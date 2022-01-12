Что надо знать при заведении кошки

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

При выборе домашнего животного чаще всего решение принимается в пользу кошек, которые, как будто предназначены для совместного проживания с человеком. Конечно, кошки утратили многие охотничьи навыки и не всегда интересуются мышами от сытой жизни, однако они символизируют уют и благополучие в доме. Уход за кошками не обременителен для хозяев и даже доставляет многим огромное удовольствие. Приобрести и насыпать в лоток кошачий корм — легко, поэтому в квартирах часто встречаются именно кошки.

Почему кошка?

Кошки чистоплотные животные: они легко приучаются к лотку; не требуют особого содержания; их не нужно выгуливать. Но при этом необходимо оценить свои финансовые возможности, потому что необходимо покупать специализированный корм для кошек, а его стоимость довольно дорогая. Конечно, можно кормить домашних питомцев и пищей «со стола», однако и здесь нужен расчёт, так как правильнее кормить мясом, а оно тоже относится к дорогим продуктам.

Что надо знать перед приобретением питомца?

Перед приобретением домашнего питомца следует подумать и об аллергических реакциях на шерсть животного и уже с учётом этого подобрать породу. Порода кошки сильно влияет и на её характерные особенности, поэтому лучше иметь полную информацию о возможных качествах животного.

Например, «Шотландская вислоухая» кошка имеет спокойный характер, быстро адаптируется к новой обстановке и легко уживается с детьми, кроме того, она имеет такую привлекательную внешность, что ее так и хочется назвать «милашкой». Другие породы кошек также имеют особенности и могут отличаться друг от друга как размером тела, так и внешними видом, и, конечно, характером. Товары для этих животных можно купить во многих зоомагазинах, обязательно понадобятся корма — влажные и сухие, лотки, разные кошачьи игрушки, инструменты для груминга - щетки и расчески, фурминаторы и когтеточки.

Корм для кошки надо будет тщательно подбирать. Прежде всего, не стоит действовать методом «проб и ошибок». Желательно проконсультироваться с опытным ветеринаром. Он подскажет, какие могут быть предпочтения у представителя конкретной породы, а также животного определенного возраста. При завершении хочется добавить, что кошки очень любят своих хозяев, при должном уходе и отношении к ним, они будут преданными ласковыми друзьями и подарят много радости и счастья, поэтому если все рассчитали, то дерзайте!

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