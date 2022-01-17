Как бывший военный переквалифицировался в HR-специалиста: история выпускника центра «Профессионал»

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Безработные москвичи могут получить дополнительное профессиональное образование, необходимое для дальнейшего трудоустройства, а также помощь в поиске работы. В учебном центре «Профессионал» представлено более 60 курсов по самым востребованным направлениям на рынке труда.

Юрий Щербатовский долгое время работал в силовых структурах. В прошлом году 34-летний военнослужащий вышел на пенсию по выслуге лет. Он решил уйти со службы и найти для себя более спокойную работу.

Друзья посоветовали Юрию обратиться за помощью в поиске новой сферы деятельности в центр занятости населения. Карьерный консультант сразу направил соискателя на профессиональную переподготовку в крупнейший столичный учебный центр «Профессионал».

Юрия давно интересовал процесс найма персонала, и в дальнейшем он видел себя HR-специалистом. Из большого списка учебных программ Юрий выбрал курс по документационному обеспечению работы с персоналом с использованием программы «1С». Обучение проходило в дистанционном формате и заняло около двух месяцев.

— Мне всегда было интересно узнать, как работает сфера подбора персонала изнутри. Кроме того, эти знания очень полезны для трудоустройства и эффективного взаимодействия с работодателем. Обучением я очень доволен. Благодаря онлайн-формату у меня была возможность длительное время оставаться на даче без отрыва от учебного процесса. В итоге преподаватель не только дал мне необходимую базу знаний, но и помог найти работу. Без помощи специалистов я, наверное, до сих пор находился бы в поиске подходящего места, — рассказывает выпускник «Профессионала».

После обучения Юрий устроился на работу в крупную сеть аптек в отдел подбора персонала. Найти работу выпускнику помог преподаватель курса. Он предлагал своим студентам в конце обучения актуальные вакансии в хороших компаниях, и одна из них заинтересовала Юрия. Мужчина решил отправить свое резюме и уже через несколько дней получил приглашение на собеседование. Работодателю понравилась кандидатура Юрия, и его сразу приняли в штат.

Новый род деятельности Юрию очень нравится. Полученные в «Профессионале» знания и навык работы в программе «1С» позволили быстро сориентироваться в задачах. Юрий, как и хотел, получил спокойную работу с нормированным рабочим днем и хорошим окладом.

Помощь рядом

Если вы хотите попасть на курсы в центр «Профессионал», необходимо обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Все документы можно заполнить дистанционно. Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены малоимущих семей с детьми.