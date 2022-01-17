В Москве прошел форум семейного предпринимательства

Супруги Наталья и Сергей Фоменко, вернувшись из свадебного путешествия в Японию, решили открыть магазин с милыми вещами, и у них это получилось. Бизнес развивается: сейчас супруги осваивают торговлю и продвижение товаров через интернет, создают в соцсетях надежный круг клиентов / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице провели IV Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как ведут такой бизнес москвичи.

За неприметной дверью маленького магазина около метро «Бауманская» прячется настоящее волшебство. На уютных полках — мягкие игрушки. Утята в забавных костюмах, пингвины, мишки, зайчики. Рядом — кружки и бутылки для воды с авторскими картинками. А еще яркие рюкзаки, открытки, обложки для паспортов и студенческих билетов, мелкие канцелярские и школьные принадлежности. Хотите ребенку пенал, какого не будет больше ни у кого в классе, или даже целый ранец, расписанный портретами сказочных персонажей или смешных зверюшек? Пожалуйста! В ассортименте товаров — любая милота, как определяют этот стиль владельцы магазина Сергей и Наталья Фоменко. После поездки в Японию, страну необычных и забавных вещей, они решили открыть семейный магазинчик. Сначала по франшизе, а потом под собственным брендом.

— Сначала мы думали, что это будет пассивным доходом — дополнительным заработком, пока мы работали совсем в другой сфере. Но быстро поняли, что так не получится и нужно с головой погрузиться в бизнес, — говорит Сергей.

Первой с прежнего места работы уволилась Наталья. Освоила работу в соцсети, стала вести сайт. А вскоре и Сергей сделал управление магазином основной работой.

— Бизнес быстро развивался, у нас уже было несколько точек в Москве и Петербурге, наняли около 30 сотрудников, — вспоминает Сергей.

Пандемия едва не подкосила все дело: семье пришлось оставить один магазин. Но удалось сохранить значительную часть клиентов, заручиться поддержкой подписчиков сайта в интернете.

— В этом году мы выходим на маркетплейс. Это большой шаг, — отмечает Наталья. — А еще в таком бизнесе есть неочевидные плюсы. Например, Сережа разрешает мне иногда поспать подольше и прийти на работу позже.

Эксперт по финансово-правовой безопасности Московского отделения общественной организации «Опора России» Сергей Елин не скрывает, что в такой деятельности есть и некоторые риски.

— У нас еще не вошло в культуру написание корпоративных документов, которые бы регулировали договоренности в юридической плоскости, — замечает эксперт. — С близкого родственника сложнее что-то потребовать. А еще смешение личной жизни и работы может повлиять на отношения между супругами.

Сегодня власти делают многое, чтобы семейное предпринимательство стало доступно. Например, в марте 2022 года вступит в силу новый закон, дающий возможность владельцам создавать личные фонды. А проект «100 надежд бизнеса», итоги которого подводят в рамках форума, дает возможность семьям получить практические знания, помогающие эффективно вести общее дело.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Крутов, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты:

— По последним данным, семейным бизнесом в Москве занимаются 900 тысяч человек. Думаю, что масштаб этой формы предпринимательства в городе исчисляется тысячами предприятий. И в существующей ситуации они в общем порядке пользуются всеми мерами поддержки, доступными для субъектов МСП, которые предоставляет правительство Москвы. Действительно, в ситуации, когда глава семейства заботится с утра до ночи о своем производстве или магазине, трудно представить, что остальные члены семьи остаются в стороне и не помогают с бухгалтерией или логистикой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Семейный бизнес составляет две трети предприятий в мире. Такой вид предпринимательства обеспечивает от 70 до 90 процентов годового глобального валового внутреннего продукта и от 50 до 80 про центов занятости. В России, по данным Торгово-промышленной палаты, таких бизнесов около 74 процентов. Семьи владеют 80 процентами гостиниц и 99 процентами сельскохозяйственных ферм.