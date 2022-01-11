«Ватрушка» может быть опасной: как правильно кататься на тюбинге

Александр Кузнецов (слева) и Никита Рыков катаются на тюбинге / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В новогодние праздники участились случаи травм во время катания на тюбингах. «Вечерняя Москва» узнала, чем опасна эта зимняя забава и как провести такой досуг без вреда для здоровья.

Тюбинги, или, как их еще называют, «ватрушки», «надувные санки», в последние несколько лет стали очень популярны. Тем не менее врачи в один голос утверждают, что это один из самых травмоопасных зимних видов развлечений.

— На протяжении нескольких лет травмы, полученные детьми в результате катания на тюбинге, занимают лидирующее место среди детских травм как по количеству обращений, так и по тяжести состояния пациентов, — отметил заместитель директора по лечебной работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы Александр Брянцев.

Как правило, в стационар поступают дети, получившие тяжелые сочетанные травмы вследствие столкновения с преградами при спуске с горы на большой скорости. Чаще всего пострадавшие поступают в больницы с черепно-мозговыми и спинномозговыми повреждениями.

— Такие пациенты проходят все этапы лечения, в том числе в условиях реанимации. В некоторых случаях остаются глубокими инвалидами, — добавил Брянцев.

Медики рекомендуют отказаться от «ватрушек» в пользу санок. Такого же мнения придерживаются и эксперты по безопасности. Председатель Совета матерей, первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что тюбинги быстро разгоняются и ими нельзя управлять.

— Даже если ты видишь, что летишь на дерево, ты ничего не можешь сделать, — пояснила она.

У санок же есть веревки, с помощью которых можно изменить траекторию движения. Кроме того, сбросить скорость можно и ногами. А вот при спуске с горы на «ватрушке» эти варианты невозможны.

— Ранения получают не только дети, но и взрослые. Погуглите новости в интернете — тяжелых повреждений, приводящих к смерти, не удается избежать и тем, кому за 30, — добавила эксперт.

При этом, по словам Буцкой, кататься на тюбинге безопасно можно, если соблюдены четкие критерии. В первую очередь, кататься нужно только на оборудованных трассах.

— Не катайтесь с крутых склонов. Угол горки больше 30 градусов несет большие риски. И скорость выше, и вероятность, что «ватрушка» подпрыгнет, — сказала она.

Также стоит избегать скопления людей. Чем больше народу — тем больше шансов столкнуться.

— Детям младше семи лет вообще нежелательно кататься на тюбингах, — советует Татьяна Буцкая.

Не нужно садиться в «ватрушку» парами.

— Не цепляйтесь «паровозиком» за другой тюбинг и не просите подтолкнуть вас. Это тоже очень опасно, — уточнила Татьяна Буцкая.

А еще размер тюбинга должен соответствовать возрасту ребенка, об этом нужно помнить при покупке.

ПОКУПАЕМ С УМОМ

Размер: должен соответствовать росту и весу катающегося.

Материал чехла: наиболее распространены футляры из тентовой ткани либо ее комбинации с «оксфордом». Тентовая ткань прочнее.

Плотность материала: если вы покупаете тюбинг для себя или детей, плотности 550–600 г/м² достаточно.

Ручки и буксировочный трос: с ними тюбинги надежнее и удобнее. Стропы буксировочного троса должны быть продеты по бокам тюбинга, а не в одном месте. Такой трос точно не оборвется.