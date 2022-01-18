Интрига вдовы Градского: в чем подозревают Марину Коташенко

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

17 января правоохранители начали проверку версии о возможной инсценировке ограбления вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях происшествия.

Таинственная история произошла в воскресенье в двух километрах от особняка Коташенко. На дороге под Наро-Фоминском в автомобиль вдовы врезались неизвестные. Угрожая пистолетом, они пересели в ее машину и заставили вернуться в особняк. Там Коташенко показала им место хранения денег.

Преступники забрали 100 миллионов рублей и заставили вдову подвезти их до Апрелевки, где пересели в иномарку и скрылись. Некоторые детали вызвали подозрение у полиции. Например, женщина написала заявление лишь спустя семь часов после происшествия. Странным кажется и поведение ремонтника, работающего в доме: он сильно суетился. Оперативники предполагают, что имитацию ограбления устроила сама вдова, чтобы решить вопрос о наследстве Градского в свою пользу.

Заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян считает, что преступление было не инсценировано, а тщательно спланировано.

— Преступники знали, как остановить жертву и как с ее помощью добраться до денег, — комментирует «Вечерке» эксперт. — Знали они, разумеется, и об огромной сумме наличных, хранящихся в доме. 100 миллионов рублей — это менее 1,5 миллиона долларов: цена приличной квартиры в центре Москвы. Тот факт, что жертва обратилась в полицию лишь спустя семь часов, меня не смущает. После ограбления люди обычно пребывают в прострации. У преступления велики шансы быть раскрытым. Ведь сейчас все «на камерах» и легко отследить, кто, когда и в каком направлении скрылся. Плюс сами преступники наверняка попали на видео. По сути, это обычный групповой разбой.