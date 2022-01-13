За новогодние праздники москвичи обратились к сервису вывоза ненужных вещей более 600 раз

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

С 1 по 10 января жители столицы подали 657 заявок на вывоз ненужной техники Большинство запросов поступило о вывозе холодильников — 236 заявок. Чуть меньше — 225 раз, жители обратились с просьбой вывезти старую стиральную машину. В список «ненужных вещей» также вошли электрические и газовые плиты, посудомоечные машины, ванны, двери и аккумуляторы.

— Такие крупногабаритные предметы нельзя отнести на обычную мусорную площадку, для этого нужны специальные бункеры, которые есть не везде. Специалисты сервиса вывозят технику, даже если в доме нет грузового лифта, и правильно утилизируют ее. Особенно удобно, что жители могут в одну заявку вписать до 20 предметов, — рассказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие сервиса «Вывоз ненужных вещей».

Всего за новогодние праздники специалисты выполнили 77 процентов поступивших заявок, 10 процентов были отменены по требованию заявителя, остальные 13 процентов будут выполнены в даты, указанные москвичами.

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, в заявке необходимо указать адрес и удобное время, выбрать категорию и объект вывоза и отметить количество предметов. Данные о контактном лице и номере телефона отобразятся в форме заявки автоматически. При необходимости, их можно изменить вручную. Здесь же можно указать дополнительный контакт.

Бесплатный сервис от Правительства Москвы работает в столице с октября 2021 года. За это время жители с его помощью подали 6191 заявку на вывоз ненужных вещей. Сделать это можно круглосуточно через портал mos.ru по ссылке. Оформление заявки занимает не более пары минут, специалисты приезжают в удобное для пользователей время. А процесс вывоза занимает около получаса.