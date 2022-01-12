Эксперты рассказали о характере девушек по китайскому гороскопу

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Согласно мнению астрологов, характер девушек часто зависит от китайского гороскопа.

Дамы, рожденные в год Лошади, Тигра и Собаки, — романтичные натуры. Их манера общения, поведение, мысли указывают на созерцательный тип личности. Такие девушки находятся в непрерывном развитии, всегда добиваются поставленных целей и идут вперед, хотя порой и сами не верят в свои собственные силы.

Женщины, рожденные в год Петуха, Змеи, Быка, имеют большую силу воли. Такие натуры достаточно амбициозны, настойчивы и требовательны, поэтому добиться сердца такой дамы сложно. Женщины такого типа требовательны и по отношению к себе. Они хотят преуспеть в семье, в карьере, в любви.

Девушки, родившиеся в год Крысы, Обезьяны, Дракона, — утонченные, изящные и хитрые натуры. Они дарят любовь и заботу любимому мужчине. Создают идиллию и уют в семье.

Те кто, родился в год Кабана, Кота, Козы, умеют мыслить рационально и трезво смотрят на мир. Однако они очень суеверны: полагаются на сновидения, знамения, предсказания. Такие девушки постоянно занимаются саморазвитием и быстро усваивают новые знания. Легко смогут стать идеальными женами и вдохновлять мужей в быту, сообщает Пятый канал.

Ранее астролог Николь Кузнецова рассказала, как сложится личная жизнь представителей каждого знака зодиака в год Голубого Водяного Тигра.