«Стать звездой можно без денег»: певец Кирилл Туриченко — о новой волне популярности,своих страхах и любви к безумию

Фото: Из личного архива Кирилла Туриченко

13 января певец, участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко празднует свой 39-й день рождения. Прошлый год был богат на события в его жизни: он стал одним из самых ярких участников шоу «Маска», благодаря которому получил новую волну популярности. Певец рассказал «Вечерке» об общении с поклонниками, непрофессионалах и «счастливом» числе.

— Кирилл, как думаете, почему участие в проектах «Маска» и ««Шоумаскгоон» принесли вам такой успех?

— Благодаря им многие обо мне узнали как о сольном исполнителе. Шоу «Маска» для меня знаковый проект. У него много поклонников, и все они хотели продолжения истории, где можно будет увидеть живое исполнение артистов, которые прятались под масками. Так появился «Шоумаскгоон». Я с удовольствием согласился стать одним из участников и уже без маски исполнить любимые песни.

— Сейчас у вас в два-три раза больше подписчиков в «Инстаграме», чем у других «Иванушек» — Кирилла Андреева и Андрея Григорьева-Апполонова. Может, будете проводить какие-то марафоны?

— Я очень рад, ведь это мои единомышленники, люди, которые любят и ценят ту же музыку, что и я, разделяют мое мировоззрение. Стараюсь уделять им время, быть в диалоге с ними, радовать. Я веду видеоблог. А проводить марафоны не планирую. У меня была онлайн-школа вокала и, несмотря на большой спрос, я ее все же закрыл, решил сконцентрироваться на записи новых песен.

— Как вам кажется, такая «доступность» артистов не вредит ли?

— Да, расстояние между артистом и слушателем сократилось. Для меня это больше плюс, чем минус. Быть в контакте со своей аудиторией, иметь возможность сразу получить обратную связь от тех, кто тебя слушает, очень важно.

— Вы пели на бэк-вокале в группе Smash!!, выступали вместо Сергея Лазарева. Потом «Иванушки»... Сложно было приходить в уже слаженные коллективы?

— Всегда сложно приходить в коллектив, где уже есть свои правила и устоявшиеся отношения. Обычно нужно много времени, чтобы освоиться. Но с «Иванушками» мне повезло. Несмотря на огромную популярность ребят к моменту, как я пришел в группу, они с самого начала относились ко мне тепло и с уважением. Иначе я бы вряд ли надолго задержался, а между тем уже больше 8 лет работаю в составе группы. И для меня важно, что каждый имеет возможность развиваться сольно, чем я сейчас занимаюсь.

— Почему решили не продолжать карьеру в мюзиклах, а уйти в шоу-бизнес?

— Дело в том, что когда поступило предложение о работе в Москве, мне пришлось уехать из родного города и покинуть театр. Я хотел развития и понимал, что не смогу всю жизнь прожить в Одессе. Меня даже приглашали работать в мюзикл «Три мушкетера» во Франции, но также пришлось отказаться. Желание работать в мюзиклах у меня осталось, верю, что я обязательно это сделаю. Возможно, даже поставлю свой!

— С кем бы еще из звезд вы хотели выступить или записать песню?

— Таких артистов много. В первую очередь это мои коллеги по шоу «Маска» и «Шоумаскгоон». Толя Цой, Стас Пьеха, Ирина Дубцова… Хочется назвать всех! В целом я всегда открыт для предложений и надеюсь, скоро вы услышите несколько интересных дуэтов.

— В соцсетях вы написали, что начинающие музыканты могут предложить вам материал. Можно ли сегодня пробиться без чьей-либо помощи?

— Я знаю не понаслышке, что множество талантливых музыкантов делают очень крутые вещи, но не могут пробиться, не имея связей, не зная, в какую дверь постучать. Я опубликовал пост с призывом малоизвестных авторов присылать мне свои песни. Мне кажется это отличной идеей. Я с удовольствием поддержу начинающего или неизвестного автора, записав новую композицию.

— Сейчас чтобы стать популярным можно записать вирусный ролик или как следует хайпануть. Как думаете, вредит ли такое «нашествие» непрофессионалов шоу-бизнесу?

— В эпоху интернета стало намного легче пробиться, чем 15–20 лет назад. Сейчас можно выпустить новый клип на YouTube и набрать миллионы просмотров. Для этого не нужен продюсер и порой даже бюджет. Существует огромное количество возможностей делиться своим творчеством. Но при этом интернет перенасыщен и так называемыми однодневными песнями, которые могут быть сделаны непрофессионально или записаны дома на диктофон.

Это совсем не плохо. Так мы узнаем о новых талантах, но чтобы им удержаться, нужны опыт и профессионализм. Я за то, чтобы появлялись новые артисты, побуждали уже известных исполнителей развиваться, но мне ближе профессиональное звучание и музыка, наполненная смыслом. Но я уверен, что места хватит всем и у каждого найдется свой зритель и слушатель.

Фото: Из личного архива Кирилла Туриченко

— Одни из ваших любимых книг — «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Нравится ощущение безумства?

— Я обожаю сказочные безумства, которые перекликаются с нашей реальностью! По секрету вам скажу, когда-то давно я даже начинал писать свою сказочную историю.

— Вы родились 13-го числа, так же, как и ваша сестра. Оно считается несчастливым. Верите в несчастливые даты?

— У каждого свои суеверия, но для меня число 13 — счастливое. Не только я, но и моя сестра и дядя родились 13-го числа. Более того, многие знаменательные для меня события в жизни происходили именно 13-го числа. Я люблю эту цифру и никогда не воспринимал ее в негативном ключе.

— Какой самый безумный поступок вы совершали?

— Самые мои безумные поступки связаны с высотой. Я в детстве очень ее боялся, но преодолел этот страх, прыгнув с парашютом. И недавно в Замбии осуществил прыжок с тарзанки над водопадом Виктория. И то, и другое я вряд ли забуду когда-то.

— Вы не распространяетесь о своей личной жизни. Почему?

— Я бы хотел, чтобы все, кто наблюдает за моей жизнью в соцсетях, интересовались моим творчеством. Я ничего не скрываю, иногда показываю, как отдыхаю и провожу свободное время, но мне бы хотелось больше делиться своей работой.

Фото: Из личного архива Кирилла Туриченко

ДОСЬЕ

Кирилл Туриченко родился 13 января 1983 года в Одессе. В юности участвовал в проекте «Утренняя звезда», первом сезоне «Народного артиста», играл главные роли в мюзиклах «Кентервильское привидение», «Силиконовая дура.net», Cats и рок-опере «Ромео и Джульетта». Полгода был на бэк-вокале в группе Smash!!. Сейчас выступает в составе группы «Иванушки International», параллельно занимаясь сольной карьерой.

Блиц-опрос Кирилла Туриченко

— Вы по хронотипу (суточный ритм человека. — «МВ») больше сова или жаворонок?

— Я определенно сова. Ночью всегда лучше пишутся тексты и музыка, лучше исполняются песни , а самое главное — в это время суток всегда приходят мудрые мысли.

— В каком литературном герое больше всего видите себя?

— Скорее всего, выберу шекспировского Ромео. Может быть, потому что я играл его в театре. Ромео мне очень близок по духу.

— Какие три вещи взяли бы с собой на необитаемый остров?

— Я был на проекте «Последний герой» поэтому со знанием дела скажу, что точно бы взял с собой гитару, топор и любимую книгу.

— Ехать в путешествие или на гастроли на самолете или поезде?

— И то и другое. Поезд подойдет для более романтичной поездки на какое-то недалекое расстояние, где можно полюбоваться видами. А самолет — чтобы преодолеть тысячи километров за короткое время и быстро оказаться на месте.

— Любимое блюдо или продукт, который можете есть постоянно?

— Авокадо. Его я готов есть круглосуточно и в любом виде!

— Если ко мне в гости приедут друзья, которые никогда не были в Москве, то в первую очередь я поведу их...

— В театр, конечно же! Тем более в столице их огромное количество.

— Если бы вы не стали артистом, то где хотели бы работать?

— Если честно, мне очень сложно себе представить альтернативу, потому что я с самого раннего детства хотел быть именно артистом. Никаких «запасных планов» не было. Но если бы сложилось иначе, то, возможно, стал бы спортсменом... Кстати, однажды мне сказали, что из меня бы вышел неплохой священнослужитель. Не знаю, почему так решили.

— Какую суперспособность вы хотели бы иметь?

— Если отталкиваться от моего графика репетиций, концертов и задач, которые я сам себе поставил, то точно выбрал бы такие таланты, как меньше спать и больше работать.