Какие межкомнатные двери максимально экономят пространство

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В наши дни недвижимость дорожает с каждым днем, и не все могут позволить себе приобрести просторное жилье большой площади. В большинстве случаев приходится иметь дело с небольшими малогабаритными квартирами, при обустройстве которых важен каждый квадратный метр. Вот почему так необходимо подобрать правильные межкомнатные двери, максимально экономящие пространство жилого помещения.

Складные межкомнатные двери

Одними из самых компактных и рационально использующих свободную площадь в помещении справедливо считаются межкомнатные двери складного типа. Они пользуются большой популярностью, но, к сожалению, далеко не каждый магазин дверей может предложить такие специфические модели продукции. Поэтому, когда нужна современная стильная складная дверь для дома, большинство покупателей сразу обращаются на сайт https://toplocker.ru/, где представлен самый широкий спектр дверей «книжка» и «гармошка» от производителя. Складные модели межкомнатных дверей могут иметь стандартные размеры или производиться под заказ по индивидуальным замерам дверного проёма в квартире заказчика. Дизайн складных межкомнатных дверей также может быть самым разным: от классики под дерево до ультрамодного оформления в духе хай-тек в самых невероятных и смелых цветовых решениях. Подобрать подходящую модель складной компактной двери под интерьер в любом стиле можно в виртуальном каталоге на сайте производителя toplocker.ru.

Преимущества дверей гармошка

Межкомнатные двери складного типа обрели огромную популярность среди покупателей не случайно. Этому способствуют многочисленные преимущества дверной продукции такого конструктивного типа. В частности, именно складные двери «гармошка» и «книжка» занимают минимум места при открывании, поэтому подходят даже для самых компактных квартир и для установки в местах с ограниченным количеством свободного места, где обычная межкомнатная дверь просто не откроется. Благодаря существованию складных межкомнатных дверей можно оборудовать проход из одного помещения в другое в условиях ограниченного пространства без переноса стен, дверного проема и других трудоемких реконструкций. Это экономит не только деньги, но и время и силы, которые пришлось бы потратить на перепланировку и ремонт, чтобы создать благоприятные условия для установки обычной распашной межкомнатной двери. Складные компактные модели дверей уже готовы к установке в любом месте в доме без каких-либо подготовительных мероприятий.

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