбором, куда и с кем двигаться дальше. Перед ними откроются новые перспективы, но оценить здраво их сразу не получится. Близнецам придется обдумать свое будущее и принять перемены, которые появятся в их жизни. Это наверняка станет для Близнецов непростой задачей. Чтобы успешно с ней разобраться, им необходимо будет перевести дух и в спокойной обстановке подумать, как поступить. Друзья и коллеги, скорее всего, попробуют помочь, но их советы вряд ли окажутся полезными. В третьей декаде января Близнецы могут получить интересные предложения, связанные с работой и финансами, но реализовать их сразу не стоит. Январь категорически не подходит для запуска новых проектов и принятия важных решений.

Рак

Первый месяц года у многих Раков пройдет под девизом: «Один в поле — не воин». Они постоянно будут общаться и находиться в контакте с семьей, коллегами и партнерами. Январь отлично подойдет для того, чтобы лучше узнать свое ближайшее окружение и укрепить с ним отношения. Есть вероятность недопонимания и небольших ссор, но Ракам наверняка удастся не только быстро восстановить мир, но и повысить лояльность к себе и своим поступкам. В середине месяца Ракам стоит прислушаться к советам и предложениям людей, которым они доверяют. Возможно, в их словах Раки найдут вдохновение или новую идею. Но их реализацией лучше заняться в феврале.

Лев

Возможно, в первой половине января Львы столкнутся с переменами, которым будут не рады. Рядом с ними появится много новых людей. Вероятно, сменится руководство и потребует от Львов выполнения непривычных заданий. Справиться с нагрузкой Львам удастся только с посторонней помощью. Для самостоятельной активности и отстаивания своего мнения вряд ли хватит сил и энергии. Есть вероятность, что Львы предпочтут сменить место работы или взять отпуск, чтобы укрепить здоровье и избежать конфликтов. После 26 января напряжение немного спадет и Львы смогут адаптироваться к предлагаемым обстоятельствам. В последние числа месяца им выпадет шанс наладить отношения с влиятельным партнером и улучшить финансовое положение.

Дева

Январь для Дев — неблагоприятный период. Все вопросы, связанные с репутацией, реализацией амбициозных планов и продвижением по карьерной лестнице, лучше отложить на вторую неделю февраля. Возможно, в первой половине месяца активируются их конкуренты и соперники. Они попытаются заставить Дев засомневаться в себе. Но благодаря поддержке близких Девы справятся с критикой и возражениями и без задержек отправятся к своей цели. Середина месяца — отличное время для работы над собой и дополнительного образования. Знания, полученные в этот период, скорее всего, пригодятся Девам довольно скоро. С 20-го по 31 число не стоит рассчитывать на удачу в делах, а лучше все по сто раз перепроверять и не доверять обещаниям окружающим.

Фото: Из личного архива Юлии Урусэль

Весы

Январь для большинства представителей знака Весы начнется позитивно. Они будут заняты семейными делами, общением с близкими и приятными встречами. Период с 5 по 14 января может стать напряженным и сложным. Но оптимистичный настрой и поддержка друзей, вероятно, сгладят острые углы, и Весы справятся с проблемами и неприятностями. Возможно, они столкнутся с финансовой нестабильностью и непростой обстановкой на работе. Чтобы не усугубить ситуацию, Весам придется следить за каждым сказанным словом и прежде чем подписывать любые бумаги, внимательно их читать. Особенно это касается взаимоотношений с госучреждениями и банковскими операциями. И только после 29 января многие Весы почувствуют себя свободнее и посвятят свое время творчеству и хобби.

Скорпион

В январе амбициозные Скорпионы будут активно двигаться к своей цели. Увеличение доходов и финансовая стабильность, вероятно, выйдут для них на первое место. В период с 5-го по 19-е число Скорпионам предстоит много общаться, искать партнеров и поддержку среди опытных коллег. Но при этом им стоит продумать, как доносить свои идеи и предложения, и постараться быть внимательными и терпеливыми. Излишний напор и поспешность могут навредить делу. Скорее всего, в середине месяца напомнят о себе нерешенные проблемы. Но Скорпионы вполне успешно с ними справятся и в конце месяца займутся проектами, которые требуют вложения сил нескольких партнеров. С 24 января для Скорпионов начнется особенно продуктивный период.

Стрелец

Январь для Стрельцов обещает быть активным и насыщенным на события. В начале месяца Стрельцы займутся планированием и постараются поскорее воплотить свои планы в жизнь. Но, возможно, некоторые пункты плана окажутся трудновыполнимыми и неактуальными. Но Стрельцам все равно будет сложно отступить от воплощения их в жизнь. После 14-го числа Стрельцы, вероятно, будут смотреть на свои цели критично и захотят от чего-то отказаться. Конец месяца — отличное время для переговоров и обсуждения перспективных проектов, которые могут принести не только финансовую стабильность, но и станут началом крепкого сотрудничества.

Козерог

В январе удача будет на стороне Козерогов во многих делах и начинаниях. В первых числах месяца Козероги окончательно разберутся с проблемами прошлого и налегке вступят в новый период жизни. Хорошее самочувствие и уверенность в своих силах помогут им действовать решительно, но последовательно. Возможно, Козероги решатся попробовать что-то новое и провести эксперимент, который наверняка закончится успешно. Третья декада января — не благоприятный период для финансовых вложений и поиска спонсоров. В идеале начать активные, но продуманные действия лучше после 26 января.

Водолей

Для многих Водолеев январь — нестабильный месяц. Начнется он, вероятнее всего, с решения проблем прошлого и помощи близким людям. Из-за постоянного напряжения и занятости Водолеи наверняка почувствуют спад энергии и необходимость в отдыхе. В период с 1 по 20 января им особенно важно следить за самочувствием. Велика вероятность серьезных проблем со здоровьем и обострения хронических заболеваний. В середине месяца Водолеям стоит быть внимательными и собранными, потому что рядом с ними появятся люди, которые попытаются их обмануть. Это также неподходящее время для крупных сделок с недвижимостью. Если есть возможность, финансовые операции, переезд, важные жизненные перемены стоит перенести на февраль, когда энергия Водолеев возрастет и они будут чувствовать себя лучше.

Рыбы

Вероятнее всего, в январе Рыбы будут много работать и общаться. В начале января у них появится возможность заняться планированием и обдумать свои перспективы на 2022 год. С 5-го по 20-е число — довольно активный период для Рыб. Они смогут обсудить новые идеи и текущие задачи с опытными коллегами и значимыми людьми из окружения. Но Рыбам стоит учесть, что не все собеседники будут искренними и доброжелательными. Поэтому любые слова нужно обдумать и проанализировать, а не полагаться на чужую честность и отзывчивость. В этот период стоит только планировать и перепроверять по десять раз полученную информацию. С 20 января до конца месяца — замечательное время для того, чтобы встретиться с друзьями или отправиться в путешествие по местам силы. Именно в этот период к вам будут возвращаться старые друзья и знакомые. Общение с ними поможет вам в реализации самых смелых планов.