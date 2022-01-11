Столичный Дом русского зарубежья возрождает традиции московского Рождества

Фото: Пресс-служба столичного Дома русского зарубежья

15 января в Москве пройдут праздничные гуляния в стиле начала ХХ века. Фонд наследия русского зарубежья приглашает горожан отметить Рождество и Новый год возле елки в Доме русского зарубежья.

Необычное празднование будет проведено для москвичей, следуя благотворительным традициям, принятым в Российской империи. Веселье светлых дней рождественской недели, возрождение многовековых традиций русского народа должны будут создать атмосферу настоящего зимнего праздника.

Российская культура заботливо сохранялась и развивалась эмигрантами во многих странах. Люди, вынужденные покинуть родную землю, берегли русский язык, развивали русскую литературу и культуру, следовали русским традициям вопреки суровым условиям жизни в изгнании. Вернуть на Родину ценности семьи, теплого народного праздника хотя бы на один день — задача веселого рождественского гуляния.

Кроме привычных для москвичей Деда Мороза и Снегурочки, у нарядной елки со свечами гостей праздника будут ждать интерактивный театр Петрушки, рождественская эстафета, мастер-классы танцев, принятых на великосветских балах.

«Школа-Балаган» и Петр Петрович Уксусов, известный в народе как Петрушка, примут у взрослых и детей экзамены по скоморошьему балаганному делу: дуракавалянию, ногазакиданию, плясанию, верещанию. Народный артист даст несколько представлений возле новогодней елки: гости увидят номера «Петя и Доктор», «Петя и Черт», «Танцы Петрушки». А команда скоморохов разыграет народную комедию «Купи Козу» в сопровождении рождественских колядок.

Фото: Пресс-служба столичного Дома русского зарубежья

Рождественская эстафета не даст гостям замерзнуть. Бег в мешках, перетягивание каната, игра серсо и снежный бой под командованием Русского Солдата разгонят кровь и победят любой мороз.

Балетмейстеры проведут мастер-класс по танцам начала ХХ века, научат гостей танцевать испанский вальс, польку-тройку, кадриль.

После уличной программы в концертном зале Дома русского зарубежья покажут сказку «Рождественское чудо» с элементами циркового представления в сопровождении хора. Эта библейская история о мальчике, который оказался в трудных жизненных обстоятельствах. Но ангел-хранитель, заботившийся о русской эмиграции ХХ века, поможет ему весело встретить праздник.

Организаторы народного гуляния — Фонд наследия русского зарубежья и Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына — приглашают всех желающих на рождественские чудеса.