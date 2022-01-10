Лучше не повторять: неудачная ринопластика звезд

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Знаменитости не любят афишировать свои знакомства с пластической хирургией. Даже несмотря на то, что именно это для многих явилось бы первым шагом к более яркой и качественной жизни. Чтобы почувствовать себя абсолютно другим человеком, некоторым достаточно сделать ринопластику. Операция отлично устраняет все то, что еще вчера причиняло дискомфорт: размер носа, наличие горбинки, широкие ноздри или неэстетичный кончик. Все же есть и те, которым и скрывать визит к подобному специалисту нет необходимости — настолько фото «до» оказалось лучше, чем фото «после». Что, когда и с кем пошло не так, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом — пластическим хирургом Дмитрием Скворцовым.

Майкл Джексон

Тот самый случай, когда нужно было вовремя сказать себе «стоп». Бесчисленное количество операций и патологическое стремление довести до идеальных пропорций свой афроамериканский нос, привели к осложнениям физиологического характера. В результате нескольких коррекций слишком узкой стала спинка носа, и природная анатомическая особенность нарушилась, образовались многочисленные рубцы и шрамы, что привело к нарушению носового дыхания. Первая операция была вынужденной из-за полученной травмы. По каким причинам все последующие вмешательства стали необходимостью, неизвестно. Возможно, они явились свидетельством проблем психологического характера. Более того, из-за неудачной пересадки хряща певец не мог обходиться без специального протеза, а лицо стало напоминать маску.

Донателла Версаче

После множества посещений пластических хирургов обсуждение творчества известного дизайнера никому уже не было интересным. Прожекторы теперь были направлены на внешность Донателлы, решившей оставаться вечно молодой, несмотря ни на что. А ведь начиналась печальная история достаточно просто: нужно было всего лишь избавиться от ненавистной горбинки на носу. Результат не совсем ее устроил — начались улучшения и переделки, нарушившие всю симметрию лица. Кроме всего появился ярко заметный шрам. Лицо Донателлы потеряло свою естественную привлекательность и стало похоже на лицо восковой куклы.

Микки Рурк

Бои без правил и любовь к боксу буквально нанесли удары по лицу некогда знаменитого красавчика Голливуда. Серьезные травмы носа спасти можно было лишь хирургическим путем. Вынужденная имплантация хряща из уха не дала ожидаемого результата. Во время восстановления стали появляться рубцы, и красивого носа актер так и не получил. Однако он не стал отчаиваться и прошел еще через ряд эстетических операций, надеясь вернуть свое привлекательное лицо. В итоге лишь возглавил список жертв пластики.

Кортни Лав

Неоднократно Кортни говорила в интервью, что новый нос стал для нее прорывом в карьере. Первая операция действительно была выполнена прекрасно: широкий нос стал более узким и миниатюрным. Несмотря на это, линия носа утратила симметрию по отношению ко всему лицу, что стало причиной повторных обращений к врачам. Они же, в свою очередь, все были результатом со знаком минус. Спинка деформировалась, больше стали крылья носа, пострадала и форма. Остановившись, Лав решила просто искать более выгодные ракурсы перед камерой.

1/8 Майкл Джексон / Фото: Constru-centro / CC BY-SA 4.0 2/8 Патрик Демпси / Фото: Georges Biard / CC BY-SA 3.0 3/8 Приянка Чопра / Фото: Fuzheado / CC BY-SA 4.0 4/8 Лил Ким / Фото: Monique Tatum / CC BY-SA 2.0 5/8 Кортни Лав / Фото: Manfred Werner / CC0 6/8 Дженифер Грей / Фото: Luigi Novi / CC BY 3.0 7/8 Микки Рурк / Фото: Anton Belickiy / CC BY 2.0 8/8 Донателла Версаче / Фото: David Shankbone / CC BY 3.0

Дженнифер Грей

К работе хирурга вроде и не придраться: все чисто, аккуратно и без помарок. Ринопластика избавила Грей от неприятной горбинки, придала носу более изящную форму. Но полученный нос стал причиной разрушенной карьеры звезды «Грязных танцев». То, что было визитной карточкой, изюминкой актрисы, куда-то исчезло, вернее, удалилось вместе с будущим талантливой девушки. Поклонники не раз высказывали свое «фи», ну а режиссеры перестали предлагать Грей роли.

Лил Ким

Как утверждает рэп-певица, лечь под нож хирурга она решилась в надежде избавиться от многочисленной критики со стороны мужчины. По всей видимости, крупный нос этнической формы и самой Ким не давал покоя. Иначе как объяснить тот факт, что после первой операции последовало не менее трех. Лил, оправдываясь перед журналистами, списала вину на кулаки своего бойфренда. Тем не менее нос певицы стал будто бы прищемленным, спинка истончилась, в результате чего нос потерял свой естественный вид.

Приянка Чопра

Мисс мира 2000 года полюбила пластические операции уже давно. Сама она это долго отрицала, пока данный факт не раскрылся наконец в автобиографической книге. Она заверила своих поклонников, что решилась обратиться к врачу только по медицинским показаниям — удаление полипа. Но в результате была повреждена носовая перегородка. Да и форма носа с более изящным кончиком говорит о том, что коррекция носа до идеала модельной внешности случались не раз.

Патрик Демпси

Звезда утверждает, что не врачи, а полученные травмы от игры в хоккей изменили форму его носа. Но специалисты считают, что дело здесь в неудачной пластике. Возможно, на пике своей карьеры Демпси решил изменить искривление переносицы. Результат оказался не слишком удовлетворительным, и Патрик, в отличие от многих своих коллег, не стал повторять печальный опыт и оставил все как есть. Это было правильным решением: поклонницы по-прежнему его любят, а маленький эстетический недостаток считают изюминкой и частью его несомненного обаяния.