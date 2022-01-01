Русский сбитень и перуанская чича: рецепты согревающих напитков для новогодних праздников

Фото: Рexels/Giftpundits.com

В новогодние праздники синоптики обещают возвращение морозов в столицу. Спасаться от них приятнее всего за чашкой чего-то согревающего и безалкогольного. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные, простые и недорогие рецепты не только любимого чая, но и других натуральных горячих напитков из разных стран, а также узнала у чайного мастера из Музея Востока Андрея Гретчина, какой вид чая считается самым ценным.

Чай готовят по-разному. Кто-то пьет его с лимоном, кто-то добавляет мед или специи. А если вам хочется приготовить традиционный английский напиток с молоком, то чайные листья лучше варить прямо в нем. Существуют расслабляющие чаи, тонизирующие. Надо сказать, что все они благотворно влияют на организм, если подходить к процессу выбора сорта с умом.

Кстати, экспертами доказано: полезен не только сам напиток — даже процесс заваривания успокаивает. Настоящие ценители стараются заполучить в свою коллекцию редкий вид — желтый или императорский чай. Производится он только в Китае. У него своя технология, которую держат в секрете. Раньше его, как и белый, подносили только знатным особам. А вывоз его из страны карался смертной казнью.

Выбирайте потемнее

Как ни странно, но большинство чаев готовят из одного растения. Будь то зеленый, черный, белый, улун и даже пуэр — все они из листьев и почек чайного куста Camellia Sinensis. Какой получится на выходе вид, зависит от технологии обработки.

А сам чай при этом приобретает определенные свойства. Поэтому эксперты советуют чаи темных сортов пить зимой, так как они разогревают, а зеленый, белый, желтый, светлые улуны — летом, они охлаждают.

Чича морада — типичный напиток перуанской кухни. Его готовят из ананаса и фиолетовой кукурузы. Эти ингредиенты смешивают с корицей, цедрой, гвоздикой, заливают водой. Варят пока не лопнут ядра кукурузы, а затем процеживают. Далее можно добавить сахар и подать напиток.

Ягод много не бывает

Чай с облепихой и другими ягодами — горячий коктейль. Для его приготовления можно брать свежие или сушеные ягоды либо варенье. Лучше всего для напитка подойдут малина, клубника и земляника. Малину и облепиху измельчают вручную. Затем засыпают в термос. Все ингредиенты заливают горячей водой. Через 18–20 минут ягодный напиток уже можно подавать, при желании добавив туда мед.

Фото: Рixabay

Жаркий цитрус

Любителям чая и цитрусовых придется по вкусу этот согревающий напиток. Выжмите сок апельсина, вскипятите его с сахаром, корицей и гвоздикой и дайте настояться несколько минут. Напиток можно посыпать тертым мускатным орехом.

Крепкий слем

Слем — это традиционный голландский напиток, сделанный из молока с добавлением крепкого чая. Вкус получается довольно непривычный из-за пряностей. Смешайте чай, мускатный орех, цедру лимона, корицу и гвоздику с шафраном. В кастрюле доведите до кипения молоко, а затем добавьте в него получившуюся смесь, потомите на медленном огне, снимите с плиты и дайте настояться.

Привет из Мексики

В Мексике на основе шоколада готовят чампуррадо — напиток с добавлением кукурузной муки. Готовить его не очень-то сложно.

Надо смешать воду и молоко в небольшом сотейнике, добавить корицу и мускатный орех, поставить на плиту и довести до кипения. Затем можно добавить кукурузную муку и сахар. Когда смесь загустеет, добавьте измельченный шоколад.

Без имбиря никуда

В Японии, где так любят чай, согреваются, добавляя в него имбирь. Потрясающе спасает от озноба. В России имбирь можно соединить с чаем, мятой, медом и лимоном — сочетание такого количества полезных продуктов будет очень вкусным.

Русский сбитень

Сбитень — отвар из меда, патоки, трав и пряностей. Разведите в кипятке патоку и варите на слабом огне 10–15 минут. Добавьте мед, приправьте специями. Именно от того, какой вы решите взять мед — цветочный, липовый, гречишный, акациевый или барбарисовый, — зависят вкус и запах напитка. Со специями тоже можно экспериментировать: подойдут гвоздика, кардамон, имбирь и черный перец.

Вкусно и не вяжет

Хурму кусочками надо положить в кастрюлю. Добавить туда же имбирь, корицу, перец, гвоздику. Залить водой и варить 10 минут. Затем добавить четверть лимона и варить еще десять минут. Процедить и добавить мед.

Глегкого Рождества

Шведский аналог глинтвейна готовится на основе виноградного сока, специй (гвоздика, корица, мед и цедра апельсина), орехов и сухофруктов, а подается непременно с изюмом и миндалем.

И согреет, и омолодит

Масала отлично подойдет для зимнего периода. Смесь специй, которую добавляют в этот чай, согревает и благотворно действует на организм. Кардамон повышает аппетит, корица обладает жаропонижающим и мочегонным воздействием, гвоздика улучшает здоровье печени, фенхель, душистый перец и имбирь благотворно влияют на пищеварительный тракт.

Фото: Pixabay

Экзотика по-монгольски

Суутэй цай — напиток из воды, молока, чайных листьев и соли. В нем обязательно должны быть зеленый чай, мука, соль и масло.Получившийся напиток походит скорее на суп или похлебку, чем на напиток.

Безалкогольный, но пылающий

Глинтвейн (Gluhende Wein) в переводе с немецкого означает «пылающее вино». Он стал символом Рождества. Готовится на вине, его можно заменить на виноградный сок. Его надо вскипятить с апельсином, имбирем. Добавьте корицу, гвоздику, лимон, клюкву и сахар. Поставьте на медленный огонь. Напитку можно дать настояться несколько минут.

СОБЛЮДАЕМ ОЧЕРЕДНОСТЬ

Не каждый готов покупать специальную посуду, чтобы приготовить чай по всем традициям. Достаточно придерживаться некоторых правил. Идеально для чая покупать правильную воду, но в домашних условиях подойдет и фильтрованная.

Если в чайнике есть накипь, то этот осадок может испортить чай. При закипании не давайте воде долго бурлить. Идеально, если на чайнике можно выставлять температуру 95 градусов. Для светлых чаев воде нужно дать остыть до 80 градусов, иначе получите кисловатый привкус напитка. И обязательно перед разливом окатите посуду кипятком, так чай быстрее раскроется.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлианна Бельская, чайный мастер:

— Тренды в мире напитков меняются регулярно. Что касается чая, то популярны прессованные блины чая с цветами, люди любят покупать в подарок и раскрывающиеся шарики в виде бутонов. При покупке лучше выбирать листовой моносорт, не рубленый и не резаный.

В любом напитке сегодня ценится натуральность: ингредиенты, которые не только дарят радость вкуса, но и несут пользу для организма.