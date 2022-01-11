«Кручу роман с балериной»: актер Артур Бесчастный — о переменах из-за отцовства, эгоизме и неожиданных подработках

Фото: Из личного архива Артура Бесчастного

В конце декабря на одной из крупных онлайн-платформ вышел анонс нового сериала «Балет», премьера которого состоится в этом году. Одну из ролей в проекте — водителя примы-балерины — играет Артур Бесчастный. Актер рассказал «Вечерке» об отношении к популярности, как отцовство и проблемы с деньгами изменили его жизнь.

— Артур, расскажите о новом проекте.

— Главная героиня сериала — хореограф Рута Майерс, ее играет Ингеборга Дапкунайте. В советское время она была примой-балериной Большого театра. Но в жизни героини произошли обстоятельства, из-за которых ей пришлось покинуть страну. 37 лет она провела за границей, и вот ее приглашают в Москву для работы над постановкой в Большом театре. Для нее это шанс проработать обиды, полученные в прошлом. Я же играю водителя Майерс. И по сюжету кручу роман с примой-балериной.

— Чем водитель смог привлечь приму-балерину?

— С Женей (режиссер проекта Евгений Сангаджиев. — «МВ») мы долго обсуждали, каким должен быть мой персонаж. И сошлись на том, что он очень сильный, целеустремленный человек, который стремится уехать из России и забрать с собой любимую женщину. К балерине он действительно питает чувства. А у нее очень нездоровые отношения, где есть место рукоприкладству, с богатым продюсером, который спонсирует ее спектакли. Мой герой все это замечает, проявляет к ней человечность.

— Вы признавались, что вам очень сложно дается коммуникация с журналистами. Почему?

— Мне кажется, я более выразителен в общении посредством кино, сцены, своих персонажей. А выставлять себя в публичном пространстве мне всегда неловко. Даже блог в социальных сетях вести сложно. Не знаю, может, это скромность.

— Разве скромность украшает актера?

— Когда-то я решил для себя, что буду таким артистом, который всегда в тени, — появляться в проекте, играть свою роль максимально хорошо, а потом пропадать.

Такая концепция существования в профессии мне показалась наиболее комфортной, и с тех пор я почти всегда следую этому принципу. Меня больше интересует работа на площадке и в кадре, хочется как можно ближе подобраться к самой сути служения в профессии. Я не против популярности, если она заслуженная и не мешает жизни, развитию.

— А если бы вам предложили сыграть маньяка-убийцу, смогли бы?

— Насилие — очень сложная для меня тема, особенно после рождения дочери. Но если действия героя оправданны, как, например, в фильме «Олдбой», наверное, я бы смог.

— Что еще изменилось после рождения дочери?

— Я стал чувствовать ответственность за жизнь другого человека. Раньше я был сконцентрирован на себе, что свойственно каждому артисту. С рождением дочери это рассеялось. Стал больше ценить время и собственное здоровье. Иногда я относился к этому совершенно безалаберно.

Фото: Из личного архива Артура Бесчастного

Конечно, изменилось и отношение к финансам. Я понимаю, что сейчас у меня нет возможности сидеть без проектов — готов на любую подработку, и мне__совершенно все равно, что обо мне подумают. В моей карьере уже бывали случаи, когда приходилось идти работать в такси или на стройку, чтобы получить хоть какие-то деньги.

— В вашей творческой биографии есть любопытный момент — съемки в «Доме-2». Зачем вы туда пошли?

— Все очень просто: я только переехал в Москву, у меня было 700 рублей в кармане. Я зашел в кафе, выпил кофе за 150 рублей и понял, что долго не протяну. Потихоньку стал обживаться в столице, подрабатывал официантом. Потом случилось так, что нужно было срочно съехать из комнаты, которую я снимал.

По телевизору я увидел бегущую строку: «Идет кастинг в телепроект». И понял, это спасение! Там есть где жить, что есть. Плюс, подумал, получу неплохой опыт работы на камеру. У меня была цель — поступить в актерскую школу и как-то попасть в мир кино и театра. Так что никакую любовь я не планировал искать. Передо мной стояли исключительно прагматичные цели.

— Вы работали с именитыми режиссерами. Есть ли те, кого считаете своими учителями?

— Безусловно. Один из них — мой мастер в Школе-студии МХАТ Кирилл Серебренников. Он дал мне правильный вектор развития. Однажды мы всем курсом снялись для журнала, которому Серебренников давал интервью. И про каждого ученика Кирилл Семенович сделал пометку. Обо мне он сказал: «Артур Бесчастный — самый страшный самоед, ищущий совершенство. Играть может все». Эта фраза очень сильно отозвалась во мне.

— Вам сложно далась подготовка к роли Иосифа Бродского. Почему такое влияние оказал на вас этот герой?

— Тогда я впервые участвовал в двух проектах одновременно. Это был фильм «Довлатов» и сериал «Адаптация». Я играл двух противоположных героев — поэта-постмодерниста и сотрудника ФСБ Валеру. А так как я стараюсь очень глубоко войти в образ персонажа, мне было сложно разграничить, где заканчивается Бродский и начинается Валера. Сложно давалась и жизнь на три города — Москву, Санкт-Петербург и Мурманск. А еще я тогда переживал очень тяжелое расставание с девушкой. Добавляла стресса и личность поэта. У Бродского была непростая судьба — периоды бедности, гонения, больная любовь.

У меня возникло невероятное чувство сострадания к этому человеку. Мне казалось, у нас так много общего, что порой становилось страшно. Я тоже начал рано работать, прошел через токарные и фрезерные станки. Когда учился в девятом классе, дед устроил меня в столярный цех. Бывали и любовные треугольники, и больные отношения.

Фото: Надежда Бесчастная

ДОСЬЕ

Артур Бесчастный родился 13 августа 1977 года в Перми. В 2008 году поступил в Школу-студию МХАТ. Первым кинопроектом актера стал фильм «Безмолвный свидетель 3», где он сыграл эпизодическую роль. Первый заметный успех пришел к Артуру после выхода драмы Кирилла Серебренникова «Измена». Там он исполнил роль дознавателя.

Первый блин комом

Столица недружелюбно встретила целеустремленного юношу. В 2006 году он пришел на творческий экзамен в Щукинское училище прямо с вокзала. С характерным пермским акцентом он начал декларировать басни перед преподавателями и был отсеян.

Но Бесчастный не сдался. Он устроился официантом и готовился к следующему поступлению. В 2008 году будущий актер успешно сдал вступительные экзамены в ГИТИС, МХАТ и Щуку. В результате он выбрал МХАТ.

Подростковые комплексы

Нату ральный цвет волос Артура — рыжий. Бесчастный красился в каштановый, потому что ужасно комплексовал по поводу своего природного цвета волос. Да еще и друзья дразнили «рыжим, конопатым» .

Семейный человек

Артур Бесчастный — не из тех, кто выставляет личную жизнь напоказ. Известно, что он женат на девушке по имени Надежда и у него есть дочь с необычным именем Веда.

Коронный стриптиз

В сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» у Бесчастного яркая роль — бизнесмен-мошенник из 1990-х. В одной из серий второго сезона он соблазняет главную героиню Надежду фееричным стриптизом. Сложность состояла в том, что актеру хотелось исполнить пластичный, сложный танец, а двигаться надо было смешно, неумело. Но сцена получилась яркой.

Бывший танцор

В детстве Артур четыре года занимался русскими народными танцами в ансамбле «Узоры Прикамья».Актер отмечает, что этот коллектив очень мощно повлиял на его творческое развитие. Там он привыкал работать на сцене.

Отказался от мяса

В 2016 году Бесчастный отправился в Непал, где проходил практику десятидневного молчания. Там актер впервые попробовал отказаться от мяса. По возвращении домой начались пищевые эксперименты — четыре месяца Артур практиковал сыроедение. Как признается Бесчастный, смена питания подлечила его ментальное здоровье.