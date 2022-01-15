Туры по России с кешбэком: лучшие места для отдыха зимой–весной 2022 года

Фото: Вечерняя Москва

С 18 января стартует новый этап программы туристического кешбэка (частичного возврата денег за путешествия по России). Выгодные условия будут действовать до 12 апреля 2022 года. Об условиях программы «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Условия программы останутся прежними: тур должен быть оплачен картой «Мир», сумма кешбэка составит 20 процентов от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Отправиться в поездку можно будет до 30 апреля, а в речные круизы до 1 июня. Лично я бы советовал не ограничиваться традиционными направлениями — Сочи, Крым, Санкт-Петербург.

Сейчас действует программа чартерных перевозок по России. В ней есть туры на Сахалин, в Казань и Тюмень — на термальные источники. Еще одно интересное предложение — оздоровительный туризм. Зимой и весной можно великолепно отдохнуть и полечиться на курортах. А еще — покататься на лыжах. Также я бы рекомендовал москвичам туры выходного дня в города Золотого кольца.

Мурманск: буйство красок в небе

Есть особый тип людей, которые любят ночь больше, чем день. И в зимние праздники их ряды пополняются. Многим яркая ночная иллюминация кажется более приятной, чем тусклые пасмурные дни. Так вот, Мурманск — подходящее место для таких эстетов. Полярная ночь в этом городе длится 40 суток.

Последний закат его жители провожают в первых числах декабря. А рассветает уже в январе. Все это время они видят город в ночной иллюминации. Хотя солнца на горизонте вы не увидите, его присутствие будете ощущать ярче, чем в любой другой точке страны. Самые популярные места Мурманской области для наблюдения за северным сиянием — Хибинские горы, поселок Териберка и село Ловозеро.

В эти места стоит отправляться с очень теплым снаряжением. Пусть сильные впечатления и согревают, морозы здесь лютые.

Самолет до Мурманска: 6698 рублей

Фото: www.sxc.hu

Пермский край: в горы!

Здесь снежные зимы и удобные горнолыжные трассы. В новом туристическом сезоне начал работу 21 горнолыжный курорт с хорошим оборудованием и развитой инфраструктурой. Самый крупный из них — туристический центр «Губаха». В прошлом на его горнолыжных трассах проходила спартакиада народов РСФСР. Сейчас это большой туристический центр. Зимой — для катания на горных лыжах и сноубордах, летом — для сплавов, катания на велосипедах и походов по экотропам. К началу сезона здесь установили канатную дорогу, которой раньше очень не хватало.

Она способна поднимать на гору 1600 человек в час. Одна из самых ярких достопримечательностей региона, на которую следовало бы отвлечься от катания на лыжах, — Кунгурская пещера.

Это природное карстовое подземелье, седьмая в мире гипсовая пещера по протяженности: около 8153 метров. Из них только два километра оборудовали для туристов. В ней расположились 70 озер и 145 «органных труб» — так называют естественные вертикальные шахты. В пещере холодно. Поэтому здесь можно обнаружить ледяные сталактиты, которым больше 12 тысяч лет.

Самолет до Перми: от 5198 рублей

Великий Устюг: в сказку

Великий Устюг ассоциируется с домом Деда Мороза. Здесь уже холодно и повсюду лежат сугробы. Однако на многих это место производит самое приятное впечатление. Для большинства отдых в Великом Устюге — это мечта, сказка. Каждый год в декабре сюда приезжают семьи с детьми. Ведь здесь можно лично передать письмо с пожеланиями Деду Морозу. Однако чудесная резиденция Деда Мороза никуда не исчезает. Как и старинные храмы, архитектура XVII века.

Поезд до станции Котлас-Южный: 2600 рублей.

Автобус до станции Великий Устюг: 1100 рублей

Усадьба деда мороза в Великом Устюге / Фото: www.dom-dm.ru

Карелия: любуемся природой

Туристам, приехавшим в Карелию впервые, вполне хватило бы Петрозаводска. Бывалым же понравится путешествие к музею-заповеднику «Кижи». Кижи — это остров в огромном Онежском озере.

Зимой из Петрозаводска сюда можно попасть на вертолете или на катере на воздушной подушке. Есть также и двухдневные туры на снегоходах. Но самые сильные впечатления вас ждут в карельском небе.

Северное сияние лучше всего видно в морозную ясную погоду. Путешественники часто отправляются на берег Белого моря, где находится деревня Нильмогуба. Любителям активного отдыха регион предлагает необычное развлечение — катание в собачьих упряжках (на фото сверху). Питомники ездовых собак находятся за Петрозаводском — в поселках Матросы, Сортвала, Кудама, Чална и Калевала.

Самолет до Петрозаводска: 9250 рублей

Поезд до Петрозаводска: 3840 рублей

Фото: Рexels/Oleg Prachuk

Архыз: лыжи и космос

Горнолыжный курорт Архыз находится на территории Карачаево-Черкесии. С 2013 года — начала его работы — здесь побывало больше миллиона человек. Горнолыжные трассы Архыза подходят и новичкам, и профессионалам. Здесь есть отели, подъемники и кафе. Зима тут мягкая. Температура воздуха держится в районе минус 5 градусов. Не так давно все горнолыжные трассы и канатные дороги курорта получили имена, связанные с космической тематикой.

На Южном склоне расположены трассы «Белка», «Стрелка», «Восток-1», «Сириус», «Персеиды», «Атмосфера», «Андромеда», «Ракета» и «Комета». На Северном склоне — «Горизонт», «Вега», «Красный карлик», «Квазар», «Гравитация» и «Буран». Так сделали, чтобы отдыхающим было проще ориентироваться в пространстве. «Белку» со «Стрелкой» запомнить проще, чем набор букв и цифр. В Минеральных Водах расположен ближайший к Архызу аэропорт. С Москвой его связывают порядка 10 ежедневных рейсов, есть прямое сообщение и с другими городами.

Самолет до Минеральных Вод: 3776 рублей

Фото: Рixabay

Тюмень: искупаться зимой

Зимой в Тюмень приезжают, чтобы отдохнуть в термальных водах с целебным эффектом. Базы отдыха работают круглый год, но зимой вы сможете увидеть людей, купающихся в бассейнах на фоне сугробов. Холодно не будет, потому что температура воды всегда выше 40 градусов.

Однако это не повод сидеть в ней долго. 15 минут — и довольно. В городе есть места, где можно остановиться на несколько дней или приехать всего на пару часов. Они отличаются количеством и размерами бассейнов. В Тюмени много интересного и за пределами горячих бассейнов. Здесь и самый большой драмтеатр России, и единственная набережная с четырьмя уровнями, и многовековые дома с деревянными наличниками.

Самолет до Тюмени: 4698 рублей

Фото: Рexels /Евгений Шухман

Астрахань: рыбалка

Зимой многие рыбаки выбирают Астрахань, где неплохо ловятся сазан, сом, карась и карп. В перерывах между сеансами мужской рыботерапии туристам обещают недорогой отдых на турбазах, которых, кстати, в области больше 40. Жаркая баня, вкусная еда, комфортабельное жилье — все, что нужно замерзшему рыболову, здесь есть. Зимой, кстати, в Астрахани также разрешена охота на пушного зверя: зайца, норку, куницу, хорька, лису. Со снаряжением и транспортом добытчикам помогут.

Самолет до Астрахани: 4898 рублей

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Мацеста: на здоровье!

Совсем другая жизнь в Сочи ждет тех, кто решит отдохнуть в Мацесте. Это известнейший лечебный курорт. И знаменит он не просто так — здесь находится один из самых больших сероводородных источников в мире . В его составе много полезных элементов. Температура воды на изливе около 50 градусов. Приехать сюда можно в любое время года.

Самолет до Сочи: 3970 рублей

Фото: Рexels /Tomas Batt

Бурятия: восточный колорит

В Бурятской области есть поселок Вышка. Известен он благодаря термальным источникам, которые имеют сходство с водой Кумарицы в Болгарии и Ессентуков на Кавказе. В середине прошлого века геологи искали тут нефть, но нашли воду. А точнее, два вида термальных вод: углекислые и метановые. Эксперты посчитали, что они обладают оздоравливающими свойствами. Находку рекомендовали использовать при лечении опорно-двигательного аппарата, нервной системы и заболеваний кожи.

Самолет до Улан-Удэ: 12 270 рублей

Фото: Pixabay

ТОП—3 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Сочи считают неплохим местом для летнего отдыха. Но и зимние каникулы здесь мечтают провести многие москвичи. Отдых на курорте «Роза Хутор» с каждым годом становится более востребованным. Можно весь день кататься на лыжах, на сноуборде и санках. Экипировку — горнолыжные ботинки, шлем и прочее — можно взять в аренду. Самолет до Сочи (туда-обратно): 3970 рублей.





считают неплохим местом для летнего отдыха. Но и зимние каникулы здесь мечтают провести многие москвичи. Отдых на курорте «Роза Хутор» с каждым годом становится более востребованным. Можно весь день кататься на лыжах, на сноуборде и санках. Экипировку — горнолыжные ботинки, шлем и прочее — можно взять в аренду. Самолет до Сочи (туда-обратно): 3970 рублей. Крым удивляет своей способностью отвечать разным запросам туристов. Летом здесь забиты все пляжи. Зимой сюда приезжают кататься на лыжах и сноубордах. Добраться до трасс можно на машине или на автобусе с группой. Самолет до Симферополя (тудаобратно): 6170 рублей.

удивляет своей способностью отвечать разным запросам туристов. Летом здесь забиты все пляжи. Зимой сюда приезжают кататься на лыжах и сноубордах. Добраться до трасс можно на машине или на автобусе с группой. Самолет до Симферополя (тудаобратно): 6170 рублей. Алтай. Горнолыжный курорт Манжерок находится на высоте около 1200 метров над уровнем моря. Путь до курорта от ближайшего аэропорта в Горно-Алтайске проходит по Чуйскому тракту — одной из самых красивых дорог в мире. Обычно курорт привлекает людей с декабря — к этому времени здесь выпадает достаточно снега. В конце марта — начале апреля все тает. В окрестностях есть Тавдинские пещеры, старая гидроэлектростанция, женский скит и целебный источник. Самолет до Горно-Алтайска (туда-обратно): 14 502 рубля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Борзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

— Если хотите сэкономить побольше, то пользуйтесь кешбэком правильно. Вы вернете больше денег, если не просто забронируете отель, а купите пакетный тур у туроператора. Если билет на самолет вы купите сами, то возврата средств не будет. Очевидно, что в районе 23 февраля, 8 марта и в период школьных каникул цены будут несколько выше. Если есть возможность, лучше отдохнуть в другое время. Третье: старайтесь бронировать заранее. Как показывает практика, чем больше глубина бронирования, тем выше и скидка. Плюс кешбэк!