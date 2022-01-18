Лунные узлы несут перемены: чего ждать знакам зодиака после 18 января

Фото: Из личного архива Галины Янко

18 января 2022 года — время перемен в судьбе. Эта дата относится к наиболее существенным астрологическим событиям года. Именно в этот день происходит перемена лунных кармических узлов у всех знаков зодиака. Восходящий узел покидает Близнецы и переходит в Тельца. Заходящий узел выходит из Стрельца и перейдет в Скорпиона. Пересечение откладывает отпечаток на мысли, решения, выборы и действия всего живого.

Приблизительно через каждые 18 месяцев транзитные лунные узлы переходят к новому зодиакальному созвездию. В этот раз лунные узлы будут переходить с 18.01.22 по 18.06.23. Каких перемен ждать в этот период, «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

О самом главном

С этого дня приоритет общественных интересов сфокусируется на финансовых вопросах. Важно сохранять самоконтроль для поддержки собственной независимости, заботиться о здоровом рационе и физической активности.

Наиболее подвержены влиянию перемен Тельцы и Скорпионы. Если вы следуете не по намеченному маршруту, то столкнетесь с хаосом, который проникнет во все аспекты жизни. Но если вы верны себе, то ощутите положительные изменения.

Примечательно, что узловую миграцию почувствуют также Львы и Водолеи, которые по-новому взглянут на жизнь, пересмотрят жизненные ориентиры, сменят место жительства или профессию.

Раки, Козероги, Девы и Рыбы увидят небывалые перспективы. Нужно правильно воспользоваться ситуацией, чтобы реализовать свой потенциал. В личной жизни этих знаков произойдут изменения: кто-то поймет, что вырос из юных отношений и готов серьезным, не исключены брак и долгожданная беременность.

Что делать с 18 января

Овны: старайтесь повышать собственную ценность, работать над повышением самооценки. Не исключены дорогостоящие приобретения и выгодные сделки.

Тельцы: на базе партнерских отношений постарайтесь трансформировать себя, развивать и достигать самореализации. Не исключено, что существенно изменятся ваши взаимоотношения с близкими.

Близнецы: старайтесь развиваться духовно, оказывайте помощь родным и нуждающимся. Вас ждут существенные бытовые перемены и смена окружающей обстановки.

Раки: стремитесь прогрессировать с опорой на творчество, бизнес, больше общайтесь с детьми, заводите друзей. Не исключено, что впереди вас ожидает замужество, которое поможет вам достичь заветной цели.

Львы: все решения принимайте с опорой на семейные узы. Продвигайтесь по карьерной лестнице, повышайте свой статус. Вероятны перемены в семейных делах, а также статусные приобретения.

Девы: используя свои коммуникативные навыки, старайтесь освоить новые умения, развиваться духовно. Хороший период для путешествий, знакомств с иностранцами. Не исключены удачные для вас судебные процессы.

Весы: опирайтесь на свою материальную базу и чуткость. Не пренебрегайте помощью друзей и коллег, чтобы развиваться. Вероятны существенные перемены духовного плана.

Скорпионы: постарайтесь улучшить партнерские отношения и собственный имидж. Этот период несет существенные изменения личного и семейного плана, вас ждут новые знакомства, путешествия и прилив творческого вдохновения.

Стрельцы: исходя из своих духовно-интуитивных качеств, оказывайте помощь окружающим. Грядут новшества в работе, придется в чем-то изменить себя. Уделяйте больше времени здоровью, не пренебрегайте медициной.

Козероги: с опорой на коллег и приятелей стремитесь развивать свою креативность. Вероятно, что личная жизнь существенно изменится, появятся новые перспективные направления в работе.

Водолеи: с опорой на свою коммуникативность и понимание людей гармонизируйте обстановку в доме и на работе. Возможно, придется переехать в другой город, сменить фамилию.

Рыбы: опираясь на свои скрытые возможности, подумайте о путешествиях за рубеж, освоении полезных умений. Не исключена покупка новой техники, недвижимости или автомобиля. Перемены будут динамичными.