Пусть бегут неуклюже

Созинов Виталий/Фотохроника ТАСС

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Какие вопросы задавали москвичи нашему «Справочному бюро» ровно 45 лет назад? Смотрим номер от 11 января 1977 года.

Подземелье пешеходов

Хотя столичное уличное движение в советские времена было совсем не таким интенсивным, как сегодня, а количество автомобилей было значительно меньшим, чем сейчас, и что такое «пробки», жители слабо себе представляли, тем не менее вопросы безопасности пешеходов стояли остро и тогда, и сейчас. Например, перейти оживленную магистраль вроде Ленинского проспекта было настоящим испытанием даже при относительно небольшом количестве автомобилей.

Гражданка Д. Голубкова спрашивала у «Справочного бюро»: «Сколько подземных переходов предполагается построить в Москве в этом году? Где именно?» Редакция обратилась в Главное управление капитального строительства и выяснила, что в только что наступившем 1977 году «планируется ввести в эксплуатацию восемь подземных переходов, включая локацию на Ленинском проспекте — у супермодного в то время универмага «Лейпциг», у магазина «1000 мелочей» и на Московской кольцевой автомобильной дороге». Ведомство уточнило, что одновременно будут строиться еще 23 подземных пешеходных перехода. «На сегодняшний день в городе действует более 700 внеуличных, то есть надземных или подземных, пешеходных переходов», — уточнили в управлении.

Зеленоглазое такси

В советское время для того, чтобы воспользоваться услугами такси, нужна была настоящая сноровка — уметь «голосовать» у обочины, поднимая руку у дороги, в надежде что остановится машина с «шашечками», либо заказывать авто сильно заранее — за несколько дней.

Повысить оперативность попытались с помощью автоматизированной системы управления (АСУ) автопарком. Жительница Г. Коровина спрашивала: «Верно ли, что в Москве создается АСУ-такси? Что конкретно уже с делано для этого?» Газета обратилась в Мосавтолегтранс и выяснила, что «сейчас в Москве создается автоматизированная система диспетчерского управления таксомоторным транспортом. Завершена разработка технических средств связи первой очереди этой системы, которые позволяют устанавливать прямую телефонную связь между водителем и диспетчером.

К концу пятилетки число оборудованных таким образ ом автомобилей достигнет 7 тысяч, стоянок — 100».

РЕДАКЦИЯ ОТВЕЧАЕТ

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.

Даша Федорова, жительница ЦАО, 40 лет. Вопрос: Где у нас можно покататься на снегоходе? Есть ли специальные локации в городе?

Ответ редакции «МВ»: Снегоходы сегодня модное зимнее развлечение, поэтому, конечно, прокатиться с ветерком можно, но для этого придется выехать за пределы города и выбрать базу в Подмосковье. Например, в поселке Кострово несколько компаний занимаются отдыхом на снегоходах, в том числе можно покататься большой компанией. В поселках Березки, Отрадное, деревнях Никифорово, Жостово, Старая Слобода, Лунинка, Сорокино. Все они располагаются в районе часа езды от Москвы. Цена на прокат варьируется — от 4 тысяч рублей за час.