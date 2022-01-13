Для московских школьников пройдут интенсивы по развитию гибких навыков

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В январе для московских школьников пройдут онлайн-мероприятия клуба «Soft Skills 2035» по развитию ключевых навыков 21 века: коммуникации, коллаборации, креативного и критического мышления. Ребята будут решать реальные кейсы от работодателей ведущих российских компаний и рекрутинговых агентств. 14 января участников клубной встречи познакомят с понятием проактивного мышления, которое является отличительной особенностью успешных людей.

На онлайн-встрече 17 января ребятам объяснят, как развить необходимые навыки с помощью технологии майнд-фитнеса. Участники научатся упражнениям, которые позволят им находить нужную информацию за короткие сроки, работать с большим объемом материалов. Ключевым методам развития креативного мышления будет посвящено занятие, которое состоится 18 января. Школьники познакомятся с инструментами, позволяющими генерировать яркие идеи и принимать эффективные решения. 25 января ребята отправятся на «Необитаемый остров», станут участникам интерактивной игры-тренинга на тему командообразования в сложных условиях и научатся приходить к общему решению за ограниченное время.

26 января участники разберут, что такое команда, как ею стать и полностью реализовать свой потенциал. Также они исследуют элементы командообразования, займутся развитием поведенческой гибкости и освоят ряд коммуникативных навыков, необходимых для плодотворной работы в коллективе.

Во время клубной встречи 28 января эксперты ораторского искусства поделятся секретами, как с помощью технического оснащения, визуальных наглядных материалов и структуры выступления сделать яркую и эффективную презентацию.

Московский клуб «Soft Skills 2035» — это уникальное развивающее пространство, которое является одной из площадок проекта «Профессиональные стажировки». Под руководством тренеров и наставников школьники закладывают фундамент для своей успешной профессиональной реализации в будущем.