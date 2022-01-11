Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказал, как можно отличить заражение коронавирусом от гриппа

Василиса Чернявская 

Общество
Врач рассказал, как можно отличить заражение коронавирусом от гриппа
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

11 января в Роспотребнадзоре рассказали о возможности возникновения сочетания гриппа и коронавируса.

Сочетанная инфекция может протекать достаточно тяжело и вызывать самые неблагоприятные последствия. В Роспотребнадзоре отметили: чтобы этого избежать, рекомендуется соблюдать правила профилактики.

— Сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, как правило, способствует более тяжелому и длительному течению заболевания, — сказали в ведомстве. — На тяжесть проявлений и их продолжительность влияют другие факторы: вакцинация, возраст, хронические заболевания, своевременность и правильность лечения.

Если человек вакцинирован одновременно против коронавируса и гриппа, то вероятность выраженной симптоматики и тяжелого течения минимальна, а болезнь проходит быстрее. У детей в возрасте до года и пожилых людей, у тех, кто имеет сердечно-сосудистую или бронхо-легочную патологию, сахарный диабет, риск тяжелого и длительного течения гораздо выше.

В свою очередь терапевт-пульмонолог Олег Абакумов отметил, что определить одновременное заражение двумя вирусами без лабораторной диагностики непросто.

— От обоих повышается температура, начинается кашель, может быть одышка, головная боль и ломота в теле, — говорит врач. — Но у заболеваний разный инкубационный период. Грипп проявляется в первые пару дней, а коронавирус — через пять. И самый частый признак — сухой кашель.

Грипп подвергает более высокому риску детей, особенно маленьких, а коронавирус более опасен для пожилых, беременных и людей, чей организм ослаблен различными заболеваниями.

Читайте также:
Роспотребназор Грипп Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте