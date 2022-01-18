Москвичам рассказали, как в семейных центрах помогают сохранить отношения между супругами

Фото: Pexels / Cottonbro

В 2021 году благодаря работе специалистов столичных семейных центров удалось предотвратить более 140 разводов. В любой семье время от времени случаются конфликты. Когда ситуация заходит слишком далеко, стоит обратиться за профессиональной помощью к психологам и медиаторам. Подробнее об этом рассказывает психолог семейного центра «Восточное Дегунино» Татьяна Семенова.

В семейный центр «Восточное Дегунино» пришли две девочки: 12-летняя София и 14-летняя Ксения. Они просили специалистов помирить их родителей. Обратиться с такой просьбой сестры решили, потому что посещают подростковый клуб и уже знают, что в центре могут помочь не только детям, но и взрослым.

— Наши родители хотят развестись! Сначала они спорили и кричали, теперь не разговаривают друг с другом. Мама стала часто уходить из дома, возвращается поздно, плачет, с нами больше не секретничает, не готовит еду для папы. Отец также задерживается до позднего вечера на работе. Приходя домой, играет в компьютерные игры, перестал интересоваться нашей жизнью, учебой. А как нам быть? Мы любим их обоих и хотим жить счастливо вместе, как и раньше, — говорит Ксюша.

Самым сложным было уговорить родителей девочек прийти на первую консультацию. Елена и Сергей, мама и папа девочек, не понимали, чем им может помочь психолог и медиатор, но отказать своим детям в просьбе о визите они не смогли. Этот факт и стал основным ключом: не все потеряно!

На второй взрослой семейной консультации по невербальным знакам родителей (жесты, мимика, интонация), стало понятно: пара хочет сохранить семью. Но постоянные упреки, нежелание идти на компромиссы и делать первый шаг к примирению возвращают их к мысли о разводе.

Супругам было сложно самостоятельно начать диалог, поэтому психолог на семейных встречах с Еленой и Сергеем проводила занятия по арт-терапии. С помощью кистей и красок, цветной бумаги, песка, фотографий на символическом уровне они проживали все свои чувства и эмоции: злость и восторг, разочарование, обиду и радость, любовь и ненависть.

Шаги, которые помогут услышать и понять друг друга:

— не возвращайтесь в прошлое;

— не обращайте внимание на то, что говорят окружающие о вашей семье;

— живите так, как считаете правильным для себя и своих родных;

— делитесь с партнером своими сомнениями и радостями, принимайте поддержку;

— имейте одинаковое мнение по поводу значимых для вашей семьи вопросов;

— радуйтесь каждому дню, улыбайтесь, произносите комплименты, дарите поцелуи, обнимайте друг друга;

— будьте благодарными.

Каждый шаг по счастливой семейной лестнице помогает пересмотреть взгляды на жизнь, перейти на новый уровень осознания, выбрать для себя новые методы поведения. Благодаря активности дочерей Елене и Сергею удалось сохранить свою семью и избежать развода. К супругам вернулось доверие и гармония в отношениях.

— Ежедневная работа над собой и отношениями требует большого количества различных ресурсов, и если самостоятельно сложно преодолевать трудности, то специалисты столичных семейных центров предложат и окажут компетентную психологическую и медиативную помощь, — говорит психолог.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое. При необходимости оказывается адресная помощь: выдаются социальные электронные сертификаты на продукты, одежду и бытовую технику.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения; межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации; проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.