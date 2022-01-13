Сергей Собянин отметил работу лучших журналистов города

Заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва», руководитель отдела «Московская власть» Юлия Тарапата получила награду мэра столицы / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

13 января мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города в области журналистики. Торжественную церемонию приурочили ко Дню российской печати.

В Белом зале столичной мэрии журналисты обычно находятся по другую сторону софитов, камер и ноутбуков. Однако вчера именно они стали главными героями. Награды лучшим сотрудникам московских средств массовой информации вручал Сергей Собянин.

Премии присуждаются ежегодно указом мэра по предложению Союза журналистов Москвы на основании решения-рекомендации экспертного совета, в который входят руководители средств массовой информации, авторитетные журналисты, депутаты Московской городской думы.

Всего в списке — 15 человек. Среди лауреатов — Юлия Тарапата, заместитель главного редактора, редактор отдела «Московская власть» редакции газеты «Вечерняя Москва». Наша коллега получила награду из рук Сергея Собянина за журналистские материалы о жизни города и москвичей в период действия режима повышенной готовности, установленного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

— Поддержка очень важна для журналистов, особенно когда нашу работу замечают, независимо от того, какие нынче времена, — отметила Юлия Тарапата, поблагодарив Сергея Собянина за оценку и за предоставленную журналистам возможность первыми видеть перемены в столице.

— Представители средств массовой информации первыми узнают о стройках метро и поликлиник, показывают работу всех городских служб. Это и большая честь, и огромная ответственность, — сказала Тарапата.

Она также поблагодарила руководство редакции «Вечерней Москвы» и столичный Департамент СМИ и рекламы за поддержку коллектива и в целом всей отрасли в городе.

По словам Сергея Собянина, сегодня Москва — столица российской печати. Здесь расположены головные офисы порядка 50 ведущих газетных и журнальных издательств, которые, по оценкам экспертов, занимают примерно 60 процентов оборота печатного рынка и 75 процентов — рекламных мощностей российской прессы.

Из шести тысяч наиболее массовых печатных изданий, выходящих в стране, более половины создаются в столице, в том числе около 300 федеральных и городских газет и порядка трех тысяч журналов.

В ходе церемонии выступила и первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина. Она подчеркнула важность работы журналистов, добавив, что именно они всесторонне освещают жизнь мегаполиса: спускаются в шахты метро, смотрят, как строятся хорды, как работает «красная» зона в больницах.

— Это большой труд, — сказала она, добавив, что и сам Сергей Собянин большой трудоголик, у которого очень много забот. И поблагодарила мэра за заботу о людях, живущих в столице.

СПРАВКА

Профессиональные премии в области журналистики присуждаются с 2001 года — за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле и радио передач о Москве и москвичах, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни столицы, способствующих воспитанию у граждан любви к городу.