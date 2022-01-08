Утраты 2021 года: вспоминаем легенд, которых с нами больше нет

Фото: АГН Москва

Печальный список людей, которых забрал 2021 год, весьма внушителен. Давайте вспомним хотя бы некоторых из тех, кого больше нет с нами.

Василий Лановой

Мастюков Валентин / Фотохроника ТАСС

Советский и российский актер театра и кино, мастер художественного слова, театральный педагог и, как написано о Василии Семеновиче в популярной интернет-энциклопедии, общественный деятель. И правда, Лановой не только активно снимался и играл на театральной сцене, но возглавлял огромное количество общественных комиссий, центров и советов и даже был одним из руководителей Центрального штаба «Бессмертного полка»... И все-таки главное — это его роли: Алексей Вронский и Иван Варрава — нам и этого было бы достаточно...

Алла Йошпе и Стахан Рахимов

Фото: Юрий Машков / ИТАР-ТАСС

Представить их по отдельности невозможно: певческий дуэт Рахимова и Йошпе сложился 60 лет назад! Они вместе прошли через все трудности и умерли друг за другом в начале года. Без них и погода — не погода...

Жан-Поль Бельмондо

Кадр из фильма «Профессионал», 1981

Французский актер. О нем можно сказать коротко: мужик, любимец женщин и настоящий профессионал.

Андрей Мягков

Кадр из фильма «Ирония судьбы», 1975

Наверное, он томился ролью Жени Лукашина: телевидение сделало все, чтобы зрителей подташнивало от этого постоянного новогоднего испытания. Мягков сыграл десятки ролей, за которые не стыдно. А еще был художником и писал детективы для своей горячо любимой жены...

Кахи Кавсадзе

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни», 1970

Это был настоящий Дон Кихот и Черный Абдулла тоже убедительный. Снялся более чем в ста фильмах.

Егор Лигачев

Фото: Анатолий Морковкин / ИТАР-ТАСС

Один из инициаторов перестройки и идеолог антиалкогольной кампании, Егор Кузьмич успел отпраздновать столетие со дня рождения. Автор крылатой фразы: «Чертовски хочется работать!» — кажется, при жизни не был оценен по достоинству.

Татьяна Проценко

Кадр из фильма «Приключениях Буратино», 1975

Ребенком исполнила роль в «Приключениях Буратино» (1975). Потом ее готовили к съемкам в «Красной шапочке», но не сложилось. Окончила ВГИК, работала журналистом, а на самом деле была поэтом... Мы запомним ее девочкой с голубыми волосами.

Владимир Меньшов

Фото: Юрий Смитюк / ITAR-TASS

Он снял фильмы, ставшие главными сразу для нескольких поколений: «Розыгрыш», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» — и сыграл больше ста ролей в кино.

Николай Сличенко

Фото: РИА Новости

Белозубая улыбка этого главного цыгана Советского Союза была визитной карточкой театра «Ромэн», которым он руководил почти полвека. Ай, ромалэ, ай, чавалэ!..

Нина Русланова

Кадр из фильма «Цыган», 1979

Катька-аэропорт и еще почти две сотни ролей, архетип русской женщины.

Александр Рогожкин

Фото: РИА Новости

Режиссер «Особенностей национальной охоты» и еще 28 фильмов.

Петр Мамонов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Человек-оркестр с яркой харизмой и тонким чувством прекрасного, настоящий православный христианин, а также музыкант, актер и поэт.

Игорь Кириллов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Диктор ЦТ. Все главные новости мы узнавали от него.

Евгений Чазов

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Кардиолог, он все знал про здоровье первых лиц. Академик, автор 450 научных трудов.

Виктор Коклюшкин

Фото: Youtube / Россия 1

Писатель-сатирик, автор знаменитой «Але, Люся!».

Валерий Гаркалин

Фото: Instagram/gitis.official

Актер, педагог, Шниперсон, Кроликов и Алмазов одновременно.

Александр Градский

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Тенор в три с половиной октавы и автор сотни музыкальных произведений, о которых мы мало что знаем.

ПОТЕРИ

Достойные люди, без которых в этом мире стало намного грустнее.

Владимир Коренев (80 лет) актер

Самый красивый Ихтиандр на свете

Татьяна Полякова (61 год)

Писатель автор 85 детективов, вышедших более чем 30-миллионным тиражом

Леонид Борткевич (71 год)

Певец и музыкант один из легендарных «Песняров», спел около 600 песен

Олег Марусев (76 лет)

Актер мы знали его как телеведущего, а он был философ

Михаил Багдасаров (75 лет)

Дрессировщик всегда смело входил в клетку с тиграми

Владимир Качан (73 года)

Актер писатель, поэт и музыкант, автор десятков песен

Резо Габриадзе (84 года)

Сценарист и режиссер без него не было бы «Мимино», «Не горюй!» и «Кин-дза-дза!»

Дживан Гаспарян (92 года)

Музыкант главный дудукист на этом свете, а теперь и на том

Виктор Балашов (96 лет)

Диктор прошел войну, а потом стал диктором Всесоюзного радио — это он первым объявил о полете Гагарина, народный артист РСФСР

Александр Еременко (70 лет)

Поэт в 1982 году выбран Королем поэтов, яркий представитель метареализма: «Сгорая, спирт похож на пионерку…»

Екатерина Градова (74 года)

Актриса ролей было немного, но среди них одна, которой точно можно гордиться — радистка Кэт

Георгий Мамиконов (76 лет)

Музыкант вдохновитель, руководитель и солист группы «Доктор Ватсон»

Микис Теодоракис (96 лет)

Композитор из Греции человек, который придумал сиртаки

Кирилл Разлогов (75 лет)

Киновед всю жизнь учил нас смотреть кино

Евгений Зиничев (55 лет)

Генерал армии, глава МЧС трагически погиб, спасая жизнь другого человека

Борис Краснов (60 лет)

Продюсер и сценограф человек, которому шоу-бизнес многим обязан, но стесняется признаться

Анатолий Латышев (72 года)

Цирковой артист кажется, это был последний советский клоун

Владимир Наумов (93 года)

Режиссер «Тегеран-43», «Бег» и другие фильмы

Нина Ургант (92 года)

Актриса «Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим…»

Ясен Засурский (91 год)

Педагог поколения журналистов учились у него писать заметки, 40 лет возглавлял факультет журналистики МГУ

Юрий Власов (85 лет)

Спортсмен и писатель автор 31 мирового рекорда! После окончания фантастической карьеры тяжелоатлета нашел себя в литературе и политике

Всеволод Овчинников (94 года)

Журналист это он привез нам «Ветку сакуры» и первым в СССР рассказал про послевоенную Японию

Марк Рудинштейн (75 лет)

Кинопродюсер организатор «Кинотавра», который мог бы много чего еще рассказать…

Анатолий Лысенко (84 года)

Теледеятель превратил советское телевидение в российское

Борис Грачевский (71 год)

Теледеятель многолетний директор «Ералаша»

Екатерина Вильмонт (75 лет)

Писатель миллионные тиражи любовных и иронических романов

Сергей Соловьев (77 лет)

Режиссер и педагог снял много фильмов, главный среди них — «Асса»

Виктор Евграфов (73 года)

Актер и педагог в качестве каскадера снялся в 32 фильмах, но лучшая роль — профессор Мориарти

Николай Арутюнов (63 года)

Музыкант организатор и идейный вдохновитель «Лиги блюза»

Александр Стефанович (76 лет)

Режиссер успел в этой жизни все, был даже мужем Пугачевой

Мэлор Стуруа (94 года)

Журналист наверное, самый именитый советский журналист-международник

Ларри Кинг (87 лет)

Телеведущий из США у него учились и его копировали тележурналисты всего мира и наши тоже

Людмила Лядова (95 лет)

Композитор автор более 800 песен, которые входили в репертуар лучших советских певцов