Новогодние деревья станут материалом для парковых дорожек

Ирина Цветкова пришла сдавать ель в самый крупный пункт переработки, расположенный в Ульяновском лесопарке ТиНАО, — недалеко от метро «Рассказовка» / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Первые новогодние ели, сданные москвичами после праздников, начали перерабатывать в щепу.

В столице 2 января заработали 580 пунктов приема новогодних елей для утилизации — почти на 30 больше, чем в прошлом году. 11 из них открыты на природных территориях города.

До 20 февраля у жителей Москвы будет возможность сдать свою елку в одном из них. Благо многие точки сбора работают ежедневно, а некоторые — даже круглосуточно.

По словам заместителя руководителя ГПБУ «Мосприрода» Веры Струковой, люди, как правило, начинают активно передавать деревья после Крещения. После 20 января начнется подведение предварительных итогов акции. Однако некоторые предпочитают сдавать елку в начале января, пока она еще пышная. Деревья, принесенные москвичами за первые недели акции, уже отправились на переработку и превратились в щепу. В дальнейшем она будет с пользой применена на природных территориях города.

— Раньше в большинстве случаев хвойные деревья после праздника отправлялись в мусор или в сугроб рядом с домом, — пояснила Вера Струкова. — Но на мусорных полигонах, куда попадают ели, нет условий для их естественного разложения. Таким образом, органические вещества не могут вернуться в почву. А после грамотной утилизации елки имеют еще массу способов применения. Все собранные деревья перерабатываются в щепу, а в дальнейшем используются для отсыпки дорожек в природных парках и в вольерных комплексах в качестве подстилки для животных. Также ее используют для мульчирования деревьев.

Заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» пояснила, что главная задача акции не утилизировать ели, не обеспечить город определенными ресурсами, а научить москвичей разделять отходы.

— Если житель города хотя бы ель принес в пункт переработки, это уже здорово. Это шаг к осознанному потреблению, — уверена она. — В дальнейшем этот человек может задуматься, не стоит ли отдельно сдавать еще и пластик.

В рамках акции в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Важно, чтобы на принесенном дереве не оставалось мишуры, дождика и прочих елочных украшений. Хвойные принимаются у горожан бесплатно. Адреса пунктов приема желающие могут узнать на портале открытых данных правительства Москвы.

СПРАВКА

Природоохранную акцию «Елочный круговорот» Мосприрода проводит с 2016 года. Тогда работал только один пункт приема елок и продолжалась акция всего 10 дней. Участников было немного. В прошлом сезоне, несколько лет спустя, москвичи сдали около 45 тысяч деревьев, из которых получилось 180 кубометров щепы.