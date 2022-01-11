Столичный психолог рассказала о скрытых смыслах слова «спасибо»

Фото: www.sxc.hu

Знаете ли вы, что самым вежливым праздником считается 11 января, когда отмечается Международный день «спасибо»? Это слово, звучащее на разных языках, наверное, одно из самых популярных в мире. Хотя его значение понятно даже ребенку, зачастую оно наделяется различными смыслами, порой противоречивыми. О природе таких изменений и почему «спасибо» — это не только про вежливость, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

Смысл любой, даже самой простой фразы может зазвучать иначе, стоит лишь изменить интонацию тому, кто ее произносит. Казалось бы, со словом «спасибо» все однозначно — это выражение благодарности. А между тем, пожалуй, каждый из нас в определенных ситуациях произносил «спасибо» по-разному, поэтому в зависимости от эмоциональной и смысловой нагрузки оно бывает разного характера.

Восторженное

Восхищение от полученного подарка, о котором так давно мечталось, слова любви жене, подарившей долгожданного сына, или глубокая благодарность хирургу, в прямом смысле поставившему на ноги после сложных переломов, либо горячая признательность друзьям, оказавшимся рядом в самое трудное время. Во всех подобных ситуациях эмоции буквально зашкаливают, а на глаза частенько наворачиваются слезы. Человек в такую минуту не просто восторженно благодарит, он готов обнять весь мир. Его «спасибо» настолько сильно заряжено позитивной энергией, что находящимся рядом также бывает трудно сдержать переполняющие их чувства. В итоге вокруг улыбки и доброжелательная атмосфера.

Самое естественное в таких случаях — разделить этот восторг и ответить человеку ободряющими или поддерживающими фразами, а то и просто сказать взаимное «спасибо». Допустим: «Милые друзья, без вас бы я наверняка сдался. Спасибо за то, что вы есть!»

Язвительное

Бывает и иначе. Когда кто-то оказывает медвежью услугу или откровенно подставляет либо специально или совершенно случайно добавляет хлопот и проблем, а то и с самыми благими намерениями причиняет дискомфорт — благодарность может звучать даже в таких ситуациях. Только высказана она будет, скорее всего, с большой долей сарказма и недовольным покачиванием головой. Едкость тона почти всегда даст понять другому человеку, насколько огорчен, разочарован, разозлен или расстроен благодарящий. В такой ситуации даже тот, кто не хотел причинить вред, скорее всего, почувствует неловкость, оплошность, вину, стыд. Если дело касается работы или дружбы, то общаться после этого бывает достаточно сложно, а желание контактировать впредь порой и вовсе исчезает. В случае же людей близких такие «спасибо» обычно больно ранят и сильно портят настроение.

Если вы уже успели съязвить, постарайтесь вовремя остановиться и объяснить сказанное сгоряча. Говорите искренне о том, почему отреагировали таким образом, или, например, как теперь может измениться ситуация. Вроде: «Сергей, очень приятно, что ты похвалил перед боссом мое умение составлять отчеты, только теперь мне придется работать в выходной. Досадно, ведь у меня были совершенно другие планы».

Заискивающее

Также довольно распространенный вид, только, пожалуй, к благодарности его можно отнести условно. Довольно часто получается так, что мы говорим спасибо за то, чего… нет. К примеру, когда просим о какой-то услуге или пытаемся заручиться чьей-то поддержкой. Например, после просьбы начальнику отдела кадров сообщить результаты собеседования по телефону вполне можно и поблагодарить. Однако если позже добавить еще одно «спасибо» за уделенное вам время и другое — за интересную беседу, то это станет больше походить на выражение лести и подобострастия, попытку показать себя чрезвычайно приятным и угодливым человеком. Иначе говоря, подобная супервежливость — явное желание понравиться. Чаще всего такое поведение только вредит, ведь количество сказанных «спасибо» вряд ли умножит ваши профессионально важные качества. Зато собеседника может раздражать, да и сам человек будет чувствовать унижение.

Поэтому старайтесь не злоупотреблять выражением признательности, все хорошо в меру. Поблагодарить можно по факту исполнения просьбы, к примеру: «Спасибо, что позвонили (сообщили)» или «Я вас понял, спасибо за звонок!» Это действительно приятно как говорить, так и слышать.

Дежурное

Чаще всего мы говорим «спасибо» автоматически и особенного смысла, кроме благодарности, в него не вкладываем. Вот как раз в данном случае речь идет о хороших манерах и воспитании. Кстати, обычные «спасибо» многими в ежедневной суете практически не замечаются. То ли дело, когда благодарность сопровождается улыбкой, пусть даже и сдержанной.

Поэтому в моменты, когда кассирша протягивает вам пакет или девушка придерживает дверь в метро, вас ожидает водитель, задерживая отправление автобуса, или мама налила суп, был сделан комплимент или вас похвалил начальник, говоря в ответ «спасибо», старайтесь улыбаться. Это и выражение признательности сделает более искренним, и настроение всем улучшит, а то и личную жизнь поможет наладить. Помните, даже дежурные слова благодарности, сказанные с улыбкой, способны стать для кого-то приятным знаком внимания.

Настоящее

Самая распространенная версия происхождения слова объясняет его появление сокращением словосочетания «Спаси Бог». Сторонники этой гипотезы именно поэтому считают, что отвечать на такое пожелание «не за что» крайне опрометчиво. Так это или нет, однако произнося искреннее «спасибо», мы по-настоящему испытываем самые лучшие чувства к тому, кого благодарим, выказываем ему свое расположение, а также во многих случаях от всей души желаем счастья.

Сердечная благодарность согревает душу как того, кто ее получает, так и того, кто ее дарит. Такие ощущения вызывают воодушевление и желание творить добро. Ведь за очень многое в жизни и очень многим людям можно и нужно говорить спасибо, однако почти всегда именно это остается без нашего внимания. Гордясь своими достижениями, помните о тех, благодаря кому они стали возможными, — даже самые первые. Покоряя все новые вершины, не забывайте тех, кто страховал вас, находясь рядом, особенно когда вы хотели вернуться. Занимаясь чем-то значительным, имейте в виду, что все великое состоит из мелочей, и оценивайте по достоинству тех, чьи действия, возможно, заметны меньше, чем ваши, но значат подчас гораздо больше. Самое главное — с такими благодарностями точно будет очень трудно переборщить.

Если по каким-то причинам у вас не получается быть благодарным за происходящее в жизни либо, наоборот, трудно принимать добрые слова в свой адрес, поговорите об этом со специалистом. В столице это можно сделать бесплатно в Московской службе психологической помощи. Также круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), +7 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки. Подробности на сайте www.msph.ru.