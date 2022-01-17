Военная форма раскрывает секреты истории

Коллекционер Всеволод Чирков держит в руках бронежилет 6Б3 со следами от пуль / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

На развитие одежды, как известно, влияют мода и погода. А что меняет самую массовую часть мужского гардероба — военную форму? Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» поведал коллекционер Всеволод Чирков.

Увлечение военной тематикой появилось у Всеволода Чиркова еще в детстве. Он занимался в клубе стендового моделизма, клеил танки и раскрашивал оловянных солдатиков. Как раз для того, чтобы точно воспроизвести униформу своего настольного воинства, приходилось много времени проводить за книжками по военной истории.

— Позже я стал собирать старинные военные награды. Затем увлекся страйкболом. В этой игре имитируются боевые действия, как у реконструкторов, и часто нужно изображать бойцов той или иной армии, надевая их форму. Со временем я понял, что создавать образы бойцов прошлых лет мне интереснее, чем бегать по лесу с пластмассовым ружьем. И я постепенно стал собирать свою коллекцию, — говорит Всеволод Чирков.

Сейчас в его коллекции 206 предметов. Домашние шкафы уже ломятся от такого количества одежды, поэтому Всеволоду пришлось снять небольшой склад и все увезти туда. В собрание входят полные комплекты униформы, отдельные предметы одежды, разгрузочные жилеты, защитная амуниция, около 20 пар обуви и больше сотни головных уборов.

— В основном я собираю форму СССР и Российской Федерации, — говорит Всеволод. — Основной тематический акцент коллекции — 1980-е и 1990-е годы. Это был период реформ, у модельеров военной одежды рождались идея за идеей. Интересно находить опытные образцы, которые выпускались малыми партиями.

Всеволод добывает свои раритеты у таких же энтузиастов, навещает блошиные рынки. А еще он дружит с отставниками.

Бывшие военные, узнав о хобби Всеволода, иногда отдают ему что-то из вещей в подарок. Особое место в коллекции занимают элементы экипировки солдат и офицеров, побывавших в горячих точках.

— Один из таких необычных подарков мне прислали из Германии — форму Народных вооруженных сил освобождения Анголы. Владелец этого комплекта тоже проходил там службу. Чтобы скрыть присутствие войск СССР, нашим солдатам выдавали ангольскую форму. А шили одежду для советских военспецов в Корее или на Кубе, — рассказал коллекционер, который мечтает превратить свое домашнее собрание военной формы в настоящий музей.

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Экспонаты коллекции Чиркова, которые сохранились в единичных экземплярах: