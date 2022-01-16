Куклы так похожи на людей: дизайнер создал главные типажи москвичей в виде Барби и Кенов

Фото: Pexel/ Skitterphoto

Московский художник под ником Nidgus (настоящее имя он не раскрывает) представил на суд общественности серию из пяти пластиковых кукол — прототипов москвичей, которых можно встретить на улицах столицы. Насколько эти куколки похожи на настоящих москвичей, «Вечерка» узнала у экспертов.

— Идея создания этих фигурок, — говорит социальный психолог Ольга Даниленко, — закономерное событие. Такое творчество уже есть за рубежом, и у него множество почитателей.

Современная действительность слишком многообразная и скоростная. Нельзя, как 30 лет назад, почитать книжки и обо всем узнать раз и навсегда. К «быстрому» миру люди применяют мобильные, игровые способы осмысления. Что и сделал автор москвичей-куколок. Ему хочется понять, каковы они, столичные жители, и он создал вольную фантазию на эту тему. В психологии выделяют 12 архетипов личности — типажей, к которым все мы так или иначе тяготеем на разных этапах нашей жизни. «Дитя», «творец», «опекун», «мудрец» и так далее. Создатель «куколок» воплотил пока только пять из них.

— На москвичей эти фигурки похожи мало, — говорит эксперт по имиджу и стилю Натали Богданова. — Настоящий москвич — «вещь в себе», он редко стремится с помощью аксессуаров обозначить свой социальный статус. А здесь почти каждый «кричит» о себе, напялив «все лучшее сразу». И по сути почти все ребята — представители одного социально-психологического типажа: небедные молодые люди, которым нравится тусоваться в престижных районах столицы, вести около богемный образ жизни. «Модник» вполне может работать в Сити, а отдыхать в Дубае. «Житель замкадья», который кажется исключением, на самом деле просто еще недавно приехал и не знает, как присоединиться ко всеобщему веселью.

Роскошная девушка на Патриарших прудах

Любит проводить время на летних верандах дорогих ресторанов Архетип: «любовница» Девушка одета и причесана скромно, даже немодно, как истинная уроженка Патриарших, потому что ей не нужно никому ничего доказывать, отмечает Натали Богданова. Ольга Даниленко считает, что образ девушки — самый поверхностный и неприятный. Она максимально сексуализирована: открытые коленки, глубокое декольте позволяют отнести ее к архетипу «любовница», но черное платье, похожее на майку-алкоголичку, бокал вина — все это отрицательные ассоциации. Подсознательно героиня художника раздражает: ему бы хотелось, чтобы она поскорее уже уехала подальше.

Фото: Instagram/wow.mosnow

Модник с Китай-города

Всегда в тренче, с электронной сигаретой Архетип: «маг» — Для москвича типаж слишком блеклый, у него должны быть короткие брюки, экстравагантная обувь, яркие аксессуары, — считает Натали Богданова. Ольга Даниленко полагает, что этот образ напоминает архетип «мага», человека, который предчувствует изменения вокруг и спешит изменять себя — превентивно. Тренч с объемными полами отдаленно напоминает плащ мага, а электронные сигареты — волшебные палочки. «Модник как бы оберегает себя от агрессии большого города. Самый защищенный персонаж», — говорит эксперт.

Фото: Instagram/wow.mosnow

Офисный сотрудник из Москвы-Сити

В комплекте: обед из риса с рыбой и овощами, пятничный худи для встречи с друзьями Архетип: «славный малый» — Черные галстуки сегодня уже не носят, — предупреждает Богданова. — Особенно сотрудники офисов в Сити. Это признак «простецкости». Еще больше возражений вызывает незаправленная рубашка. Определенно художник мало знаком с повседневной жизнью столичных клерков.

— Правильное питание, стремление много трудиться, «слиться с коллективом» говорит о том, что эта кукла воплощает личностный архетип «хорошего парня», — отмечает Ольга Даниленко. — Он немножко идеалист, оторванный от жизни, при всей его включенности в реальность.

Фото: Instagram/wow.mosnow

Интеллигент из Хамовников, коренной москвич

Живет культурной жизнью Архетип: «мудрец» — На самом деле этот типаж очень близок к «офисному сотруднику», — говорит Ольга Даниленко. — Интеллигент вполне может трудиться в конторе и одновременно вести «культурную жизнь». Хотя «интеллигент» похож и на архетип «мудреца», которому некуда спешить, не за чем бежать, и он может позволить себе невозмутимо наблюдать реальность и честно делиться с миром результатами наблюдений. Подкрепляет это впечатление собака — символ стабильности и искренности.

Фото: Instagram/wow.mosnow

Житель замкадья, мигрант

Всегда с собой билеты для транспорта, пакет для документов. Архетип: «герой» Он утрированно аскетичен. Прилагаются к нему только билеты и пластиковый пакет. Ольга Даниленко находит в «мигранте» сходство с архетипом «героя » или «воина».

— Мигрант воспринимается Как что-то сильное и защищенное: куртка похожа на доспехи, воротник, закрывающий нижнюю часть лица, и шапака образуют символический шлем с забралом. Нам только кажется, что «житель замкадья» — самый слабый персонаж. На самом деле он самый неуязвимый, и у него очень большой потенциал.

Фото: Instagram/wow.mosnow

КСТАТИ

Художник Роман Шустров прославился на весь мир своими куклами из папье-маше, которые представили самые яркие образы жителей Петербурга. Однако его подопечные походят скорее на литературных героев.