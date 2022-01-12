Отчисление ради спасения: стоит ли Алисе Тепляковой продолжать учиться в МГУ

Алиса Теплякова на прогулке в парке «Зюзино» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

11 января в МГУ имени М. В. Ломоносова заявили: 9-летняя студентка Алиса Теплякова не появляется на сессии и сотрудники психологического факультета не могут с ней связаться с 24 декабря. «Вечерка» разбиралась в ситуации.

Как сообщили в вузе, Алиса с начала зимней сессии пришла только на два экзамена из четырех, а после перестала выходить на связь. Притом первый экзамен девочка провалила, оценку за второй в вузе не уточнили. Руководители МГУ звонили родителям Алисы неоднократно, но они не отвечали.

Заместитель декана факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Артем Ковалев считает, что Алису не пускает сдавать оставшиеся экзамены ее отец. И это началось после того случая, когда 21 декабря он устроил драку, пытаясь прорваться на факультет.

— Мы очень за девочку переживаем. Хотим знать, что с ней все нормально, — прокомментировал «Вечерке» Артем Ковалев. — Если же родители Алисы думают, что можно обучаться дома, то тогда нам не совсем понятно, зачем девочка поступала в вуз. Но мы ее продолжаем ждать.

Если же Алиса Теплякова все же появится, руководство МГУ готово обдумать варианты того, как организовать для своей студентки сдачу экзаменов.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович видит будущее 9-летней девочки в МГУ очень печальным. Он считает, что ребенка не только лишили детства, а еще и заставляют соответствовать каким-то непонятным родительским требованиям.

— Вся ситуация вообще нездоровая, — комментирует «Вечерке» эксперт. — И папа стал позиционировать девочку совершенно нездорово как вундеркинда. И непонятно, зачем МГУ организовывать для Алисы сдачу тех экзаменов, на которые она не явилась. Чтобы показать, мол, посмотрите, у нас учится 9-летний вундеркинд? Не открою большой тайны, если скажу, что вундеркинды были еще и в Советском Союзе. То есть в этой ситуации ничего сверхъестественного нет.

Если Алиса продолжит обучение в МГУ, она попадет в очень тяжелую конфликтную ситуацию, которая будет усугубляться. Думаю, что руководители вуза осознают, с чем они связались. Если девочку отчислят, это будет адекватная реакция.