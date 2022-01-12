Начать год с новой работы: как помогают москвичам в центре «Профессионал»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Поиск работы — это тоже работа. У многих трудоустройство вызывает немало вопросов, а некоторые просто впадают в ступор при необходимости составлять резюме и искать вакансии. Москвичи, которые прошли переподготовку или повышение квалификации в учебном центре «Профессионал», могут также получить помощь в поиске работы.

Карьерные консультанты сопровождают выпускников на всех этапах трудоустройства. К ним могут обратиться как слушатели центра, так и выпускники — уже после обучения. Опытные специалисты помогают обратившимся увидеть свои сильные профессиональные стороны и продумать индивидуальный план поиска работы. Учитывая личные качества и опыт соискателя, консультант предложит наиболее подходящую стратегию для успешного трудоустройства.

Соискателю больше не нужно действовать наугад. Следуя советам профессионалов, можно значительно сократить время поиска работы. Консультант подскажет, где найти вакансию, как составить резюме, на чем сделать акцент, чтобы заинтересовать работодателя, как подготовиться к онлайн-собеседованию или к личной встрече, презентовать себя наилучшим образом. Со специалистом по трудоустройству можно обсудить, как справиться с волнением, как отвечать на сложные вопросы и даже что из одежды лучше надеть на встречу с потенциальным работодателем.

У каждого слушателя центра своя профессиональная история и жизненная ситуация. Кто-то столкнулся с проблемой выгорания, кто-то только ищет первую работу. Одни хотят развиваться в своей профессии, а другие — сменить сферу деятельности и начать карьеру с нуля. Молодые мамы часто ищут работу, которую можно совмещать с воспитанием детей, а люди старшего поколения осваивают современные технологии и переходят в смежные сферы деятельности.

Задача консультанта — определить сильные компетенции соискателя и предложить ему вакансию, в которой они будут востребованы. Но главное — воодушевить человека, помочь ему избавиться от барьеров и поверить в свои силы.

— Моя работа — это поддержка и сопровождение слушателей центра на всех этапах поиска работы. Всегда на связи с выпускниками, с момента первой консультации и вплоть до момента их выхода на работу. Все люди разные, каждому нужен индивидуальный подход и внимание. Подобрать свой ключ к человеку, обратившемуся за консультацией, мне помогает профессиональная интуиция, наблюдательность и, конечно, большое желание помочь, — рассказывает консультант по трудоустройству.

За помощью к карьерному консультанту рекомендуют обращаться в случае, если был длительный перерыв в работе, нет опыта или необходимо поменять сферу деятельности. Также поддержка профессионала будет не лишней, если есть страхи, связанные с поиском работы, или самостоятельный поиск работы уже затянулся.

ПОМОЩЬ РЯДОМ

Если вы хотите попасть на курсы в центр «Профессионал», необходимо обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Все документы можно заполнить дистанционно.

Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены малоимущих семей с детьми.