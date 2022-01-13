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Сергей Собянин отметил работу лучших журналистов города

Василиса Чернявская 

Общество
Сергей Собянин отметил работу лучших журналистов города
Заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва», руководитель отдела «Московская власть» Юлия Тарапата получила награду мэра столицы / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

13 января мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города в области журналистики. Торжественную церемонию приурочили ко Дню российской печати.

В Белом зале столичной мэрии журналисты обычно находятся по другую сторону софитов, камер и ноутбуков. Однако вчера именно они стали главными героями. Награды лучшим сотрудникам московских средств массовой информации вручал Сергей Собянин.

Премии присуждаются ежегодно указом мэра по предложению Союза журналистов Москвы на основании решения-рекомендации экспертного совета, в который входят руководители средств массовой информации, авторитетные журналисты, депутаты Московской городской думы.

Всего в списке — 15 человек. Среди лауреатов — Юлия Тарапата, заместитель главного редактора, редактор отдела «Московская власть» редакции газеты «Вечерняя Москва». Наша коллега получила награду из рук Сергея Собянина за журналистские материалы о жизни города и москвичей в период действия режима повышенной готовности, установленного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

— Поддержка очень важна для журналистов, особенно когда нашу работу замечают, независимо от того, какие нынче времена, — отметила Юлия Тарапата, поблагодарив Сергея Собянина за оценку и за предоставленную журналистам возможность первыми видеть перемены в столице.

— Представители средств массовой информации первыми узнают о стройках метро и поликлиник, показывают работу всех городских служб. Это и большая честь, и огромная ответственность, — сказала Тарапата.

Она также поблагодарила руководство редакции «Вечерней Москвы» и столичный Департамент СМИ и рекламы за поддержку коллектива и в целом всей отрасли в городе.

По словам Сергея Собянина, сегодня Москва — столица российской печати. Здесь расположены головные офисы порядка 50 ведущих газетных и журнальных издательств, которые, по оценкам экспертов, занимают примерно 60 процентов оборота печатного рынка и 75 процентов — рекламных мощностей российской прессы.

Из шести тысяч наиболее массовых печатных изданий, выходящих в стране, более половины создаются в столице, в том числе около 300 федеральных и городских газет и порядка трех тысяч журналов.

В ходе церемонии выступила и первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина. Она подчеркнула важность работы журналистов, добавив, что именно они всесторонне освещают жизнь мегаполиса: спускаются в шахты метро, смотрят, как строятся хорды, как работает «красная» зона в больницах.

— Это большой труд, — сказала она, добавив, что и сам Сергей Собянин большой трудоголик, у которого очень много забот. И поблагодарила мэра за заботу о людях, живущих в столице.

СПРАВКА

Профессиональные премии в области журналистики присуждаются с 2001 года — за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле и радио передач о Москве и москвичах, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни столицы, способствующих воспитанию у граждан любви к городу.

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