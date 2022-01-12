«Стараемся помочь каждому»: прокурор Москвы Попов рассказал о работе ведомства в честь юбилея

Фото: пресс-службы прокуратуры Москвы

Российские прокуроры отмечают профессиональный праздник — День работника прокуратуры Российской Федерации, которой в среду, 12 января, исполнилось 300 лет. В 1722 году должность генерал-прокурора в правительствующем сенате утвердил Петр Первый. С тех пор эта дата считается днем рождения ведомства. Об основных направлениях работы, принципах и целях ведомства корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с государственным советником юстиции 2-го класса, прокурором Москвы Денисом Поповым.

— Какие приоритеты и цели у прокуратуры столицы?

— На каждого сотрудника возложен свой широкий круг обязанностей во всех ключевых сферах деятельности города. Но на первый план поставлена работа с населением. Генеральный прокурор России Игорь Викторович Краснов ориентировал нас на открытое общение с гражданами и обратную связь с людьми. Ежегодно к нам за помощью обращается около полумиллиона заявителей, более 80 тысяч в этом году мы приняли лично. Все доводы каждого поступившего обращения мы тщательно изучаем, при необходимости встречаемся с гражданином, уточняем либо разъясняем суть принятого решения. Наша задача не просто выслушать, а вникнуть и помочь решить проблему заявителя, обратившегося к нам, — отметил прокурор.

По словам Попова, итоговая цель сотрудников ведомства заключается в устранении нарушений и восстановлении притесненного права гражданина. При этом особое внимание столичная прокуратура уделяет наименее защищенным категориям граждан: пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), оставшимся без попечения родителей детям, малоимущим и многодетным семьям.

— А как обстоит вопрос с состоянием преступности в столице?

— В Москве в 2021 году уровень преступности снизился на 2,1 процента. В столице зафиксировано меньше убийств, разбоев, грабежей и мошенничеств, чем в прошлом году. Снизилась и уличная преступность. За год в городе зарегистрировали чуть больше 140 тысяч преступлений. Самое серьезное снижение произошло в Восточном административном округе — минус 14,7 процента, — заявил он.

Денис Попов добавил, что рост преступности на семь и шесть процентов в 2021 году зафиксировали на северо-западе и севере города. Однако сотрудники столичной прокуратуры уже начали реализацию профилактических и координационных мероприятий, направленных на борьбу с преступностью, в том числе в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

— А что можете сказать о рамках надзора за исполнением федерального законодательства?

— Если говорить о нашей надзорной деятельности в сфере исполнения федерального законодательства и соблюдения прав граждан, то в минувшем году нами выявлено около 70 тысяч нарушений законов, каждое из которых нашло свое отражение в мерах прокурорского реагирования, направленных на их устранение. Зачастую основанием для прокурорского вмешательства становились обращения, поступившие к нам. К примеру, в прошедшем году благодаря слаженной работе ведомства выплачено более одного миллиарда рублей долгов по зарплатам, после нашего вмешательства перед столичными предпринимателями погашена задолженность по государственным контрактам на сумму более 587 миллионов рублей, — рассказал прокурор Москвы.

Попов отметил, что в работе ведомства много и других не менее важных и значимых направлений. Это и участие государственных обвинителей в рассмотрении уголовных дел судами, где прокуроры добиваются справедливого наказания для лиц, совершивших преступления, исковая работа в интересах граждан и государства, защита прав несовершеннолетних, надзор на досудебной стадии уголовного судопроизводства, противодействие коррупции.

— Хочу заверить москвичей, что в наступающем году мы не снизим эффективности работы и сделаем все для укрепления законности и правопорядка в столице нашей Родины. Пользуясь случаем, поздравляю всех коллег и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Крепкого всем здоровья, благополучия, поддержки и понимания близких, — заключил Денис Попов в интервью «Вечерней Москве».