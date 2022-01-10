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Две линии метрополитена свяжет удобная пересадка

Василиса Чернявская 

Общество
Две линии метрополитена свяжет удобная пересадка
Мастер участка Андрей Козлов на станции БКЛ «Сокольники» во время монтажа большого панно / Фото: Пресс-служба АО «Мосметрострой»

В воскресенье, 9 января, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ на будущих станциях Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

Работы развернуты сразу на нескольких площадках — строителям до конца года предстоит завершить возведение девяти станций нового подземного кольца. Запустить должны северо-восточный и восточный участки, а также интегрировать в Большую кольцевую две реконструируемые станции — «Каширскую» и «Варшавскую».

— В конце декабря на Большом кольце были завершены все тоннелепроходческие работы, — заявил Андрей Бочкарев.

Буквально перед Новым годом щит-гигант «Лилия» диаметром десять метров построил двухпутный тоннель длиной 1226 метров между будущими станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» БКЛ метро. Работы велись в водонасыщенных песках и глинах.

— Символично, что заключительную проходку Большой кольцевой линии осуществил самый первый из задействованных на строительстве столичного метро десятиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс, — подчеркнул заммэра. — «Лилия» ранее построила перегоны от «Косино» до «Окской» Некрасовской линии общей длиной 3,7 километра, а также связал на протяжении более 3 километров открытые в этом году станции «Мневники», «Терехово» и «Кунцевская» на западе Большого кольца.

Всего в работе на БКЛ принимали участие 33 проходческих щита. Ими создано 143 километра тоннелей самого большого метрокольца в мире. Впереди еще много дел по строительству и отделке станций, монтажу и пуску оборудования, а также обкатке путей.

Параллельно с возведением станций идет работа и по сооружению пересадок с Большой кольцевой на действующие и будущие линии метрополитена. В качестве примера Андрей Бочкарев привел создание перехода с БКЛ на перспективную Бирюлевскую ветку.

— На данный момент более чем на две трети выполнены ограждающие конструкции котлована по технологии «стена в грунте», — уточнил заммэра.

По его словам, такая технология позволяет исключить влияние на окружающую застройку при работах по разработке котлована.

— Обе станции будут иметь уникальный облик. Дизайн станции «Кленовый бульвар» БКЛ напоминает объекты расположенной рядом усадьбы Коломенское, а облик станции Бирюлевской линии был определен в ходе международного конкурса, — сказал глава Стройкомплекса.

Андрей Бочкарев добавил, что каждая станция БКЛ уникальна по своему оформлению.

— В целом строительство БКЛ — флагманский проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 километров. Здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров, — резюмировал глава столичного Строительного комплекса.

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