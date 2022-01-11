Жажда перемен: чем планируют заниматься в будущем большинство работников

Экскурсия для школьников в павильоны технополиса «Москва». Школьники Арсений Аптикеев и Анастасия Аптикеева (брат и сестра) на профориентационной экскурсии узнали, как собирать беспилотники / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Согласно январскому опросу сервиса «Работа.ру», самой перспективной специальностью 2022 года станет профессия IT-cпециалиста. В этом уверены больше половины (60 процентов) из нас. На втором месте оказалась работа врача, на третьем — нанотехнолога. Если верить другим опросам, россияне стали все чаще задумываться о смене профессии. Куда идти, чтобы вновь почувствовать стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Давайте разбираться.

Сменить профессию планирует уже каждый четвертый россиянин. Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце года образовательным проектом Setters Education. Как выяснилось, больше всего перемен хотят люди, занимающиеся делопроизводством (52%). 18% из них планируют освоить навыки проектного менеджмента или маркетинга. На низком старте находятся сейчас представители сферы продаж (45%) и юриспруденции — 39%. В среднем по России всего трем процентам опрошенных нравится их текущая должность — больше всего таких людей среди жителей Нижегородской области (23%) и Республики Татарстан (6%).

К слову, упомянутый опрос далеко не первый. Похожие данные демонстрируют исследования, проведенные самыми разными организациями. И многие из нас уже превращают мечты в реальность. Например, каждый четвертый москвич моложе 30 лет недавно признался, что осваивает новую специальность самостоятельно, параллельно нынешней работе.

Удивительно, но далеко не всегда именно деньги являются побудительным мотивом к штурму новых рубежей: для 90% жителей страны оказалось важным, чтобы их профессия была еще и общественно полезной — об этом говорят, например, опросы портала «Работа.ру». Почти половина россиян (45%) признались, что им даже приходилось менять специальность, чтобы приносить больше пользы обществу.

Водители рулят

Но наряду с полезностью желательно, чтобы новое дело оказалось еще и перспективным. Сеть переполнена статьями из серии «Топ-20 профессий будущего», но ощущение, что писаны они все копирайтерами на фрилансе, так как из текста в текст там кочуют всевозможные космогеология, IT-амбассадоры, агрокибернетики, корпоративные антропологи, биоэтики, утилизаторы цифрового мусора и прочая экзотическая дичь, которая неизвестно когда и кем будет востребована. Да и будет ли?

— Если говорить о перспективности именно с точки зрения востребованности и достойной зарплаты, то прежде всего это IT-профессии, — говорит Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter. — Самой дефицитной из них уже несколько лет является разработчик-программист, а также профессии на стыке IT и других областей (медицины, биологии, робототехники, логистики и так далее). И это не футурология, а реальная история, отслеживаемая нами на рынке труда. Если брать уровень фактических зарплат, то на первом месте сейчас находятся медицина и фармацевтика, где средняя зарплата выросла по сравнению с прошлым годом на 8% и составляет 127 901 рубль. На втором месте — информационные технологии, где рост по итогам года на 14% — до 120 тысяч 157 рублей...

Что ж, интересно, конечно, но на освоение большинства из этих профессий надо потратить много лет. А вот что может предложить рынок людям, которые задумываются о смене профессии сейчас и которым именно сегодня нужно кормить семьи, выплачивать кабальные кредиты, учить детей?.. Чему можно обучиться быстро, при этом не потеряв (а желательно выиграв) в деньгах и обретя наконец стабильность на многие годы?

— По итогам 2021 года список самых востребованных вакансий на рынке труда состоит из вполне традиционных профессий, многие из которых можно освоить достаточно быстро, — говорит Мария. — На первом месте в общероссийском рейтинге стоит профессия водителя (водителя-экспедитора или водителя такси). В этом году тут было 158 тысяч вакансий. Второе место — менеджер по продажам — 147 тысяч вакансий. Бронза у продавца, включая продавца-консультанта или кассира в розничных магазинах, — почти 146 тысяч. Дальше идут бухгалтер, менеджер по работе с клиентами, кладовщик, повар, администратор, торговый представитель, разнорабочий, полицейский, грузчик, медицинская сестра, офис-менеджер, официант, главный бухгалтер, курьер, системный администратор, юрист. Что касается переобучения на какую-то более денежную, творческую и крайне нужную сейчас специальность, то тут, конечно, вне конкуренции будет профессия программиста. Причем обучиться востребованным языкам сейчас можно достаточно быстро. Если у человека есть предрасположенность к точным наукам или сильное желание, он может освоить их на курсах за полгода-год. Конечно, речь не о каких-то сложных языках, а лишь о тех, которые помогут что-то сделать в мобильном приложении, быстро поменять что-то на сайте и так далее.

По данным экспертов, меры, которые предпринимает государство для утоления кадрового голода в этой сфере, «способны лишь смягчить существующий дефицит, но не победить его». Поэтому мысль уйти в IT выглядит вполне здравой, тем более что это одна из немногих сфер, где в пандемию выросло и число вакансий, и размер зарплаты. Обычно базовый курс переподготовки стоит тут в районе 50 тысяч, но есть и другие варианты.

Так, стать IT-специалистом можно за счет госбюджета с помощью образовательного проекта Национальной технологической инициативы «Университет 2035». За половинную стоимость (вторую часть покрывает госпрограмма) — с помощью федерального проекта «Цифровые профессии». В кредит (учишься сейчас, платишь, если реально трудоустроился или открыл свое дело с доходом свыше 50 тысяч рублей в месяц) сделать то же самое можно в онлайн-университете Skypro...

— Вторая группа денежных профессий, которым можно относительно быстро выучиться, — это продуктовый и проектный менеджмент, — продолжает Мария. — Представителей этих специальностей довольно мало на рынке, потому они очень востребованы. Ну и третья группа — это коммуникационные профессии, например, smm-менеджер или райтер текстов. Потому что онлайн-продвижение нужно всем компаниям, качественных специалистов не хватает, а значит, при наличии нужных навыков и головы на плечах тут тоже можно хорошо заработать.

Фото: Пресс-служба ОЭЗ «Технополис «Москва»

Оставшиеся за бортом

Что же остается тем, кто не хочет или в силу склада ума никак не может подружиться с цифровой средой, без которой нынче ну просто никуда? Тут выбор, увы, невелик.

— Отовсюду только и слышишь: идите в IT, идите в диджитал. Но более половины нашего населения просто не способны стать конкурентоспособными на этом рынке! — возмущается Валерий Оськин, председатель правления Национальной конфедерации «Развитие человеческого капитала». — Тут и возраст сказывается, и образование, и качество обучения. Поэтому многим надо искать себя в других сферах. А это сложно. Да, сейчас появилось много бесплатных программ обучения и у государства, и у муниципалитетов. Но чему учат? В основном тому, чем человек может, мягко говоря, развлекаться. Флористике какой-нибудь или ландшафтному дизайну. Для себя люди, конечно, что-то поймут, у себя на даче что-то улучшат, но как профессия, которая будет приносить стабильный доход, — это, конечно, не вариант. В то же самое время у нас недавно прекратили прием в колледжи по 43 специальностям, среди которых, например, токарь. Пройдет несколько лет, уйдут старички, и токарить будет некому!

Или другая профессия, которую тоже зарезали в этом списке. Электромонтажник авиационной техники. С одной стороны, мы говорим о развитии аэротакси, о том, что мы сейчас авиацию двинем вперед, а с другой — просто перестаем готовить людей, которые занимаются монтажом электросетей в летательных аппаратах. А медсестра по уходу за больными? У нас все прекрасно в больницах с уходом? А парикмахеры? Эти-то чем не угодили? При этом нам все время говорят, что стране не хватает технических специалистов среднего звена, рабочих, строителей, тех же токарей. Где логика вообще?

С другой стороны, по мнению Оськина, не стоит сейчас осваивать профессию бухгалтера, несмотря на то, что бесчисленные бухгалтерские курсы продолжают работать.

— Еще пять лет назад мы предсказывали, что число бухгалтеров сократится в стране на миллионы. Это действительно происходит, хотя пока не в таком объеме. Сегодня все больше компаний отказываются от их услуг, потому что все проще программное обеспечение, все чаще банки и частные фирмы предлагают своим клиентам подобную помощь. Зачастую это выходит дешевле, чем держать в штате человека.

Я думаю, недалеко то время, когда и профессия водителя начнет потихоньку сходить на нет. Потому что уж очень яро двигается весь мир к беспилотному транспорту...

Куда идти невостребованным бедолагам, особенно если возраст отнюдь не юношеский? В столице городская служба занятости, например, проводит обучение москвичей в возрасте 50+ новым профессиям совершенно бесплатно. В числе прочего в списке фигурируют специальности бизнес-менеджера, программиста, маркетолога, аналитика данных, проектного управленца… Подробную информацию о перспективах своей переподготовки можно получить либо на сайте Центра занятости czn.mos.ru, либо по телефону (495) 705-75-75.

На федеральном уровне бесплатное обучение позволяет пройти нацпроект «Демография» (портал trudvsem.ru), но выбор профессий, по мнению Оськина, все равно невелик:

— К сожалению, рынок не всегда действует в рамках нужд людей, которые теряют работу. Недавно у нас была большая публичная дискуссия на эту тему, я со своими коллегами почти поругался, потому что они мне рассказывают про то, что надо развиваться, надо осваивать новые рубежи. Но при этом нам, например, показали ролик из Рязани, где мужичок 60 с чем-то лет пришел в службу занятости и получил от ворот поворот — они ему не смогли ничего предложить вообще. Он всю жизнь проработал на заводе, был отправлен на пенсию, прожить на эти деньги не может — пришел за работой даже не потому, что ему хочется, а потому, что надо. И был отправлен восвояси, потому что все то множество предприятий в Рязанской области, которое там было когда-то, за эти десятилетия в основном уничтожено. Куда ему развиваться, какие новые рубежи осваивать? При этом, я уверен, мужик рукастый, многое может делать сам. Поэтому для таких людей, наверное, путь самозанятости — самый реальный.

Одной из ниш, в которую можно нырнуть многим, является ремонт, уверен наш эксперт:

— Не далее как вчера ко мне приезжал чинить холодильник один старичок, порекомендованный знакомыми. И признался, что каждый день ощущает растущий спрос на себя. Если еще недавно он приходил по звонку, объявлял цену ремонта, и люди предпочитали просто купить новый холодильник взамен старого, то сейчас картина резко изменилась. Сейчас, в силу падения доходов, а порой из-за роста экологического самосознания, люди готовы ремонтировать технику. И, думаю, потребность в таких мастерах будет только расти. Особенно если живешь за городом. Например, в Подмосковье одно из достаточно денежных, а главное, неисчерпаемых занятий — это очистка воды. Вот только что гулял с собакой, навстречу соседка: «Ой, у меня забарахлило». У меня самого неделю назад барахлило. Эти услуги будут нужны людям, потому что пить надо, стирать надо, а вода в Подмосковье — это практически везде сплошь повышенные железо, марганец и прочая ерунда. Мебель сейчас тоже стараются не выбрасывать, а ремонтировать. Сначала был тренд на «умелые руки», потом это стало модно, сейчас мы уже видим, как многие барышни на заказ лихо обрабатывают старую мебель шкуркой, красят в серый, как дизайнеры велят, и всячески преображают. В общем, то, что вокруг человека, вокруг его потребностей, — вот это совершенно однозначно будет востребовано всегда, тут конкуренции ни с роботами, ни с искусственным интеллектом не будет точно.

Роботов, впрочем, тоже можно принять во внимание, а то и взять в долю.

— Сейчас ведь, если обозреть рынок, можно очень недорого купить станки с числовым программным управлением (ЧПУ), — объясняет Оськин. — Для металло- или деревообработки. И люди покупают, иногда в складчину, после чего начинают поставлять в строймагазины или продавать в интернете всякие нужные вещи: мангалы, дачную мебель, балясины, рамы и так далее. Бизнес? Бизнес. И автоматика для самозанятых тоже уже становится нормой и подспорьем.

Фото: Технополис «Москва»

Даешь продукт реальный

Экономист Андрей Киселев тоже считает, что упитанная синица ручного труда будет гораздо выгоднее худосочного IT-журавля в небе, да и государству от нее помощи больше:

— Мы все время почему-то забываем, что прекрасный цифровой мир, о котором нам не устают рассказывать, не более чем надстройка (многие еще помнят это определение из политэкономии). А базис — это промышленность, строительство, сельское хозяйство (ну и наука еще), тот самый реальный сектор, про который в мечтах об упомянутом прекрасном цифровом мире все почему-то забывают. Стране нужны токари, слесари, сварщики, операторы станков с ЧПУ, агрономы, фермеры — все те, кто создает реальный, а не виртуальный продукт. И ей нужны строители. Не гастарбайтеры, набранные по дешевке рекрутерами в странах ближнего зарубежья, а граждане страны, профессионально владеющие мастерством, строящие на века, а не на десятилетия. Все это, если вспомнить тот же курс политэкономии, называется производительными силами. И если мы хотим поднять экономику, добиться процветания всего населения, мы должны мыслить стратегически, увеличивать число «производительных» людей, поднимающих реальный сектор. В том числе и с помощью госпрограмм обучения и переобучения, а не путем перекладывания еще и этих вещей на плечи бизнеса. Бизнес не может выполнять функции государства. И для того чтобы это понять, не надо быть политэкономом.

Между тем постпандемийный рынок труда испытывает сейчас острейший дефицит кадров.

— По итогам года у нас из 28 профобластей только в пяти наблюдается более или менее адекватное соотношение количества резюме на одну вакансию, — объясняет Мария Игнатова. — В среднем по России это 3,7 резюме на вакансию, что считается достаточно острым дефицитом; норма — 5–6, когда у работодателя есть выбор между кандидатами в зависимости от их навыков, опыта и личностных качеств. В более чем 20 профобластях это соотношение еще ниже этих 3,7. И только в сферах бухгалтерии, искусства, развлечений, массмедиа, юриспруденции, высшего менеджмента, а также в позиции «начало карьеры, студенты» это соотношение выше. Самый же острый дефицит (меньше двух резюме на вакансию) наблюдается в области страхования, консультирования, рабочего и домашнего персонала, бизнеса, строительства, IT, в медицине, фармацевтике, банках, производстве. То есть наиболее востребованы сейчас синие воротнички. Отчасти это связано и с оттоком мигрантов, и с демографической ямой 90-х, которую работодатели уже явно сейчас ощущают.

Что ж, получается, многие ниши для смены профессий распахнуты сейчас настежь — выбирай не хочу. И для желанных перемен нужно всего лишь выбрать да захотеть.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным сервиса «Работа.ру», рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве выглядит так: от 400 000 рублей — архитектор микросервисов; до 380 000 рублей — программист мобильных приложений; до 360 000 — няня-гувернантка для двух детей (работа вахтовым методом 60/30); до 300 000 рублей — технический директор рекламно-производственной компании; до 250 000 рублей — врач-косметолог и сервисный инженер; до 200 000 рублей — стоматолог-ортопед, мастер по камню, маркетолог с опытом в продуктовом ретейле.

УЖЕ ПОТЕРЯЛИ

За ушедший век человечество простилось со множеством профессий, многие из которых канули в Лету уже на нашей памяти. Так случилось, например, с лифтером или оператором пейджинг-центра. В списке забвения оказались также человек-будильник (ходил по улицам и квартирам, будя тех, у кого не было часов), тапер в кинотеатре, водонос, машинистка, фонарщик, телефонистка, чтец на фабрике (развлекал рабочих чтением во время смены), тряпичник, развозчик льда, пинсеттер (человек, который вручную расставлял кегли в боулинге и возвращал шары для игроков на место), колесник (делал колеса, телеги и кареты), вычислитель (производил длинные и утомительные вычисления вручную, работая в команде коллег, каждый из которых выполнял свою часть счетной работы), бурлак, сборщик пиявок (привлекал живность в пруду собственными ногами, нынешние гирудотерапевты используют пиявок, выращенных в неволе).