Студенты пропагандируют внутренний туризм

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Студенты Московского авиационного института получили поддержку от столичного Комитета общественных связей и молодежной политики на реализацию своего туристического проекта «Не на паре».

Однажды дружеской студенческой компании — Ивану Ветрову, Никите Харламову, Даниилу Мазуркевичу, Марии Гольцман и Максиму Еленину — почти одновременно пришла в головы любопытная идея.

— В прошлом году мы были на форуме, который проходил на Алтае, — рассказывает студент четвертого курса института № 2 «Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки» МАИ Никита Харламов. — Сама конференция была интересной. Но побывать на Алтае и не увидеть местных лесов и гор, не отведать алтайского меда, не послушать песен? Неправильно это! По окончании форума ребята сдали обратные билеты и решили три дня посвятить изучению местных достопримечательностей.

Следующей такой большой поездкой стал Дагестан. У студентов МАИ родился замысел — показать столичным сокурсникам, что путешествовать по России — это интересно, дешево и безопасно. Так появился проект «Не на паре», с которым ребята победили в конкурсе «Зимний онлайн-марафон 2.0».

Студенты МАИ провели исследование и выяснили, что у молодежи есть заинтересованность путешествовать по родной стране. Но мало кто знает, как заплатить мало, а увидеть много. И уж тем более многие забывают о том, что, прежде чем ехать в соседние города, немало интересного можно найти дома.

— Нам хочется, чтобы те, кто приезжает сюда учиться, узнали больше, чем прогулки по Арбату, Красная площадь и Третьяковская галерея, — сказал Никита.

У проекта несколько направлений. Первое — школа турмастеров. В ней опытные наставники научат создавать собственные маршруты и экскурсии. Лучшие из разработанных ребятами туров будут реализованы на практике.

Вторая часть — это фестиваль для абитуриентов, приезжающих в Москву. На нем студенты расскажут и покажут новым друзьям из других городов, чем хороша столица для учебы и жизни.

А в мае команда планирует провести большой фотоконкурс снимков города. Те, кто сделает лучшие работы, а также победители конкурса туров поедут в конце лета в путешествие по родной стране.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Куликов, проректор по молодежной политике МАИ:

— Проект «Не на паре» — это актуальный ответ на запрос времени. В условиях коронавируса популяризация внутреннего туризма среди молодежи особенно актуальна. Проект на данный момент планируется к реализации на территории города Москвы, но мы надеемся, что у него есть все шансы развиваться и на территории всей страны. Мы испытываем чувство гордости за наших студентов и их работу, которая была отмечена столичными властями.