Какие новые функции ждут пользователей «Электронного дома» в 2022 году

К платформе «Электронный дом» (ЭД) подключились жители большинства московских домов. О том, какие преимущества дает ЭД и какие новые функции ждут пользователей в 2022 году, «Вечерней Москве» рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

— Александр Евгеньевич, сколько домов подключились к платформе? Сколько уже провели собраний?

— К «Электронному дому» подключились жители 84 процентов многоквартирных домов Москвы. Это более 35 тысяч домов. В ЭД уже провели 350 общих собраний собственников, 83 процента из них набрали кворум.

— Какими функциями платформы собственники пользовались чаще всего?

— Можно выделить два основных вектора — индивидуальный и коллективный. Коллективный — это использование ЭД как площадки для проведения опросов, общих собраний собственников и общения с соседями. В аспекте индивидуального использования это удобная платформа, где собраны все городские услуги и сервисы для собственников помещений и жителей многоквартирных домов. Люди используют приложение, чтобы оставить заявку на устранение неполадок в квартире, подъезде, доме или дворе, передать показания счетчиков, связаться с управляющей компанией или соседями. Также популярен раздел «Объявления» — здесь можно подать свое объявление на любую тему или ознакомиться с объявлениями соседей.

— Получат ли новые возможности пользователи в этом году?

— Самый ожидаемый новый функционал — это общедомовой чат для общения между всеми жителями, зарегистрированными на платформе. Его основное преимущество — безопасность. Верификация пользователя происходит с помощью логина и пароля от личного кабинета на сайте mos.ru. Личный кабинет пользователя содержит только подтвержденные документы и данные, вы можете быть уверены, что среди пользователей ЭД в вашем доме будут только реальные соседи. Другая ожидаемая новинка — чат-бот на сайте ЭД для того, чтобы жители смогли быстрее найти ответы на свои вопросы. Это своего рода электронный консьерж. Также в ближайшем будущем для ряда домов появится интерфейс для управления умными инфраструктурными решениями.

В приложении «Электронный дом Москва» жители пилотных домов смогут управлять видеодомофоном, умным шлагбаумом, отслеживать свободные места на парковке вокруг дома и подключать автоматическую передачу показаний приборов учета.

Какую помощь в подключении к платформе может оказать жильцам ГКУ «Новые технологии управления»?

В 2021 году были случаи, когда активисты многоквартирного дома обращались к сотрудникам платформы с просьбой провести информационную встречу, чтобы подключить максимальное количество соседей. Представители ЭД в таких случаях организовывали онлайн или обычные встречи и рассказывали жителям о том, как стать пользователем платформы и какие возможности станут доступны после регистрации.

— С какими трудностями чаще всего сталкиваются собственники, желающие подключиться к платформе?

— В ряде случаев жители не видят смысла подключаться, так как уверены, что в доме много пенсионеров, которые не могут пользоваться электронными услугами. Но это не так: более 25 процентов пользователей — люди старше 50 лет. Кроме того, у пользователей иногда возникают сложности с подтверждением собственности. Часто это связано с тем, что жители, вступившие в права собственности до 1997 года, не зарегистрировали свое право собственности в Росреестре. Для таких случаев в личном кабинете mos.ru предусмотрено подтверждение собственности с помощью прикладывания копий правоустанавливающих документов.

СПРАВКА

Найти ответы на большинство вопросов новые пользователи могут на сайте «Электронного дома» ed.mos.ru в разделе «Вопросы и ответы». Можно задать вопрос на сайте через форму обратной связи в разделе «Обратная связь» и в мобильном приложении «Электронный дом Москва» на вкладке «Еще» — «Техподдержка». Также можно позвонить по телефону 8 (495) 539-52-22.