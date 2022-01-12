В Кусково появятся зоны для мангалов

Сотрудница информационного центра лесопарка «Кусково» Валерия Соловьева демонстрирует макет обновленной природной территории и визуализации будущих объектов инфраструктуры. Специалист уверена, что предстоящие изменения понравятся посетителям лесопарка / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

10 января семь инфоцентров в столичных лесопарках посетили около сотни человек. Москвичи могут узнать в них, как пройдет рекреация парков.

Информационные центры появились на территории нескольких крупных лесопарков по инициативе Департамента капитального ремонта города Москвы. В пойме реки Яузы, в «Битцевском», «Покровском-Стрешневе» и лесопарке «Кусково» ведомство планирует провести серию мероприятий по реабилитации природных зон — уход за больными деревьями, очистку прудов, пересадку саженцев и так далее. Помимо этого, в парках отремонтируют и откроют несколько рекреационных зон — стадионы, фуд-корты, теннисные корты и так далее. А все подробности предстоящих изменений посетители парков смогут узнать в любом из парковых инфоцентров — там сотрудники смогут ответить на любой вопрос, а также продемонстрируют макет предстоящих работ. Кстати, один из последних инфоцентров появился в лесопарке «Кусково». Он открылся совсем недавно и, по словам его сотрудника Валерии Соловьевой, уже пользуется большой популярностью среди посетителей.

— В новогодние праздники к нам пришло порядка ста человек — все они интересовались дальнейшей судьбой «Кускова», а также оставляли свои пожелания. Для многих это любимое место прогулок и отдыха, поэтому нам очень важно получать обратную связь и работать с ней, — рассказывает женщина.

Сам павильон расположен рядом с Большим дворцовым прудом и представляет собой маленький деревянный домик со стеклянными окнами и дверьми. Войдя в него, посетитель сразу может увидеть несколько больших плакатов с визуализациями будущих объектов — ресторанного дворика, детских площадок, зоны воркаута, стадиона «Фрезер» и даже с проектом гавани лесопарка. А также ознакомиться с красочным макетом нового облика парка с перечнем всех предстоящих мероприятий.

— В «Кускове» появится несколько мангальных зон. Эта новость особенно обрадовала наших посетителей, так как они давно мечтали прийти сюда на майские праздники и пожарить шашлыки. Очень надеемся, что они ответственно отнесутся к этому вопросу, — добавляет Валерия Соловьева.

По словам сотрудницы, работы вот-вот начнутся. Зимой специалисты уделят особое внимание больным деревьям — проведут необходимую обрезку, обработают их для предотвращения инфекции. В лесопарке появится специальная иллюминация, которая не будет вредить его обитателям своим рассеянным светом и ослеплять их.

— Работы подразумевают большую заботу об охране окружающей среды. У нас очень разнообразная природная фауна, поэтому специалисты высадят здесь редкие и исчезающие виды растений, которые привлекают животных, а также построят кормушки и домики для птиц, — отмечает Валерия.

А ближе к весне они займутся строительством и ремонтом.

Например, детские площадки сделают тематическими — маленькие посетители смогут побывать в самой настоящей берлоге медведя или в водном царстве. Все работы планируется провести в этом году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Мельников, заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы:

— Перед тем как приступить к работам по сохранению и восстановлению этих природных территорий, мы информируем жителей о мероприятиях, которые планируем провести. Главная задача наших павильонов — возможность обсудить на месте предлагаемые концептуальные решения. Любой желающий во время работы инфоцентров может прийти и задать интересующие его вопросы и высказать свои замечания.