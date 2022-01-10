Упор на профилактику: инспекторы Мосгосстройнадзора помогут не допустить нарушений

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

9 января, в воскресенье, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подвел итоги работы за 11 месяцев. В эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» глава столичного Комитета госстройнадзора рассказал, как изменится система проверок на строящихся объектах, как внедрение BIM-технологий упростит их возведение и какие новинки в арсенале инспекторов появились за последние годы.

Растущие объемы

— Игорь Михайлович, как организован государственный строительный надзор в Москве?

— Мосгосстройнадзор является органом исполнительной власти. Структурно мы входим в состав Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. Наша главная задача — обеспечить должный уровень качества, безопасность построенного объекта на весь дальнейший период эксплуатации. Важно ничего не пропустить, не упустить, а это бывает непросто. Коллектив у нас грамотный, профессиональный, чтобы вести надзор, необходимо иметь большой производственный опыт, поработать в строительной отрасли. Нужно быть и строителем, и проектировщиком, и заказчиком, и управленцем, и юристом. Одним словом, спектр нашей деятельности довольно широкий: от оформления разрешения на строительство, проведения надзора за всеми этапами строительства до оформления разрешения на ввод в эксплуатацию объекта.

— Cколько недвижимости вы уже приняли в эксплуатацию в этом году?

— Год еще не завершился, и за 11 месяцев мы приняли порядка 11,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 5,4 миллиона «квадратов» составило жилье. В этом году большой упор делался на создание социальных объектов: детских садов, школ, прежде всего в Новой Москве. Ранее на присоединенных территориях наблюдался дефицит образовательных учреждений. Работа по его ликвидации была начата еще в 2012 году и продолжается до сих пор. С начала года в Москве также появились спортивные, торгово-развлекательные центры. В списке — новые станции метро, дороги, инженерные сети.

— Какие уникальные объекты нынешнего года вы могли бы отметить?

— Знаковые объекты в Москве появляются ежегодно, и 2021-й не стал исключением. Грандиозный проект — Большая кольцевая линия метро в нынешнем году получила 12 станций, из них десять ввели в декабре. Теперь пассажиры могут напрямую проехать от «Савеловской» до «Каховской». Введенный зимой участок — самый протяженный за всю историю строительства городской подземки. Его длина превысила 20 километров. Другим уникальным сооружением, которое получила в нынешнем году Москва, можно назвать Дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной. Среди менее масштабных, но тем не менее значимых для города объектов можно выделить «Уголок дедушки Дурова», кинотеатры «Янтарь» и «Саяны».

— Здесь речь идет о завершенных проектах. А всего в Москве строится много недвижимости?

— На сегодняшний момент свыше двух тысяч объектов. Их общая площадь составляет почти 52 миллиона квадратных метров. Ввести такой объем планируется до конца 2024 года. Прежде всего это жилье, социальные, торгово-развлекательные, культурные центры, новые станции метрополитена, электродепо, магистрали и многое другое.

— Растущие объемы строительства в Москве добавляют вам работы, трудностей при организации проверок?

— Объем действительно внушительный, но работа для наших специалистов понятна и давно отлажена. Каких-то трудностей в текущей деятельности не возникает.

Во благо москвичей

— Игорь Михайлович, как часто Мосгосстройнадзор проводит проверки на объектах? Много ли фиксируется нарушений и с чем они связаны?

— Сам принцип работы Мосгосстройнадзора не предполагает постоянного нахождения инспектора на стройке. Это вотчина строительного контроля самих организаций-подрядчиков. Они обязаны подтвердить заявленные объемы работ. Наш комитет от лица государства обеспечивает и добивается выполнения необходимого качества строительно-монтажных работ.

Утверждается программа проверок, которая принимается исходя из строительного цикла объекта, его параметров. Например, проверить жилой дом инспекторы могут как минимум семь раз. А вот создание уникальной высотки потребует более пристального контроля, и тогда число проверок возрастет. В среднем инспекторы за весь строительный цикл осуществляют от семи до двадцати проверок. Также наши сотрудники могут повторно прийти на стройплощадку, если были выявлены какие-либо нарушения. В таком случае оформляется предписание, устранение замечаний по которому инспектор обязан проверить.

— Часто ли выявляются нарушения на строящихся объектах? Что показывает практика?

— Достаточно часто, однако здесь речь идет преимущественно о некритичных замечаниях. Они касаются культуры производства, содержания стройплощадок. Отступления от проектной документации и принятых ранее решений фиксируются намного реже. Качество работ проверяют наши инспекторы, к проверкам регулярно привлекаются специалисты подведомственного комитету Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»).

— Горожане ведь тоже могут обратиться с претензией. Например, если стройка недопустимо шумит. В таких случаях какие меры принимают к нарушителям спокойствия?

— Стройки всегда шумят. Но и здесь есть свои регламенты, а проводимые работы содержатся в проекте. В документе в обязательном порядке прописываются и мероприятия по снижению шума. Сотрудники Центра экспертиз проверяют уровень шума на стройплощадках в плановом порядке и по обращениям жителей. В случае превышения шума в дневное время подрядчику и должностному лицу назначаются административные наказания в виде штрафов. На объектах выполняются шумозащитные мероприятия. Работы в ночное время контролирует Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Ведомство также вправе наказать подрядчиков.

— Насколько строго наказываете нарушителей спокойствия?

— Юридическое лицо за превышение допустимого уровня шума может заплатить штраф от 100 до 300 тысяч рублей. При повторе жалоб сумма санкций удваивается. Должностные лица в похожих случаях заплатят от 10 до 30 тысяч рублей.

— С какими просьбами и жалобами обращаются горожане в Мосгосстройнадзор?

— Спектр обращений достаточно большой. Это вопросы о законности строительства, наличии у застройщика разрешительной документации, претензии к культуре производства — например, вынос грязи за пределы стройплощадки.

Есть претензии со стороны москвичей и к границам стройплощадок. Горожане следят за тем, вышел ли подрядчик за их пределы. Были случаи, когда москвичи запрашивали и такую информацию, как превышение предельной концентрации вредных веществ на стройплощадках. Каждое обращение тщательно рассматривается, заявителям даются ответы как устно, так и письменно.

— В Москве реализуется масштабная программа развития метро. Расскажите об особенностях надзора за объектами городской подземки.

— Наш комитет осуществляет четыре вида федерального надзора: государственный строительный, энергетический, горный, а также надзор за соблюдением требований промышленной безопасности. Контроль ведется на всех этапах строительства объектов метрополитена. В фокусе внимания наших специалистов не только станции, но и сопутствующая инфраструктура — тягово-понизительные подстанции, котельные, крановые хозяйства, электродепо.

— Что именно проверяется на этапе строительства?

— Проверяются риски, связанные именно с подземным строительством. К подрядчикам предъявляются жесткие требования, а возводимые конструкции должны строго соответствовать проекту. Специалисты горного надзора пристально следят за качеством проходки тоннелей между станциями метро. Сюда относится также проведение буровзрывных и маркшейдерских работ. Это та же геодезия, только в подземных условиях.

Глаз-алмаз

— Игорь Михайлович, чем занимается подведомственный Мосгосстройнадзору Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве?

— В следующем году Центр экспертиз отметит десятилетие. Начинали в 2012 году с простого: тогда лаборатории проводили только механические испытания используемых материалов. Их тестировали на сжатие, прочность, растяжение. Но потом возникла необходимость проверять и другие параметры — экологические, санитарно-эпидемиологические требования, инженерные коммуникации. Штат подведомственного нам учреждения за прошедшие годы расширился вдвое. Стало больше и госзаданий: если начинали с восьми тысяч ежегодно, то сейчас их уже 19 тысяч. Есть и внеурочные измерения.

— Что в арсенале лабораторий?

— Самое современное оборудование. Например, у экспертов есть георадары, которые позволяют с помощью электромагнитных волн обследовать грунтовый массив глубиной до 50 метров на наличие пустот, не прибегая к выполнению буровых работ. С помощью таких приборов контролируется качество проходки перегонных тоннелей городской подземки для предотвращения образования пустот и проседания поверхности грунта.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

— Как инспекторы взаимодействуют с ЦЭИИС?

— Инспектор Мосгосстройнадзора формирует распоряжение на проведение проверки. Если необходимо, в проверке участвуют специалисты Центра экспертиз. Какие замеры необходимо произвести — зависит от стадии строительства. Там же, на стройплощадке, отбираются образцы стройматериалов. Они опечатываются и отправляются в лаборатории, где специалисты проводят необходимые испытания и описывают характеристики, например, бетона. По результатам составляются экспертные заключения, которые затем передаются инспектору.

— Лаборанты знают, откуда приходит образец?

— Нет, это беспристрастный анализ. Специалист получает образец материала под определенным номером.

— Что указывается в заключении?

— Материалы проверяются на соответствие нормативным требованиям. Если выявляются несоответствия качеству, подрядчику придется переделать работу. Инспектор выпишет организации соответствующее предписание.

— В среднем сколько времени дается на устранение замечаний?

— Нарушения разные, и сроки для устранения каждого из них могут отличаться. Какие-то нарушения устраняются в ходе проверки, а иногда требуется месяц для ликвидации нарушений. Инспектор спустя отведенный срок проверяет устранение замечаний. Встроить в информационную модель

— С 1 января 2022 года все государственные строительные заказы в России переходят на BIM-технологии. Изменится ли работа вашей организации в связи с этим?

— BIM-технологии постепенно внедряются в строительство. В Москве есть ряд объектов, строящихся с применением этих экспериментальных технологий. Стройкомплекс ведет большую работу по внедрению новаций в индустрию. Со своей стороны мы разрабатываем механизм, по которому все выявленные нарушения на возводимом объекте должны указываться в информационной модели. Благодаря такой новации выявлять нарушения станет проще. Подрядчики со своей стороны смогут оперативнее реагировать на наши замечания и устранять их.

— Трудно ли готовить кадры под такие новации?

— Это кропотливая работа. Программные продукты, запускаемые в работу ведомства, потребуют определенных знаний и навыков у сотрудников. Специалисты должны быть на «ты» с техникой. Именно поэтому требуется серьезная подготовка по данным вопросам.

— Цифровизация переводит часть процессов на дистанционку. Инспекторы Мосгосстройнадзора станут меньше выезжать на площадки?

— Любые электронные сведения должны быть зафиксированы и внесены в ту же BIM-модель. Для получения информации в любом случае нужен выезд специалистов на стройплощадку. Дистанционный режим работы не предполагается. Да, конечно, можно поставить видеокамеры и со всех ракурсов отслеживать процесс строительства. Но качество — вот так, на электронный глазок — не определить. В обязательном порядке нужны лабораторные исследования, очные осмотры и замеры.

— Эксплуатировать объекты, построенные с применением BIM-технологий, станет проще?

— Часть процессов упростится. Визуализация объекта, каждого этапа его создания в объемной модели — хорошее подспорье для всех участников строительства. Для надзорных органов BIM-технологии станут помощником при осуществлении проверок. Будет легче увидеть огрехи и варианты их устранения.

— С 1 июля нынешнего года вступил в силу Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», направленный на систематизацию и оптимизацию нормативных актов в сфере контроля и надзора. Какие изменения ждут Мосгосстройнадзор после окончательного внедрения закона?

— Принятие этого закона — серьезный поворот в контрольно-надзорной деятельности, причем не только в строительстве. Упор делается в первую очередь на уменьшение административного давления на бизнес. Однако качество выполняемых работ не должно страдать. Все объекты капитального строительства должны соответствовать заявленным критериям безопасности. Например, выездные и камеральные проверки останутся теми же. Поменяется и понимание того, что выезд инспектора — это всегда штраф и наказание.

ДОСЬЕ

Игорь Михайлович Войстратенко родился 28 апреля 1966 года. Имеет высшее образование. С августа 1983 года по март 2002 года — служба в Вооруженных силах и силовых структурах Российской Федерации. Воинское звание — подполковник.

С апреля 2012-го по июнь 2013 года возглавлял Министерство строительства и ЖКХ Архангельской области. С октября 2013-го назначен начальником Управления по контролю и надзору за объектами метрополитена Мосгосстройнадзора.

С марта 2017-го — заместитель председателя Мосгосстройнадзора. С 2019 года — первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора. С апреля 2021 года назначен председателем Мосгосстройнадзора. Награды: заслуженный строитель РФ, имеет различные медали и нагрудные знаки Вооруженных сил и силовых структур Российской Федерации. Женат. Имеет дочь и двоих сыновей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сегодня в Москве возводится свыше 2 тысяч объектов. Их общая площадь составляет почти 52 миллиона квадратных метров. Ввести такой объем планируется до конца 2024 года. Прежде всего это жилье, социальные, торгово-развлекательные, культурные центры, новые станции метрополитена, электродепо, магистрали и многое другое. За 11 месяцев специалисты Мосгосстройнадзора провели 477 проверок на строящихся объектах метро.