Акциз градус повышает: что происходит с ценами на алкоголь в 2022 году

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С 1 января этого года в России был повышен акциз на крепкий алкоголь. Подорожание составило 4 процента в расчете на литр спирта. «Вечерка» выясняла, как это отразится на ценах на спиртные напитки, а также в чем плюсы и минусы этого повышения.

Акциз, если говорить простыми словами, — это надбавка, которая включена в цену товара для регулирования спроса. Он распространяется на алкоголь с содержанием спирта свыше 9 градусов и ряд других товаров. Размер этой пошлины растет ежегодно. Так, в 2022-м в результате очередного повышения цена на спиртное увеличилась в среднем на пять процентов.

— Сейчас минимальная цена за бутылку водки объемом 0,5 литра составляет 261 рубль, а год назад она была на 18 рублей дешевле, — комментирует «Вечерке» доктор экономических наук профессор Александр Сагайдак. — Минимальная стоимость полулитровой бутылки коньяка — 480 руб лей, что на 34 руб ля выше, чем год назад. За бутылку бренди придется заплатить теперь 348 рублей вместо 324, а вот средняя цена на шампанское осталась на уровне прошлого года — 169 рублей за 0,75 литра.

Далее из-за акцизов цены расти уже не будут. Повлиять на стоимость спиртного может инфляция. Но сейчас предсказать это трудно. Экономист отмечает, что у повышения цены есть как положительные, так и отрицательные стороны.

— Большой плюс в том, что теперь из-за границы будет попадать на российский рынок меньше низкокачественного и суррогатного алкоголя, — поясняет Александр Сагайдак. — При этом бюджет нашей страны будет пополняться: этот доход будет направляться на развитие военно-промышленного комплекса и других проектов страны.

А минус повышения акциза, по словам эксперта, в том, что на селение из-за роста цен на спиртное может переходить на российский суррогат. Однако это больше будет касаться регионов — в некоторых областях уже констатировали отравление некачественным алкоголем. В СМИ сообщалось об отравлениях суррогатом в Оренбургской области и нескольких других областях.

— Стоит отметить, что в Москве доходы горожан стабильные и москвичи будут продолжать покупать напитки в проверенных магазинах и именно те марки алкоголя, к которым привыкли, — говорит экономист. — Так что именно в столице не исчезнет ни одна марка алкоголя — появление суррогата не грозит.

Эксперт подчеркнул, что тенденция повышения цены акцизов — это политика государства по борьбе с ввозом в страну некачественного алкоголя из-за границы. И это правильная позиция.

СПРАВКА

Правительство РФ рассматривает введение акциза и на безалкогольные напитки: размер может зависеть от содержания в нем сахара. Одна из целей инициативы — забота о здоровье граждан.