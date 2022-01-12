Виктор Золотов: Оценил даже Сталлоне

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами делится чемпион мира по ледяным скульптурам Виктор Золотов.

В столице проходит международный фестиваль «Снег и лед в Москве». О секретах изготовления зимних фигур «Вечерке» рассказал чемпион мира по ледяным скульптурам Виктор Золотов.

— Расскажите о своей работе. Сложно ли делать подобные фигуры?

— Напрасно многие думают, что изготавливать небольшие скульптуры трудно. Ведь лед — лучший материал для творчества, он легко стругается рубанком и пилится электропилой.

— Это те самые инструменты, которые нужны для творчества?

— Да. Только сложнее изготовить сам лед. Куски должны быть большими, и чтобы заморозить, нужно иметь пластмассовую тару, куда можно залить воду, и место на улице, где можно оставить ее для заморозки. Но в городских условиях это не так просто. Поэтому замораживать лучше на даче. Но вода должна быть дистиллированной или хотя бы кипяченой, чтобы фигура получилась качественной.

— А какие-то мастер-классы и курсы существуют для горожан, чтобы обучиться этому ремеслу?

— Нет, выкалыванию ледяных скульптур нигде не учат. И, как я уже сказал, если маленькие фигуры делать проще, то с большими может справиться профессионал. Как правило — это те люди, которые учились скульптуре в профессиональных вузах. Главное — человек должен видеть объем.

— А как вы занялись изготовлением ледяных скульптур?

— В середине 1990-х годов, когда я работал учителем рисования в школе, были задержки зарплаты, а у меня двое детей, поэтому надо было выкручиваться. И меня пригласили подработать в один из элитных ресторанов изготавливать ледяные скульптуры. Для специальных гостей делали уникальные фигуры, «жизнь» которых была всего несколько часов. Небольшие скульптуры ставили на стол, а побольше — с человеческий рост — в проходе. К приезду Сильвестра Сталлоне я, например, изготовил двух лебедей. Они очень понравились актеру, и он пожал мне руку.

— И после этого вы серьезно занялись этим видом искусства?

— Стал участвовать в фестивалях, проводимых на Поклонной горе и Пушкинской площади. Победил на чемпионате России в 1996 и 1997 годах. Тогда две мои фигуры — фламинго и ангел — признавали лучшими.

— А еще необычные работы были у вас?

— На чемпионате мира на Аляске в 1997 году я победил с фигурой «Сказочный лес», где сделал дерево и вырезал множество листьев, которые качались на ветру. Работа поразила жюри, и я победил в номинации «Абстракция». Потом несколько месяцев эта фигура выставлялась в подземном музее ледяных скульптур. А на чемпионате Европы в Финляндии я сделал сцену из сказки «Конек-горбунок», как Иван держал за хвост жар-птицу.

ДОСЬЕ

Виктор Золотов родился в 1955 году. Окончил Московский институт биоприкладной технологии. Затем работал санитарным врачом в резиденции лидера СССР Леонида Брежнева, где начал изготавливать мебель из дерева и писать картины. Получив художественное образование, работал учителем рисования в школе № 345.