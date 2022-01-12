Зайцы с московской пропиской: ушастые перебрались жить в столичные дворы

Фото: Рixabay

Во время зимних каникул на улице Крылатские Холмы, в районе дома № 12, москвичи заметили несколько заячьих пар. О том, как живется ушастым в столице, «Вечерке» рассказал Василий Малыгин, доцент кафедры зоологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ученый отметил, что питаются зайцы корой деревьев, но не хвойных, а лиственных пород.

— Любимая — это кора тополя, молодого ясеня, особенно любят кору плодовых деревьев и часто портят в питомниках плодово-ягодные саженцы. Большое количество снега приводит к тому, что они могут подбираться выше к веточкам и сильно их объедают, — рассказал Василий Малыгин. Ученый сообщил, что по следам зимой можно определить породу ушастого. Заяц-беляк будто бы обувается в валенки, а русак — в галоши. При этом первые тяготеют к сплошным лесам, а вторые любят реки и более открытые ландшафты.

Заячью семью наблюдала и жительница Москвы Елена Ханума. Об этом она рассказала в соцсетях.

— Мы вместе с семьей 9 января заехали в Мневниковскую пойму, и нам зайцы дорогу перебежали. Целых пять штук! Мы настолько удивились, что не успели даже запечатлеть. Может, они оттуда бегают к нам, там же большие безлюдные площади были, а сейчас стройка, — рассказала Елена.

Зайцы — как беляки, так и русаки — занесены в Красную книгу Москвы, и в последнее время нечасто их можно было видеть на территории столицы. Однако в этом году зима выдалась классическая, снежная, с умеренным морозцем, а из-за пандемии активность людей значительно снизилась, и многие животные почувствовали себя свободнее. Но все же увидеть зайцев в Москве — удача.