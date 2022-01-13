Цирк стоит на двух слонах: наследники семейства артистов открыли «Вечерней Москве» тайны искусства

Дрессировщица Анастасия Дементьева-Корнилова выступает на конкурсе «Принцесса цирка» вместе со слонихами Марго и Претти. Номер принес артистке победу / Фото: Пресс-служба Росгосцирка

Представительнице известной цирковой династии, заслуженной артистке России, дрессировщице Росгосцирка Нине Корниловой исполнилось 95 лет. Дело легендарной артистки продолжают ее внуки Андрей и Анастасия. Они — четвертое поколение цирковой семьи Дементьевых-Корниловых. Анастасия рассказала «Вечерней Москве» о победе в конкурсе «Принцесса цирка — 2021» и кумирах детства, а Андрей обсудил актуальные проблемы отрасли и поделился планами на будущее.

Арена Саратовского цирка. Конкурсные выступления. Две атлетического вида дамы — Марго и Претти — грациозно взбираются на высокие ажурные табуреты, приветствуют зрителей взмахами алых атласных лент. Как гимнастки на больших соревнованиях!

Только для художественной гимнастики у Марго и Претти, пожалуй, вес великоват. По три тонны на каждую спортсменку.

Они — слонихи. А их дрессировщицу, что строго и точно по сценарию режиссирует сложный, насыщенный рекордными трюками номер, даже сразу не разглядишь рядом с огромными серыми боками...

Легкая, как танцовщица, Анастасия Дементьева-Корнилова умеет управлять своими слонами одним мановением руки, одним негромким, даже до первого ряда зрителей не долетающим словом. Разбег, короткий танцующий взлет — и вот уже Анастасия верхом на широкой спине поднявшегося на дыбы трехтонного артиста. Жюри устраивает ей овацию.

Гран-при взят! Еще один престижный международный приз пополнил коллекцию достижений цирковой династии Дементьевых-Корниловых, история которой продолжается вот уже второе столетие.

...В начале XX века моряк Александр Корнилов увидел в кассе передвижного цирка-шапито симпатичную девушку Машу — и влюбился с первого взгляда. Ради невесты он даже сменил профессию и освоил мастерство дрессировщика. С тех пор уже четыре поколения Дементьевых-Корниловых и служат в цирке. Артисты так и говорят — «служат», хотя на самом деле правильнее было бы сказать — живут. Внучка основателя шоу «Слоны и танцовщицы» Александра Корнилова Таисия буквально росла на манеже, с шести лет уже выступала в номере «Слоненок Майя и девочка Тая». А когда выросла, ее дети, Андрей и Анастасия, тоже влились в цирковую команду.

Фото: Пресс-служба Росгосцирка

Главное — доверие

Анастасия прекрасно помнит свое первое представление. Ей тогда было всего шесть лет. На юбилее своей бабушки Нины она въехала на арену верхом на Претти. Девочку аккуратно поддерживал отец. Для слонихи, кстати, это тоже был первый выход.

— Ни Претти, ни Марго никогда не зайдут на новую территорию, не станут купаться в водоеме до меня или до кого-то другого из нашей семьи. Увидят, что мы спокойно идем — понимают, что все хорошо, место безопасно, идут следом. Это отличный показатель доверия между нами, — рассказывает Анастасия.

За хорошее отношение слоны платят и любовью, и послушанием, а бывает, что и защитой от недоброжелателей. Настя вспоминает, как во время отдыха в Кисловодске она купалась с Претти и Марго. Сотрудники цирка следили, чтобы к воде никто не приближался. Но один посетитель, видимо, слегка подшофе, все же проник за ограждения.

— Слонихи насторожились, я поняла — что-то не так, — говорит Дементьева-Корнилова.— Смотрю — незнакомый человек. Я его предупредила, чтобы отошел подальше, а он в ответ начал голос повышать, хамить. И тут Претти увидела, что на меня кто-то кричит, а такого она допустить не могла... Она растопырила уши, насторожилась и начала громко трубить, двинувшись в наступление на обидчика. Хулиган испарился в мгновение ока! Защитница!

Слониха обожает не только своих хозяев, но и партнершу по манежу — юную Марго. Разница между ними в возрасте — 27 лет. Когда в 2013 году маленькая Марго только попала в цирковую семью, у нее был непростой период адаптации, малышка тосковала, постоянно рвалась в вольер к взрослым слонам, что могло быть опасно — она им была еще чужая, мало ли, как отнесутся, ведь слоновий табунчик — это тоже одна семья. Дрессировщики все-таки рискнули и запустили ее к старшим артисткам. На тот момент в труппе были 56-летняя самка Ранго, 28-летняя Герда и ее ровесница Претти. Марго тут же улеглась у ног Претти и спокойно уснула. С тех пор старшая слониха ни на шаг не отходит от своей приемной дочки. Даже когда Марго на арене одна, она внимательно наблюдает за ней в проходе.

Фото: Пресс-служба Росгосцирка

Работа и семья

О мудрости и преданности слонов говорит и брат Анастасии — Андрей Дементьев-Корнилов. Он вспоминает: в 1984 году их родители собирались на гастроли. Слонам предстояло взойти по широким сходням в вагон. Трехлетний Андрей, решив покрасоваться перед друзьями, взял палку и начал махать ею перед слоном, якобы дрессируя его. Умное животное аккуратно обхватило хоботом надоедливого малыша и посадило на стог сена. Тогда Андрей и понял, что слоны никогда не навредят детям.

Сейчас Андрей — директор шоу Дементьевых-Корниловых, его жена Екатерина — главный администратор проекта.

Они, в лучших традициях династии, познакомились в цирке.

— Катя пришла подработать туда летом, маме сказала, что это всего на неделю. Но с нами она уже 10 лет, и уходить не собирается, — смеется Андрей.

В этом шоу Анастасия дрессирует животных и сама играет в постановках. Мама Таисия Корнилова — художественный руководитель проекта.

— Сложно быть любимым ребенком своего начальника и его подчиненным одновременно, следить, чтобы разногласия по рабочим моментам конфликт на работе не распространился на семейные отношение и наоборот. Но мы стараемся находить баланс, разграничивать трудовые задачи и личную жизнь, — говорит Андрей.

Учиться у родственников и поддерживать друг друга — основные принципы цирковой династии Дементьевых-Корниловых. Анастасия признается, что брат — ее кумир и пример для подражания. Это идет с детства, когда она с восторгом бегала смотреть его выступления.

— Когда мне было года четыре, мы ставили шоу, где Андрей играл потерявшегося туриста, который перепутал билеты и вместо вокзала оказался в цирке. Когда его герой после удивительных приключений на арене по сюжету прощался с артистами и зрителями, весь манеж уговаривал его остаться. А я каждый раз верила, что Андрей реально уезжает, и плакала. Для меня он пример артистизма, мужества, храбрости, профессионализма, искренности, — говорит Анастасия.

Их отец Алексей погиб в автокатастрофе. Андрею и Насте пришлось быстро повзрослеть. Девушка помнит, как их мама после трагедии словно провалилась в горе, работала на автопилоте, у нее все валилось из рук. Административные и творческие обязанности по проекту легли на плечи 19-летнего брата.

— Я удивлялась его способности оставлять все личные переживания вне арены. На манеже он показывал блестящую игру — заставлял всех зрителей аплодировать стоя. И «держал улыбку» — ведь зритель приходит в цирк за радостью, — говорит артистка.

Андрей своими кумирами считал родителей. По его словам, мама всегда была для него примером артистизма, а папа — стойкости. Это его качество досталось и Андрею. Именно родители воспитали из него звезду. Кстати, в детстве Андрей хотел стать кинорежиссером, но родители убедили, что старший сын должен продолжить их дело.

— А мне была предоставлена полная свобода выбора, — признается Анастасия. — Я занималась вокалом, хореографией, театром, училась на продюсера... Возможно, родители чувствовали вину за то, что не учли желание старшего сына, а потому и не вмешивались в мое образование. Хотя лучше бы было наоборот. В России цирковое образование на высоком уровне. Я чувствую, что мне его не хватает, приходится учиться сразу на практике. И сейчас я пытаюсь наверстать то, что упустила. Дотягиваю себя до настоящего профессионализма.

Фото: Пресс-служба Росгосцирка

Цифровые враги творчества

Когда на арену выходили дедушка и бабушка Андрея и Анастасии, советское цирковое искусство переживало небывалый подъем. В 1957 году было создано Всесоюзное объединение «Союзгосцирк». Государство строило новые манежи, щедро финансировало рекордные номера, открывало училища и студии для молодых артистов. А имена прославленных цирковых династий, часто гастролировавших за границей, гремели по всему миру.

— Сейчас электронные гаджеты предоставляют человеку возможность развлекаться, не выходя из дома. Даже путешествовать теперь можно в виртуальном режиме! — говорит Андрей. — А в те времена культурный отдых — это прежде всего театр, кино и цирк. Причем искусство тогда было важным инструментом пропаганды, поэтому к нему и было приковано особое внимание властей.

Все изменилось в девяностые годы. Как вспоминает Андрей, многие цирковые артисты уехали работать за границу. А зрителю стало не до цирка — тут бы на хлеб заработать. Сократилось и государственное финансирование цирков. Как результат — ухудшилось техническое оснащение, что стало отражаться на художественном оформлении постановок. Упал и уровень выступлений, и престиж профессии артистов.

— К счастью, сейчас эти времена позади. Цирк возрождается, появляются новые проекты, программы, — говорит Андрей.

Но сегодня сложностей прибавляет «модная» информационная повестка. Зоозащитники нередко настраивают людей против цирков. У Анастасии и Андрея на этот счет свое мнение.

— Когда говорят, что в цирках и зоопарках жестко обращаются с животными, хочется сказать — не стоит всех грести под одну гребенку! Наша школа дрессуры гуманна... Зачем закрывать учреждения, где к животным относятся прекрасно? Вот, как сделали на Западе? На законодательном уровне поставили дрессуру под запрет, сделали ремесло дрессировщика вымирающей профессией, сотни слонов, медведей, тигров передали в зоопарки и питомники. А кто-нибудь обратил внимание, что многие звери-артисты просто умерли от тоски — без привычного режима тренировок, репетиций и концертов, без заботливой руки хозяина-партнера по арене? — негодует Анастасия.

В самом деле, какой цирк без Запашных, Дуровых, Бугримовых, Кантемировых, Дементьевых-Корниловых? И без их талантливых питомцев — львов и мишек, слонов и собак, попугаев и коней... Представьте себе, если бы прославленный клоун Карандаш выходил на манеж без верной Кляксы! К слову, циркового зверя на волю не выпустишь — он без человека уже не выживет, «обратно» не одичает. Да и в природе животным не так хорошо, как это пытаются представить зоозащитники. Человек меняет экологию земли, сокращая естественные ареалы обитания, не бережет природные ресурсы, а порой и браконьерствует...

— Когда дельфины выбрасываются на берег из-за загрязнения воды, когда амурских тигров лесничие вынуждены отслеживать с вертолета, чтобы уберечь от охотников, где «отдыхают» эти зоозащитники? — задает риторический вопрос Анастасия, — А в современной дрессуре животное — это друг, напарник, вокруг которого работает огромная команда специалистов, следит за состоянием его здоровья и настроением, буквально сдувает пылинки.

Фото: Пресс-служба Росгосцирка

Шоу должно продолжаться!

Сейчас в семье Дементьевых-Корниловых подрастает пятое цирковое поколение. У Андрея две дочки — Виктория и Вероника, которые активно интересуются цирковым искусством, гастролируют вместе с родителями и снимаются в роликах для канала «Вики, Ники, два слона». Это образовательные видео для детей, где девочки рассказывают о закулисной жизни артистов, о слонах и других животных.

— Цирк для них — дом. Они пародируют то, что происходит на манеже, играют, распределяют роли. Узнаю в них и себя, и Настю! — смеется Андрей.

В одном из последних выпусков канала девочки рассказывают о новом проекте. Андрей и Настя при поддержке Росгорцирка нынешним летом открыли в Сочи санаторий. Для слонов! В планах артиста — построить в субтропическом климате парк, где животные могли бы отдыхать от манежа. Принцесса цирка и ее родные хотят сделать счастливыми и слонов, и людей.

ДОСЬЕ

Александр Корнилов (1903–1977) с 1929 года стал работать дрессировщиком передвижного зверинца. Бессменной помощницей была его жена Мария Филатова. Анатолий Корнилов (1924–1991) работал в цирке своих родителей. Народный артист РСФСР.

Нина Корнилова — жена Анатолия, дрессировщица слонов. Заслуженная артистка России.

Таисия Дементьева-Корнилова — народная артистка России, худрук эстрадно-цирковых программ.

Алексей Дементьев-Корнилов (1960–2000) — народный артист России, выступал в паре с женой Таисией.

Андрей Дементьев-Корнилов —дрессировщик, режиссер цирковых шоу.

Анастасия Дементьева-Корнилова — дрессировщица слонов, выступает в шоу мамы и брата, воздушная акробатка.

ИСТОРИЯ

— Многие номера Дементьевых-Корниловых попали в Книгу рекордов Гиннесса. Например, у Таисии слон вращал обручи одновременно на хоботе и на задней ноге. Впервые в цирковом искусстве трюк показали в 1986 году.

— Нина Корнилова тоже выполняла революционный для своего времени номер — делала сальто с доски, которую ногой отбивал слон, и приземлялась в полете на голову другому слону.

— Анастасия Дементьева-Корнилова — первая артистка в мире, которая включила в номер эпизод, когда слониха весом 3,5 тонны стоит над ней на четвереньках. Раньше такие опасные трюки выполнял только отец Насти — Алексей.

— Слониха Герда, которая раньше была в труппе Андрея Дементьева-Корнилова, исполняла оригинальный трюк, балансируя на передних ногах на тумбе в виде большой бутыли, и вращала четыре хулахупа на хоботе, а пятый — на задней ноге.

ТОП НОМЕРОВ

Артист Леонид Танти писал о сложностях дореволюционного цирка, который был совершенно не нужен властям. «Городской управой отводилось для цирка место непременно только у кладбища, возле тюрьмы, в лучшем случае — на Конной площади, чтобы вонь цирковая не достигала центральных улиц». Не было специальных учебных заведений, многие из артистов были неграмотны. Все изменилось в начале XX века. В 1919 году Ленин подписал декрет «Об объединении театрального дела», имевший принципиальное значение для развития этого искусства. В нем было сказано, что цирковым программам нужен художественный подъем. В стране появились Училище циркового искусства, Студия и Музей цирка, журнал об этом искусстве, а советские артисты стали гастролировать по всему миру.