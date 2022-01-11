Врач рассказал, как можно отличить заражение коронавирусом от гриппа

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11 января в Роспотребнадзоре рассказали о возможности возникновения сочетания гриппа и коронавируса.

Сочетанная инфекция может протекать достаточно тяжело и вызывать самые неблагоприятные последствия. В Роспотребнадзоре отметили: чтобы этого избежать, рекомендуется соблюдать правила профилактики.

— Сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, как правило, способствует более тяжелому и длительному течению заболевания, — сказали в ведомстве. — На тяжесть проявлений и их продолжительность влияют другие факторы: вакцинация, возраст, хронические заболевания, своевременность и правильность лечения.

Если человек вакцинирован одновременно против коронавируса и гриппа, то вероятность выраженной симптоматики и тяжелого течения минимальна, а болезнь проходит быстрее. У детей в возрасте до года и пожилых людей, у тех, кто имеет сердечно-сосудистую или бронхо-легочную патологию, сахарный диабет, риск тяжелого и длительного течения гораздо выше.

В свою очередь терапевт-пульмонолог Олег Абакумов отметил, что определить одновременное заражение двумя вирусами без лабораторной диагностики непросто.

— От обоих повышается температура, начинается кашель, может быть одышка, головная боль и ломота в теле, — говорит врач. — Но у заболеваний разный инкубационный период. Грипп проявляется в первые пару дней, а коронавирус — через пять. И самый частый признак — сухой кашель.

Грипп подвергает более высокому риску детей, особенно маленьких, а коронавирус более опасен для пожилых, беременных и людей, чей организм ослаблен различными заболеваниями.